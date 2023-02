Coupe Davis 2023 : la France face à la Hongrie, le programme

Début du tour qualificatif de la Coupe Davis du vendredi 3 au dimanche 5 février.

Après un mois de janvier marqué par l'Open d'Australie, la Coupe Davis fait son grand retour en ce premier week-end de février avec le tour qualificatif. La France doit affronter la Hongrie dans la Tatabánya Multifunctional Arena, une enceinte pouvant accueillir jusqu'à 5 500 personnes. Ce tour qualificatif 2023 réunira 24 sélections. Les 12 nations victorieuses rejoindront le Canada et l'Australie (finalistes 2022) ainsi que l'Italie et l'Espagne (wild-cards) pour la phase de groupes de la Coupe Davis 2023.

Pour cette affiche, Sébastien Grosjean a décidé de convoquer Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino, Benjamin Bonzi et Nicolas Mahut avant d'ajouter Ugo Humbert en tant que cinquième membre. Le joueur qui revient en forme ces dernières semaines pourrait être aligné lors du deuxième simple dès sa première sélection. Interrogé par L'Equipe jeudi 2 février, Ugo Humbert parle d'une compétition qui le transcende.

"Il y a une âme supplémentaire avec le maillot France. Depuis tout jeune, j'ai fait beaucoup de sélections, toutes les compétitions européennes. Les Championnats d'Europe, la Coupe Davis junior, tout ça. Tu as envie de te transcender pour le maillot. J'aime bien ça, oui. On a été champions d'Europe des 12 ans, des 16 ans. On a fait troisièmes aux Championnats du monde. J'étais avec Corentin (Moutet) et Geof (Blancaneaux). On avait une bonne équipe ! Ce ne sont que des bons souvenirs, avec des moments de partage avec le capitaine, des moments de tension par moments. Mais c'était bien !"

Vendredi 03 février

Les deux simples à partir de 14H00 sur beIN SPORTS 2

Samedi 04 février

Le double suivi des deux derniers simples à partir de 12H00 sur beIN SPORTS 3

Quelle formule pour la Coupe Davis 2023 ?

Contrat rompu avec Kosmos. Dans un communiqué assez étrange début janvier, Dave Haggerty, le président de l'ITF, "se félicite du formidable succès de l'épreuve depuis quatre ans" (plus d'argent pour les nations, pour les joueurs, davantage de participation des meilleurs, intérêt croissant pour les fans, etc.)... avant d'écrire que le contrat avec Kosmos est rompu. Aucune raison précise n'a été évoquée comme l'indique la FFT auprès de L'Equipe. Mais pour une source proche, "Kosmos s'est fait virer parce que, comme le prévoyaient beaucoup d'experts il y a quatre ans, ils ont perdu beaucoup d'argent et n'ont pas été capables de payer ce qu'ils avaient promis".

Pour l'heure, la formule décidée avec Kosmos avec notamment une phase finale, à Malaga (21-26 novembre), reste en l'état pour cette année.

Quel avenir pour la Coupe Davis ?

"Je crois que les Grands Chelems doivent se positionner sur la Coupe Davis. On travaille à fédérer les quatre Grands Chelems, qui sont les piliers du jeu, et la Coupe Davis fait partie de notre patrimoine. Après, le format, c'est une autre histoire... On va tous se réunir et réfléchir à l'avenir de la compétition" a expliqué le président de la FFT Gilles Morreton. Toujours selon L'Equipe, une phase de groupes étalée sur deux ans avec des poules de quatre, des rencontres à domicile et à l'extérieur en format aller/retour (trois rencontres en année 1, trois rencontres en année 2) ; puis une phase finale la troisième année serait à l'étude. En année olympique, pas de Coupe Davis mais un tournoi olympique par équipe.