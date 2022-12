Equipe de France : des sourires et des images de communion place de la Concorde

L'équipe de France a été accueillie par des milliers de supporters français, place de la Concorde ce lundi, au lendemain de la finale de Coupe du monde perdue face à l'Argentine.

23:53 - Didier Deschamps, un avenir toujours flou [Fin du direct] Après la grosse déception de la finale perdue, il est déjà l'heure du bilan et de la projection. L'avenir de Didier Deschamps tend vers un maintien à la tête des Bleus, le souhait de Noël Le Graët, mais également du président Emmanuel Macron. Interrogé à l'issue de la finale, le sélectionneur des Bleus n'a pas voulu répondre à la question. Ce soir, le technicien français a surtout voulu profiter de l'ambiance des 50 000 supporters français sans évoquer son cas personnel.

23:34 - Les joueurs français au repos Les joueurs tricolores vont bénéficier d’une dizaine de jours de repos avant de retrouver leur club respectif. L’heure est pour l’instant au repos pour les finalistes du mondial avant de disputer une deuxième partie de saison à enjeu.

23:15 - Le ministère de l'Intérieur félicite les Bleus Sur Twitter, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a félicité les Bleus et relevé que les Français étaient "nombreux à venir les féliciter place de la Concorde". Il a également remercié les "1940 policiers et gendarmes mobilisés" lors de cette soirée de célébrations.

22:56 - Les joueurs de l'équipe de France ont retrouvé le sourire Malgré la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine (3-3, 2-4 tab), les joueurs de Didier Deschamps ont pu compter sur les supporters français pour leur remonter le moral. Ils ont été longuement salués et applaudis par la foule rassemblée place de la Concorde.

22:39 - Près de 50 000 supporters ont accueilli les Bleus Selon BFMTV, qui cite une source policière, près de 50 000 supporters ont assisté au retour des Bleus, place de la Concorde, après la finale perdue contre l'Argentine. Une forte affluence qui s'est traduite par une belle communion entre joueurs et supporters, ce soir, avec notamment des chants et des drapeaux qui ont redonné le sourire aux hommes de Didier Deschamps.

22:28 - La place de la Concorde se vide progressivement La place de la Concorde commence doucement à se vider après ce moment de partage entre l'équipe de France et son public. Certains jours de l'équipe de France sont restés sur le balcon de l'hôtel de Crillon pour saluer une dernière fois leurs supporters.

22:17 - Marcus Thuram évoque la suite pour l'équipe de France Marcus Thuram a remercié le public français pour son soutien lors de la Coupe du monde. "Franchement c'est magnifique, cela fait chaud au coeur. C'est que du bonheur d'avoir pu rendre ces gens fiers. On a souhaité les voir à notre retour de Doha parce que c'est le minimum des choses", a-t-il assuré. "C'est toujours un peu compliqué d'oublier la défaite mais on sait que l'on a tout donné. Avant le Mondial il y aura un Euro et on veut tous progresser. J'espère que l'on fera de belles choses ensemble", a ajouté l'attaquant des Bleus.

22:04 - Les Bleus rentrent dans l'hôtel de Crillon Après plusieurs minutes de communion avec les supporters, les joueurs français rentrent dans l’Hôtel de Crillon. L’émotion est toujours forte chez les fans des Bleus.

21:55 - La première réaction d'Olivier Giroud Après la finale perdue contre l'Argentine, Olivier Giroud s'est exprimé sur TF1. "C'est génial parce que l'issue est cruelle mais le peuple français nous a soutenu. [...] C'est que du bonheur de vivre ces moments. On va se faire un gros câlin et partir en vacances pour recharger les batteries car il y a une saison à finir. C'est toujours difficile de quitter un groupe avec lequel on a passé un mois et demi. On est comme une famille, comme des frères", a déclaré l'attaquant français.

21:54 - Communion entre le public et les joueurs Les fans des Bleus ont déclenché un clapping en l'honneur des joueurs français. Olivier Giroud et Antoine Griezmann saluent les supporters à grands renforts de gestes.

21:50 - Adrien Rabiot remercie les supporters pour leur "soutien" Adrien Rabiot a remercié les supporters de l'équipe de France, au micro de TF1. "On sait qu’on a été poussés, soutenus partout en France. Pouvoir venir communier, dire merci, féliciter les supporters et vibrer ensemble, c’est quelque chose d’unique", a-t-il affirmé. "C’est magnifique que les gens soient ici pour nous accueillir. C’est top. On a pas gagné, mais tous ces gens nous attendent dans le froid ici depuis des heures. Merci à eux pour le soutien", a-t-il ajouté.

21:46 - La foule en liesse pour remercier les Bleus Tous les joueurs applaudissent les supporters français venus les féliciter, place de la Concorde. Des fumigènes et même un feu d'artifice ont été tirés par des fans. L'ambiance est festive autour des Bleus.

21:39 - Les Bleus saluent les supporters français Hugo Lloris et Didier Deschamps sortent en premier pour saluer la foule sur la terrasse de l'hôtel de Crillon. Le reste des joueurs s'est joint à eux pour remercier le public.

21:38 - "Un peu de réconfort" pour Hugo Lloris "Après la douleur d'hier, un peu de réconfort", a commenté Hugo Lloris au micro de TF1. "Le plus important, c'est la reconnaissance de ces supporters, cela nous réconforte un petit peu, même si en tant qu'athlètes, on aurait aimé ramener une nouvelle fois cette Coupe en France. Cela fait plaisir de voir autant de monde", s'est-il réjoui. "Il y a de la fierté d'avoir tout donné. Nous sommes restés solidaires, soudés. Je pense que les Français se sont reconnus à travers ces valeurs. Il faut faire perdurer cela dans le temps en vue du prochain Euro", a-t-il assuré.

21:34 - Les premiers mots de Didier Deschamps Avant de se présenter face aux supporters, le sélectionneur des Bleus s'est exprimé depuis l'hôtel de Crillon. "C'est notre devoir de remercier tous ces Français qui nous ont soutenus, qui ont donné beaucoup de force à ce groupe", a-t-il déclaré. "La dernière note est cruelle, elle fait mal, mais il ne faut pas oublier tout ce que ce groupe a été capable de faire sur cette compétition en ayant beaucoup de difficultés avant et pendant", a-t-il ajouté au micro de TF1. "Cela n'enlève en rien le parcours, l'état d'esprit, l'image qu'ont donnée les joueurs. Voir un groupe qui dégage une force, une unité, c'est une très bonne chose pour le football français."

21:29 - L'ambiance monte place de la Concorde Place de la Concorde, l’ambiance monte progressivement. Chantant "Freed from Desire" suivi de "Ramenez la coupe à la maison" et d’une première Marseillaise, les supporters donnent de la voix alors que le car des Bleus est arrivé sur place.

21:19 - Les Bleus sont arrivés à la place de la Concorde Après avoir circulé dans les rues de Paris, le bus de l'équipe de France est arrivé à destination sous les félicitations des supporters qui sont très nombreux à vouloir remercier les Bleus après leur parcours en Coupe du monde.

21:16 - Les Bleus applaudis dans Paris Sur le parcours du car des Bleus, de nombreux supporters français ont pris place le long des trottoirs pour applaudir et remercier les joueurs de l’équipe de France avant leur arrivée sur la place de la Concorde.

21:04 - Plus de 10 000 supporters français attendent les Bleus Selon la préfecture de police, au moins 10 000 supporters de l'équipe de France sont présents autour de la place de la Concorde et attendent l'arrivée des Bleus aux alentours de 21 heures sur la terasse de l'hôtel de Crillon.

20:47 - Plusieurs milliers de supporters de l'Équipe de France sur la place de la Concorde La place de la Concorde se remplit progressivement avant l'arrivée des Bleus à la terrasse de l'hôtel du Crillon. Plusieurs milliers de supporters de l'équipe de France attendent désormais les joueurs de Didier Deschamps, selon BFMTV. L'accueil s'annonce à la hauteur du parcours des joueurs de l'EDF.

20:39 - Les Bleus ont quitté l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle À la sortie de l'avion, les Bleus ont pris place dans leur car. Le groupe tricolore a maintenant pris la direction de la place de la Concorde où des milliers de supporters français les attendent.

20:23 - Les joueurs et le staff sur le tarmac Hugo Lloris et Didier Deschamps descendent les premiers de l'avion, suivis de près par Kylian Mbappé, meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 et l'ensemble des joueurs de l'équipe de France.

20:15 - Un début d'évènement aux alentours de 21 heures Les Bleus vont se montrer à Paris ce soir devant les supporteurs français mais c'est la place de la Concorde qui va les accueillir, préférant réserver l'avenue des Champs-Elysées aux retours victorieux. La fédération française de football, après avoir confirmé la venue de l'équipe de France sur la place parisienne, a indiqué que les joueurs seront en place aux alentours de 21 heures.