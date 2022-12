DIRECT. Equipe de France : les Bleus en finale face à l'Argentine, quelle date ?

Après la demi-finale remportée face au Maroc mercredi, l'équipe de France affrontera l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022, dimanche 18 décembre, à 16 heures.

L'essentiel La finale de la Coupe du monde 2022 est prévue dimanche 18 décembre, à 16 heures. L'équipe de France affrontera l'Argentine.

Emmanuel Macron a d'ores et déjà fait savoir qu'il assisterait au match au Qatar.

L'équipe de France a gagné sa demi-finale mercredi 14 décembre 2022. Face au Maroc, les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés 2 à 0, grâce à un but de Théo Hernandez (5e) et un second de Randal Kolo Muani (79e). Voir les photos Les images de la qualification des Bleus pour la finale de la Coupe du monde

23:45 - Rabiot de retour sur le terrain dimanche ? FIN DU DIRECT - Questionné sur les deux grands absents de l'équipe de France mercredi soir pour la demi-finale, Antoine Griezmann s'est montré rassurant au micro de TF1 : "Dayot était beaucoup mieux aujourd’hui, mais le coach a préféré ne pas le faire jouer", a-t-il expliqué, notant qu'"Ibou Konaté a fait un match excellent." Quid d'Adrien Rabiot ? "Adri nous a envoyé un message avant et après le match. Je pense qu’il va être en très grande forme pour dimanche." 23:05 - Après la victoire de l'équipe de France, les Champs-Élysées font le plein Chants, klaxons, foule en délire, excitation, drapeaux... La victoire de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2022 face au Maroc à attirer de nombreux supporters des Bleus sur la plus célèbre avenue du monde. Par moment, supporters marocains et supporters français font la fête ensemble. Si les forces de l'ordre veillent, il semble, pour l'heure, que l'ambiance soit plutôt bonne enfant. 22:49 - Dans les vestiaires après France-Maroc, un Emmanuel Macron sans voix Au micro de TF1, Youssouf Fofana est revenu sur l'ambiance dans les vestiaires à l'issue de la victoire de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde face au Maroc. "C'était la folie", a-t-il lancé, avant de revenir sur la présence d'Emmanuel Macron : "Le président n’a pas su trouver ses mots. Ça part d’un bon sentiment, il est aussi content pour nous et on savoure." 22:18 - L'équipe de France face à l'Argentine dimanche Les hommes de Didier Deschamps retrouveront dimanche 18 décembre 2022, en finale de cette Coupe du monde au Qatar, l'Argentine de Lionel Messi. Le coup d'envoi sera donné à 16 heures. À la fin de la demi-finale France-Maroc ce mercredi, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il serait présent dans les tribunes pour assister au match. 21:55 - L'équipe de France décroche sa place en finale de la Coupe du monde 2022 C'est fait ! La France a remporté la demi-finale de la Coupe du monde ce mercredi 14 décembre, face au Maroc. Score final : 2-0. Un premier but de Théo Hernandez avait été marqué dès la 5e minute. À la 79e, c'est Randal Kolo Muani qui a à son tour envoyé le ballon dans les filets. 21:32 - Emmanuel Macron aperçu dans les tribunes "Tous derrière les Bleus pour la victoire ! Sans jamais oublier que le sport nous rassemble avant tout dans le respect et l’amitié entre nos deux nations", twittait avant le match le président de la République qui a fait le déplacement au Qatar à l'occasion de la demi-finale de la Coupe du monde face au Maroc. Un peu plus tard dans la soirée, le président de la République a été filmé dans les tribunes, entonnant l'hymne national avant le premier coup de sifflet. 21:10 - Cette statistique sur l'équipe de France en Coupe du monde qui tend à rassurer les supporters des Bleus La tension est palpable. Les supporters de l'équipe de France retiennent leur souffle. Si les Bleus menaient à la mi-temps, rien n'est joué pour autant. À moins que... Selon une statistique avancée par OptaJean, l'équipe de France n'aurait jamais perdu un match de Coupe du monde "lorsqu'elle menait à la mi-temps". OptaJean avance le score de 25 victoires pour un nul. De quoi passer une seconde mi-temps plus sereine ? Pas certain... 20:39 - Revivez le but de Théo Hernandez en vidéo Cinq minutes seulement après le début de la demi-finale France-Maroc, Théo Hernandez est parvenu à envoyer le ballon dans les filets. L'équipe de France mène 1 à 0. Vous avez manqué le but de Théo Hernandez ? Pas de souci, la séquence est à revivre sans plus attendre en vidéo ci-dessous : 20:16 - Emmanuel Macron a appelé le roi du Maroc avant la demi-finale Selon BFM TV, le président de la République française se serait entretenu avec Mohammed VI par téléphone avant la demi-finale France-Maroc qui a commencé il y a quelques minutes de cela. Aucun élément concernant la teneur de leurs échanges n'a en revanche fuité. Pour rappel, Emmanuel Macron s'est rendu au Qatar pour assister au match ce mercredi soir. 19:42 - Voici le onze de départ de l'équipe de France pour la demi-finale de la Coupe du monde Didier Deschamps a finalement décidé d'aligner H. Lloris (cap.) - Koundé, Varane, I. Konaté, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Y. Fofana - O. Dembélé, Giroud, Mbappé. Upamecano est remplacé par Konaté, mais est tout de même sur le banc, tandis que Rabiot est absent de la feuille de match et remplacé par Fofana. LIRE PLUS

Les numéros de chaque joueur de l'équipe de France ont été dévoilés ce 15 novembre, à une semaine tout juste de leur entrée dans la compétition. Capitaine et gardien de l'équipe, Hugo Lloris porte le numéro 1. On remarque que le 9 a été laissé à Olivier Giroud quand Karim Benzema a hérité du 19 avant de quitter les Bleus sur forfait. Antoine Griezmann porte le 7 et le 10 a été offert à Kylian Mbappé.

Voici le classement du meilleur buteur de l'équipe de France de foot avec donc un Olivier Giroud au sommet de la hiérarchie devant Thierry Henry :