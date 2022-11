DIRECT. Equipe de France : les Bleus qualifiés pour les huitièmes si...

Pour leur deuxième match lors de la Coupe du monde, les Bleus vont affronter le Danemark, samedi 26 novembre. Quelques changements ont été prévus par rapport au premier match de l'équipe de France contre l'Australie. Jules Koundé et Raphaël Varane devraient être titulaires.

10:05 - Le retour attendu de Raphaël Varane face au Danemark Samedi 26 novembre. 10h05. Après une blessure survenue le 22 octobre, Raphaël Varane jouera son premier match de la Coupe du monde 2022, samedi 26 novembre, contre le Danemark. Le retour du vice-capitaine en équipe de France est attendu par ses coéquipiers. "Il amène sa sérénité, son calme, son expérience. C'est une force tranquille, un leader, il tient un rôle très important au sein des Bleus. On le sent bien, malgré la frayeur qu'il a eue de rater la Coupe du monde. Il est serein, prêt à aider l'équipe", a ainsi indiqué Hugo Lloris, samedi 26 novembre, selon des propos rapportés par L'Équipe. Le retour de Raphaël Varane aura lieu après une semaine de reprise d'entraînements collectifs. "Le souci, c'est qu'on ne reprend pas normalement du jour au lendemain" a confié Xavier Frezza, préparateur physique individuel de joueurs, au journal. "Les cicatrisations sont toujours délicates, ça demande d'augmenter les charges de travail. Les organismes ont aussi pris 20 degrés avec la chaleur au Qatar. S'il peut jouer 60 minutes, c'est bien. 90, ça me paraît énorme", a-t-il redouté.

09:06 - Comment la France peut-elle se qualifier en huitièmes de finale? Samedi 26 novembre. 9h06. Samedi 26 novembre, les Bleus vont affronter le Danemark lors de leur deuxième match de la Coupe du monde. Selon plusieurs cas de figure, l'équipe de France pourra se qualifier, ou non, en huitièmes de finale, détaille Franceinfo dans un article. Après leur victoire contre l'Australie (4-1), les Bleus sont en bonne position dans le groupe D. La France se qualifierait en huitièmes de finale et serait première de son groupe si elle gagnait le match contre le Danemark et si l'Australie et la Tunisie faisaient un match nul. En effet, avec leur victoire contre l'Australie, les Bleus sont en position de force. En cas de match nul entre le Danemark et l'Australie, l'équipe de France aurait six points et serait suivie par la Tunisie (avec deux points). Elle serait donc première du groupe. Quoiqu'il arrive, si la France l'emporte contre le Danemark samedi, elle sera qualifiée pour les huitièmes de finale. Les résultats du match entre la Tunisie et l'Australie feraient évoluer le classement et détermineraient le rang de l'équipe de France. Enfin, en cas de défaite ou de match nul contre le Danemark, la France ne serait ni qualifiée, ni éliminée. Les Bleus devraient alors défendre leur place lors du dernier match contre la Tunisie.

25/11/22 - 20:15 - Cette équipe que les Bleus ne risquent plus de rencontrer Vendredi 25 novembre. 20h15. Les Bleus savent déjà qui ils ne croiseront pas sur leur route pour remporter la Coupe du monde 2022. Le Qatar, pays hôte de ce Mondial, est en effet sûr de ne pas atteindre les huitièmes de finale. Et pour cause, vendredi 25 novembre, lors de son second match, l'équipe qatarie s'est fait battre par le Sénégal : 1-3. Quelques jours plus tôt, dimanche 20 novembre, lors du match d'ouverture de la Coupe du monde, le Qatar avait déjà perdu face à l'Équateur (0-2). Mais c'est bien le nul entre les Pays-Bas et l'Équateur qui a fait toute la différence. Ce 1-1, qui peut paraître au premier abord insignifiant, a bel et bien une conséquence directe pour le Qatar. Il l'élimine d'office de son propre Mondial. Le Qatar devra donc se contenter de poursuivre la compétition en tant que simple hôte. C'est la première équipe à être éliminée.

25/11/22 - 18:10 - Une compo avec Koundé et Varane titulaires ? Vendredi 25 novembre. 18h10. Selon RMC Sport, Didier Deschamps va bien opérer des changements de la composition d'équipe qui débutera la rencontre face au Danemark, samedi (17 heures). L'option Jules Koundé dans le couloir droit de la défense semble avoir été retenue par le sélectionneur, lequel devrait également titulariser Raphaël Varane dans l'axe de la défense. Pour le reste, aucun changement n'est à prévoir, Théo Hernandez prenant logiquement la place de son frère Lucas -blessé et forfait pour le reste du Mondial-, dans le couloir gauche de la défense. Le 11 de départ probable : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez -Tchouaméni, Rabiot, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé.

25/11/22 - 16:04 - Ousmane Dembélé reconduit dans le 11 de départ ? Vendredi 25 novembre. 16h04. Ousmane Dembélé sera-t-il reconduit dans le 11 de départ de l'équipe de France contre le Danemark ? A priori, rien n'indique une mise sur le banc de l'attaquant du FC Barcelone pour le deuxième match des Bleus. Auteur d'une bonne prestation contre l'Australie, le Tricolore devrait tenir sa place, d'autant plus au regard de la gêne musculaire à la cuisse que connaît Kingsley Coman. Si offensivement, l'apport du Barcelonais est indéniable, le travail défensif, lui, reste encore à peaufiner. "C'est plus de l'ordre du placement, pour avoir des efforts moins importants à faire", a tempéré Didier Deschamps en conférence de presse. Face à l'Australie, le sélectionneur a relevé "deux situations où il a été un peu défaillant." "Je lui ai dit de corriger et il a bien corrigé", a-t-il ajouté, ne remettant pas en cause sa place de titulaire. "DD" a même reconnu que l'attaquant de 25 ans "fait partie des joueurs capables de bien défendre. Il a énormément progressé sur cet aspect", louant son "gros volume de jeu." Et si l'aspect défensif est à ajuster, Deschamps " préfère qu'il fasse les efforts dans le sens du but adverse." De quoi amener davantage de danger sur le but adverse.



25/11/22 - 11:10 - Raphaël Varane "apte", le défenseur titularisé ? Vendredi 25 novembre. 11h10. Il l'était déjà contre l'Australie, mais il n'avait pas joué. A la veille du match contre le Danemark, Raphaël Varane est bien à nouveau "apte" à disputer la rencontre, a confirmé Didier Deschamps en conférence de presse ce vendredi 25 novembre 2022. Cependant, le sélectionneur ne s'est pas étendu sur une éventuelle titularisation. "Ce sont des choix qui peuvent être liés à l'expérience. Lui en a, c'est certain", a-t-il commenté de manière évasive, avant de préciser : "il faut qu'il soit prêt dans sa tête et son corps. Je sais qu'il l'est. Je prendrai la décision par rapport à ça surtout." Le défenseur de Manchester United n'a plus joué depuis fin octobre après avoir contracté une lésion du biceps fémoral. Son coéquipier Hugo Lloris, capitaine des Bleus, a vanté son "rôle très important", le jugeant "serein, prêt à aider et à se battre avec cette équipe." Didier Deschamps lui donnera-t-il du temps de jeu pour retrouver le rythme du haut niveau ?