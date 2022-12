DIRECT. Equipe de France : quelle composition face au Maroc ?

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde, l'équipe de France affrontera le Maroc, mercredi soir. Quelle équipe Didier Deschamps alignera-t-il ?

10:45 - Les Bleus basculent sur la demi-finale Après une journée de dimanche marquée par un entraînement léger, entre jeu réduit et décrassage selon les joueurs, un entraînement plus poussé aura lieu ce lundi après-midi au Qatar pour l'équipe de France, après une conférence de presse à laquelle se présenteront Jules Koundé et Raphaël Varane. De quoi basculer sur la demi-finale contre le Maroc après l'euphorie de la qualification.

11/12/22 - 18:05 - Emmanuel Macron sera au Qatar pour soutenir les Bleus FIN DU DIRECT - Mercredi 14 décembre, le président de la République Emmanuel Macron se rendra au Qatar pour soutenir les Bleus lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2022. Il s'était engagé à le faire si l'équipe de France se qualifiait en demi-finale. Si les Français l'emportent contre le Maroc mercredi 14 décembre, le Président se rendra également au Qatar pour la finale du Mondial.

11/12/22 - 17:26 - Le message de soutien de Karim Benzema à l'équipe Forfait pour la Coupe du monde 2022, Karim Benzema a adressé son premier message de soutien aux Bleus depuis son départ en raison d'une blessure à la cuisse gauche. Sur ses réseaux sociaux, le Ballon d'or 2022 a encouragé les joueurs de l'équipe de France avant leur match contre le Maroc, mercredi 14 décembre. "Encore 2 matchs et on y est presque", a-t-il posté, dimanche 11 décembre.

11/12/22 - 16:50 - Didier Deschamps restera-t-il sélectionneur des Bleus ? Le contrat de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, est signé jusqu'au 31 décembre 2022. Mais qu'en sera-t-il après ? Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a déjà annoncé qu'il souhaitait que le vainqueur de 1998 reste. Cependant, à l'issue du match Angleterre - France, samedi 10 décembre, Didier Deschamps n'a pas détaillé ce qu'il pensait faire. "Je serai là pour la demi-finale déjà, et après, on verra. Chaque chose en son temps. C'est bien d'atteindre les objectifs fixés par son président. Je veux savourer ce qu'on vient de faire", a-t-il confié. Selon une information de RMC Sport, le sélectionneur n'aurait pas encore pris sa décision.

11/12/22 - 16:25 - L'équipe de France jouera en bleu contre le Maroc Selon une information de RMC Sport, l'équipe de France jouera en bleu lors de son match contre le Maroc, mercredi 14 décembre. Les joueurs français porteront un maillot bleu, un short blanc et des bas rouges. De son côté, l'équipe du Maroc portera, elle aussi, sa tunique domicile avec le maillot rouge, le short vert et les bas blancs.

11/12/22 - 15:50 - France - Maroc sera un "match compliqué", anticipe Aurélien Tchouaméni Lors de son interview pour l'émission Téléfoot, dimanche 11 décembre, Aurélien Tchouaméni a été interrogé sur la demi-finale qui opposera l'équipe de France au Maroc, mercredi 14 décembre. "Il va falloir tout donner et mettre toutes nos forces possibles pour pouvoir faire sauter ce verrou en quelque sorte. Ils ont seulement encaissé un but. On sait que ça va être un match compliqué, mais on va se préparer", a-t-il assuré.

11/12/22 - 15:15 - L'équipe de France est un groupe qui est "super fort" selon Aurélien Tchouaméni Aurélien Tchouaméni, auteur du premier but lors du quart de finale contre l'Angleterre, samedi 10 décembre, était invité de Téléfoot dimanche. Interrogé sur l'équipe de France, il a assuré : "On a un groupe qui est super fort. Entre jeunes et moins jeunes, on a réussi à créer cette alchimie depuis le début de la compétition et on a réussi à retranscrire ça sur le terrain, donc ça veut dire que le groupe vit bien."

11/12/22 - 14:40 - Selon Didier Deschamps, "Cette équipe de France a du talent" Interrogé dans l'émission Téléfoot, dimanche 11 décembre, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, a expliqué comment il avait constitué son groupe de joueurs. "Ce n'est pas toujours les mêmes, mais il y a des choix de joueurs, des choix humains. Cette équipe de France a du talent, même si certains qui auraient pu être là ne sont pas là pour différentes raisons." Il a rappelé que la notion de groupe est essentielle et que les Bleus devaient avoir une "force collective", "une bonne alchimie".

11/12/22 - 14:05 - L'équipe du Maroc est "très difficile" assure le capitaine de l'équipe de France Interrogé sur TF1 à propos de la demi-finale France - Maroc, qui aura lieu mercredi 14 décembre, le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, se prépare : "C'est une équipe très difficile à manier, très forte en contre-attaque et surtout très efficace sur les coups de pied arrêtés". Le joueur veut rester confiant : "Ce sera un grand match à vivre sur le terrain et en dehors du terrain et on aura besoin du soutien de tous les Français", a-t-il ajouté.