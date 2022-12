DIRECT. Equipe de France : encore un coup de froid entre Benzema et Deschamps ?

Alors que la France doit affronter l'Argentine en finale de la Coupe du monde ce dimanche 18 décembre 2022, une nouvelle polémique a fait son apparition. Selon un média espagnol, Karim Benzema et Didier Deschamps serait à nouveau en froid.

En direct

Recevoir nos alertes live !

13:30 - Varane et Konaté touchés par le virus Le scénario tant redouté semble se produire en Équipe de France. Après Adrien Rabiot, Dayot Upamecano et Kingsley Coman, c'est au tour de Raphaël Varane et Ibrahima Konaté d'être atteints par le virus circulant au cœur du groupe France, selon les informations de RMC Sport. Selon la chaîne de radio nationale, la situation n'est pas catastrophique. Le staff se veut rassurant.

12:30 - La sortie d'un ancien champion du monde sur l'Argentine Invité de l'émission Quotidien, sur TMC, le jeudi 15 décembre 2022, Adil Rami a dit tout le mal qu'il pensait de l'équipe d'Argentine : "Je n’aime pas cette équipe argentine. J’aime beaucoup Lionel Messi. J’aime tout de ce joueur. C’est une légende et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. J’ai eu la chance de le rencontrer en Espagne. Mais l’image que l’équipe argentine a montré pendant cette Coupe du monde avec beaucoup d’agressivité, de méchanceté, et de non fair-play… Sur les terrains, je trouve qu’elle n’a pas montré une belle image."

12:15 - Les Bleus blessés en tribune ce dimanche ? Comme nous vous le rapportions, Emmanuel Macron souhaite emmener les joueurs de l'Équipe de France blessés au stade à Doha pour assister à la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. Pour autant, on ne sait pas si ce sera encore possible. Interrogée sur ce sujet par RTL, la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera a expliqué que tout n'est pas encore fixé pour que la venue des blessés soient possible : "Je sais qu'il en a l'envie. Je sais que le plan est à l'étude. On va voir si logistiquement, et matériellement, tout cela peut arriver à atterrir. C'est en tout cas le souhait du Président d'arriver à les embarquer, [pour] qu'ils puissent prendre complètement leur part dans cette aventure."

12:00 - Karim Benzema présent à Doha pour la finale ? Alors que Revelo assure que les relations entre Didier Deschamps et Karim Benzema se sont refroidies, une question se pose : le Ballon d'or 2022 sera-t-il présent au stade pour assister à la finale des Bleus face à l'Argentine ce dimanche 18 décembre 2022 ? Emmanuel Macron a formulé l'envie d'emmener les cadres blessés de l'Équipe de France au Qatar pour qu'ils puissent soutenir leur sélection au stade. De son côté, Karim Benzema a reçu l'autorisation de son club. Toutefois, il ne s'est pas encore prononcé sur la question.

11:45 - Didier Deschamps en voudrait à Karim Benzema depuis la cérémonie du Ballon d'or 2022 Selon les informations de Revelo, Didier Deschamps n'aurait pas apprécié le discours de Karim Benzema lors de la cérémonie de remise du Ballon d'or 2022. L'attaquant du Real Madrid avait alors évoqué plusieurs de ces anciens entraîneurs et soutiens au cours de sa carrière, mais n'avait pas mentionné son sélectionneur.

11:30 - Didier Deschamps et Karim Benzema sont-ils en froid ? Ce jeudi 15 décembre 2022, une nouvelle polémique est venue des médias espagnols. Revelo dévoile ainsi un froid entre Didier Deschamps et Karim Benzema. Le buteur des Bleus n'auraient pas aimé certaines sorties du sélectionneur dans la presse. DD a notamment répondu sèchement "Pfff... Je préfère même pas vous répondre. Allez, question suivante", interrogé à propos de la potentielle présence de Karim Benzema lors de la finale face à l'Argentine. Pour tout savoir sur la "nouvelle affaire", vous pouvez consulter notre article à ce sujet en cliquant sur ce lien.

15/12/22 - 23:32 - Théo Hernandez, buteur le plus rapide ? FIN DU DIRECT - Il a enflammé les supporters de l'équipe de France moins de 5 minutes après le coup d'envoi mercredi soir. Théo Hernandez est parvenu à marquer à la quatrième minute et trente-neuvième seconde de jeu. Du jamais vu en demi-finale de Coupe du monde depuis... 1958. Un exploit !

15/12/22 - 22:34 - Coman, Rabiot et Upamecano.. La FFF donne des nouvelles rassurantes Dans un communiqué publié jeudi soir, la Fédération française de football donne des nouvelles de l'état de santé des joueurs de l'équipe de France qui ont récemment inquiété. Les Bleus pourraient bel et bien être au complet dimanche 18 décembre pour la grande finale. "Dayot Upamecano était parmi [les remplaçants et ceux qui étaient entrés en jeu]. Tous "ont eu droit à une séance plus intensive (échauffement, toro, jeu réduit 5 contre 5 avec un joueur joker)", nous apprend la FFF. Quid d'Adrien Rabiot ? "De retour dans le groupe, [il] a couru, également avec Cyril Moine. En revanche, Kingsley Coman, victime d'un petit syndrome viral, est resté par précaution à l'hôtel." La Fédération précise toutefois que "son état n'inspire pas d'inquiétude particulière quant à la finale de dimanche".

15/12/22 - 21:31 - 1998-2018, quels points communs dans l'équipe de France ? Toujours dans les colonnes du Point, le spécialiste de l'équipe de France, François da Rocha Carneiro, s'est attardé sur les points communs entre les deux équipes de France qui ont déjà remporté la Coupe du monde. Le premier, et pas des moindres : la présence de Didier Deschamps, bien sûr. "Le capitaine de 1998 est devenu sélectionneur en 2018. De fait, le chef de groupe est resté le chef de groupe, même s'il s'est appuyé sur des cadres, comme Paul Pogba et Hugo Lloris, pour décrocher sa deuxième étoile", analyse l'historien. Mais ce n'est pas tout. À chaque fois, "plusieurs joueurs" de l'équipe de France "évoluaient en Angleterre, en Espagne, en Allemagne ou en Italie", note l'expert qui évoque "l'européanisation du football français".