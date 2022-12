"Equipe de France : avec quelle compo contre la Pologne ?"

Place aux huitièmes de finale de la Coupe du monde pour l'équipe de France. Les Bleus affrontent la Pologne, dimanche après-midi. Après le match raté des remplaçants contre la Tunisie, Didier Deschamps devrait aligner les titulaires habituels.

Dimanche 4 décembre 2022, à 16 heures, les Tricolores affronteront la Pologne, laquelle a terminé 2e du groupe C.

Pour ce match déjà décisif, Didier Deschamps devrait faire appel aux titulaires habituels. La composition des Bleus ne devrait contenir aucune surprise, ou presque, même si quelques incertitudes peuvent concerner la défense.

18:02 - Hugo Lloris un peu plus dans l'histoire du foot français contre la Pologne Sauf énorme retournement de situation, Hugo Lloris retrouvera sa place de titulaire dans les buts de l'équipe de France. Pour le portier international, il s'agira de sa 142e sélection avec les Tricolores. De quoi égaler le record de Lilian Thuram, joueur comptant le plus de sélections avec les Bleus. Le capitaine tricolore devrait donc un peu plus rentrer dans l'histoire du football français. Avant un 1/4 de finale historique pour lui ? 17:06 - Théo Hernandez ménagé à l'entraînement, mais pas de crainte Théo Hernandez n'a pas pris part à l'entraînement du jour avec l'équipe de France. Après l'échauffement, le défenseur gauche est rentré au vestiaire en raison d'une "petite contusion à la cheville gauche", a indiqué l'encadrement de la sélection. Le principe de précaution a prévalu alors qu'il s'agit du dernier latéral gauche de métier après la blessure de son frère Lucas contre l'Australie. "Il sera demain à l'entraînement", assure-t-on du côté du staff. 16:07 - Pourquoi Benjamin Pavard semble avoir perdu sa place de titulaire ? Il semblait être indétrônable malgré les critiques, mais il a fini par glisser sur le banc. Pilier des compos de Didier Deschamps depuis quatre ans, Benjamin Pavard est devenu remplaçant lors des deux derniers matchs des Bleus, contre le Danemark et la Tunisie, sans entrer en jeu. Pourtant, en 47 sélections, le joueur du Bayern Munich n'a débuté sur le banc que 8 fois. Preuve qu'il était un élément indispensable de "DD". Etait, car la configuration semble bien avoir changé au Qatar. "J’ai eu plusieurs échanges avec lui et je considère qu’il n’est pas dans de bonnes dispositions", avait indiqué le sélectionneur après le match contre la Tunisie à son sujet. Selon RMC Sport, un échange tendu aurait eu lieu entre les deux hommes, notamment au sujet du positionnement du Bavarois, lequel joue en défense centrale habituellement avec le Bayern tandis que Deschamps s'obstine à le positionner dans le couloir droit. Une perte de repères visibles contre l'Australie qui lui a donc valu de perdre sa place de titulaire. Une discorde sur le positionnement apparaît comme la source du problème, même si le joueur fait bonne figure au milieu de ses coéquipiers, lesquels le soutiennent tous publiquement et réfutent toute tension. 15:30 - Quelle défense face à la Pologne ? Face à la Pologne, l'équipe de France devrait se présenter avec ses titulaires habituels. La hiérarchie n'a clairement pas été bousculée par les remplaçants défaits contre la Tunisie. Didier Deschamps devrait donc repositionner l'ensemble de ses cadres à leurs postes, d'Hugo Lloris dans les cages à Olivier Giroud en pointe, en passant par Mbappé et Griezmann. En revanche, comment la défense tricolore va-t-elle s'organiser ? A droite, le sort de Benjamin Pavard semble scellé : le joueur du Bayern Munich semble promis au banc, relégué sur la touche par Jules Koundé. En revanche, dans l'axe, le sélectionneur va-t-il aligner Raphaël Varane ? Le défenseur central a débuté les deux derniers matchs des Bleus, lui qui n'avait plus joué depuis un mois. Mais Dayot Upamecano, avec qui il a été associé contre le Danemark, et Ibrahim Konaté, titulaire à ses côtés contre la Tunisie, ont aussi marqué des points depuis le début de la compétition et tous deux avaient été alignés d'entrée contre l'Australie. Cela semble être la seule véritable question, Théo Hernandez étant certain d'être titulaire dans le couloir gauche.

Les numéros de chaque joueur de l'équipe de France ont été dévoilés ce 15 novembre, à une semaine tout juste de leur entrée dans la compétition. Capitaine et gardien de l'équipe, Hugo Lloris porte le numéro 1. On remarque que le 9 a été laissé à Olivier Giroud quand Karim Benzema a hérité du 19 avant de quitter les Bleus sur forfait. Antoine Griezmann porte le 7 et le 10 a été offert à Kylian Mbappé.

La photo de l'équipe de France pour le Mondial 2022

La photo officielle de l'équipe de France a pour sa part été dévoilée le 15 novembre. Prise à Clairefontaine la veille de leur départ pour le Qatar, elle a été - chose inédite - réalisée en intérieur à cause de la météo.

Comme de tradition avant chaque grande compétition, le maillot de l'équipe de France pour la Coupe du monde a pour sa part été officiellement dévoilé le 15 septembre par l'équipementier Nike. Les tenues ne présentent pas de grosses surprises et correspondent aux "fuites" évoquées depuis plusieurs jours.

Le maillot domicile est sobre avec un bleu nuit et un logo en doré alors que le blanc casse un peu plus les codes. "La collection française est une fusion du patrimoine et de l'avenir du pays", a écrit l'équipementier dans son communiqué. "Le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés".

