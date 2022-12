Equipe de France : en 1/8e contre la Pologne, à quelle date ?

Après la victoire de l'Argentine face à la Pologne mercredi soir, les Bleus connaissent enfin leur adversaire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. L'équipe de France affrontera la Pologne dimanche 4 décembre, à 16 heures.

Meilleur buteur L'essentiel L'équipe de France est fixée. Qualifiée pour les huitièmes de finale, les hommes de Didier Deschamps affronteront l'équipe qui a terminé deuxième du groupe C, à savoir la Pologne.

Les Polonais se sont en effet inclinés face à l'Argentine, passant ainsi de la première à la deuxième place du groupe C. L'Australie hérite donc de son côté des Argentins.

Les Français ayant pour leur part terminé premiers du groupe D, et ce, malgré la victoire de la Tunisie lors de leur dernier match phase de poules mercredi, ils joueront donc non pas samedi, mais bien dimanche 4 décembre, à 16 heures.

23:33 - À quand remonte la dernière rencontre entre la France et la Pologne ? FIN DU DIRECT - France - Pologne. Telle est l'affiche du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 de l'équipe de France. Petite question et pas des moindres, que s'était-il passé lors de la dernière rencontre entre les deux nations qui remonte à 2011 ? Lors de ce match, qui était amical, les Bleus l'avaient emporté 1-0. Seul survivant de cette époque encore et toujours dans les rangs des Bleus : Hugo Lloris. Il était alors remplaçant. 22:56 - Après le but refusé de Griezmann, les Bleus s'apprêtent à déposer une réclamation "Nous rédigeons une réclamation à la suite du but d'Antoine Griezmann, refusé à tort, de notre point de vue. Cette réclamation doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match", a fait savoir à RMC Sport une source proche des Bleus, mercredi soir. L'annulation du but d'Antoine Griezmann a suscité plusieurs interrogations dans le camp français, car comme le rapporte RMC Sport, le protocole d'utilisation de l'assistance vidéo (VAR) n'autorise pas a priori de revenir sur une action lorsqu'il y a eu reprise du jeu. 22:31 - France - Pologne en Coupe du monde : que s'était-il passé lors de l'unique précédent ? La seule et unique confrontation entre la France et la Pologne en Coupe du monde remonte à 1982. À l'époque, les deux équipes avaient disputé la petite finale du Mondial, autrement dit, la troisième place. La France avait perdu 3-2. À noter que la rencontre avait eu lieu quelques jours à peine après la célèbre demi-finale France-Allemagne, qualifiée de "cauchemar de Séville" avec Platini, Giresse, Tigana, Trésor et Battiston. 22:00 - L'équipe de France connaît enfin son adversaire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde Les hommes de Didier Deschamps savent à présent contre qui et quand ils joueront leur prochain match de Coupe du monde au Qatar. La Pologne ayant terminé deuxième du groupe C, derrière l'Argentine qui l'a battue 2 à 0 mercredi soir, les Polonais affronteront donc les Bleus dimanche 4 décembre 2022, à 16 heures. 21:35 - Un France - Pologne en huitièmes ? Peu après la 75e minute de jeu, difficile de dire avec exactitude contre qui les Bleus joueront en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. Le score s'élève à 0-2 que ce soit pour Pologne - Argentine ou pour Arabie saoudite - Mexique. Si aucun nouveau ballon était envoyé dans les filets, les hommes de Didier Deschamps affronteraient la Pologne dimanche prochain. Mais restons sur nos gardes jusqu'au coup de sifflet final... 20:55 - À la mi-temps, toujours 0-0 pour Pologne-Argentine et Mexique-Arabie saoudite C'est déjà l'heure de la mi-temps. Mais que ce soit sur la pelouse du match Pologne-Argentine ou sur celle qui reçoit Mexique-Arabie saoudite, pas le moindre but enregistré pour l'heure. Le score est toujours à 0-0. Si jamais aucun but n'était marqué durant ces deux rencontres, la France affronterait donc l'Argentine, qui terminerait deuxième, derrière la Pologne, du groupe C. 20:34 - Qui pour affronter la France en huitièmes ? Après 30 minutes de match, toujours pas le moindre but La France affrontera la 2e équipe du groupe C dimanche 4 décembre. Or, pour l'heure, on ignore encore qui sera l'élu. Les derniers matchs du groupe C se tiennent depuis 20 heures, heure française. Après 30 minutes de jeu, la Pologne et l'Argentine n'ont toujours pas ouvert le score. Il en est de même du côté de la seconde rencontre qui oppose le Mexique à l'Arabie saoudite. Le suspense est à son comble... 20:00 - Contre qui l'équipe de France a-t-elle le plus de chances de jouer son 1/8e de finale ? Alors que tout est ouvert dans le groupe C et que les matchs débutent, la France a-t-elle plus de chances de tomber sur une nation plutôt qu'une autre ? Selon Opta, le spécialiste des statistiques, relayé par L'Equipe, la Pologne a 36,81% de chances de terminer 2e du groupe C, devant l'Arabie Saoudite (22,04%) et l'Argentine (15,97%). De son côté, la France est quasi certaine de terminer à la première place de son groupe D. 18:56 - La France affrontera bien le 2e du groupe C Malgré sa défaite contre la Tunisie, l'équipe de France termine première de son groupe, le D. Ainsi, les Bleus affronteront bien -comme il était très fortement pressenti- la nation qui terminera 2e du groupe C. 18:09 - Un seul match dans l'histoire entre la France et l'Arabie Saoudite Si la France venait à affronter l'Arabie Saoudite en 1/8e de finale de la Coupe du monde, il s'agirait de la deuxième rencontre de l'histoire entre les deux pays. La première, c'était en 1998, lors du Mondial organisé en France. Le match avait eu lieu à l'occasion de la 2e journée du groupe C. Disputé au stade de France, il avait vu les joueurs d'Aimé Jacquet l'emporter très largement (4-0). Un match cependant marqué par un carton rouge reçu par Zinédine Zidane qui s'était essuyé les crampons sur un Saoudien. LIRE PLUS

Les numéros de chaque joueur de l'équipe de France ont été dévoilés ce 15 novembre, à une semaine tout juste de leur entrée dans la compétition, le 22 novembre face à l'Australie. Capitaine et gardien de l'équipe, Hugo Lloris portera le numéro 1. On remarquera que le 9 a été laissé à Olivier Giroud quand Karim Benzema a hérité du 19. Antoine Griezmann portera le 7 et le 10 a été offert à Kylian Mbappé.

La photo de l'équipe de France pour le Mondial 2022

La photo officielle de l'équipe de France a pour sa part été dévoilée le 15 novembre. Prise à Clairefontaine la veille de leur départ pour le Qatar, elle a été - chose inédite - réalisée en intérieur à cause de la météo.

Comme de tradition avant chaque grande compétition, le maillot de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du monde a pour sa part été officiellement dévoilé le 15 septembre par l'équipementier Nike. Les tenues ne présentent pas de grosses surprises et correspondent aux "fuites" évoquées depuis plusieurs jours.

Le maillot domicile est sobre avec un bleu nuit et un logo en doré alors que le blanc casse un peu plus les codes. "La collection française est une fusion du patrimoine et de l'avenir du pays, écrit l'équipementier dans son communiqué. Le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés".

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a donc placé l'équipe de France dans la poule D. La liste des équipes de ce quatrième groupe pour ce Mondial est donc la suivante :

France

Australie

Danemark

Tunisie

Les dates de la Coupe du monde 2022 de football sont connues depuis déjà quelques temps. C'est du 21 novembre au 18 décembre prochain que la planète football a rendez-vous au Qatar. La date du premier match de l'équipe de France dans la compétition, face à l'Australie, barragiste intercontinental, a été fixée au mardi 22 novembre 2022, à 20h. La France, championne du monde en titre, débutera face à la même équipe qu'il y a quatre ans. Et on espère que les Bleus auront autant de mal à venir à bout des Australiens qu'en juin 2018 (2-1 à l'issue d'un match brouillon), si à la clé la réussite est la même jusqu'à la fin de la compétition. Suivront le Danemark le 26 novembre, un autre vieil ami, puis la Tunisie le 30 novembre :

22 novembre (20 heures) : France - Australie

France - Australie 26 novembre (17 heures) : France - Danemark, à Doha, stade 974.

France - Danemark, à Doha, stade 974. 30 novembre (16 heures) : Tunisie - France, à Al-Rayyan, stade de la Cité de l'éducation.

Les Bleus démarraient au mois de mars la préparation pour la Coupe du monde 2022 : une victoire poussive face à la Côte d'Ivoire et un festival offensif face à l'Afrique du Sud avant de sombrer en Ligue des nations. Voici tous les résultats de l'équipe de France cette année :

25 mars 2022 : France - Côte d'Ivoire : 2-1

29 mars 2022 : France - Afrique du Sud : 5-0

3 juin 2022 : France - Danemark : 1-2

6 juin 2022 : Croatie - France : 1-1

10 juin 2022 : Autriche - France : 1-1

13 juin 2022 : France - Croatie : 0-1

