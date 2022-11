Equipe de France : quelle est la date du premier match de la Coupe du monde ? Le calendrier

EQUIPE DE FRANCE. Alors que la liste de Didier Deschamps est annoncée ce mercredi 9 novembre, le premier match des Bleus à la Coupe du monde approche.

[Mis à jour le 9 novembre 2022 à 20h19] Le Mondial débute officiellement ce mercredi 9 novembre pour tous les joueurs de l'équipe de France qui seront appelés par Didier Deschamps. En raison du calendrier très particulier, le temps de préparation des joueurs pour ce Mondial est complétement tronqué et il va falloir jauger l'état de forme des joueurs qui ont déjà enchaîné de nombreux matchs depuis le début de la saison.

Si la date de départ pour le Qatar n'a pas été officiellement communiquée par la FFF, le camp de base et toutes les infrastructures autour sont déjà connus. Pour le calendrier des Bleus, il n'y aura donc pas de matchs amicaux avant la Coupe du monde, le prochain sera un match officiel face à l'Australie le 22 novembre avant le Danemark le 26 et la Tunisie le 30 novembre.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a donc placé l'équipe de France dans la poule D. La liste des équipes de ce quatrième groupe pour ce Mondial est donc la suivante :

L'équipe de France jouera son tout premier match de la Coupe du monde 2022 au Qatar face au barragiste intercontinental, mais nous pouvons déjà vous dire à quelle heure et à quelle date, le calendrier complet :

22 novembre (20 heures) :

France - Australie

26 novembre (17 heures) :

France - Danemark, à Doha, stade 974.

30 novembre (16 heures) :

Tunisie - France, à Al-Rayyan, stade de la Cité de l'éducation.

Voici le calendrier complet de l'équipe de France de football pour les prochaines semaines avec la Coupe du monde et les qualifications de l'Euro 2024.

Les Bleus démarraient au mois de mars la préparation pour la Coupe du monde 2022 : une victoire poussive face à la Côte d'Ivoire et un festival offensif face à l'Afrique du Sud avant de sombrer en Ligue des nations. Voici tous les résultats de l'équipe de France :

25 mars 2022 : France - Côte d'Ivoire : 2-1

29 mars 2022 : France - Afrique du Sud : 5-0

3 juin 2022 : France - Danemark : 1-2

6 juin 2022 : Croatie - France : 1-1

10 juin 2022 : Autriche - France : 1-1

13 juin 2022 : France - Croatie : 0-1

Voici le classement du meilleur buteur de l'équipe de France de foot avec un Thierry Henry toujours au sommet de la hiérarchie :

Thierry Henry : 51 buts Olivier Giroud : 48 buts Antoine Griezmann : 42 buts Michel Platini : 41 buts David Trezeguet : 34 buts Karim Benzema : 33 buts Zinédine Zidane : 31 buts Just Fontaine : 30 buts Jean-Pierre Papin : 30 buts Youri Djorkaeff : 28 buts Kylian Mbappé : 26 buts

Comme de tradition avant chaque grande compétition, le maillot de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du monde a été officiellement dévoilé ce jeudi 15 septembre par l'équipementier Nike. Les tenues ne présentent pas de grosses surprises et correspondent aux "fuites" évoquées depuis plusieurs jours.

Le maillot domicile est sobre avec un bleu nuit et un logo en doré alors que le blanc casse un peu plus les codes. "La collection française est une fusion du patrimoine et de l'avenir du pays, écrit l'équipementier dans son communiqué. Le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés".

Voici la dernière composition de la liste des 23 joueurs de l'équipe de France par Didier Deschamps :