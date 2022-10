DIRECT. Ligue 1 : l'OL enchaîne face au Losc, classement et calendrier

Ligue 1. L'Olympique Lyonnais a enchaîné une deuxième victoire consécutive en Ligue 1 face à Lille (1-0), dimanche 30 octobre 2022 lors de la 13e journée de Ligue 1, et se replace au classement. Le point sur les derniers matchs et les dernières informations.

La 13e journée de Ligue 1 s'est terminée avec la victoire de l'OL devant le Losc au Groupama Stadium (1-0), dimanche 30 octobre 2022, après des succès de Lens, du PSG, de Rennes et de Monaco notamment. La 14e journée débutera vendredi 4 novembre avec le match entre Troyes et Auxerre (21h).

09:00 - L'OL se replace au classement de Ligue 1 L'Olympique Lyonnais a signé, dimanche soir contre le Losc lors de la 13e journée de Ligue 1 (1-0), une deuxième victoire consécutive en championnat sous les ordres de Laurent Blanc, nommé à la place de Peter Bosz il y a trois semaines. Alexandre Lacazette a signé le seul but du match (74e) et permet à l'OL de remonter à la 8e place du classement de L1, à deux points des Lillois (7e), à quatre points de l'OM (5e) et à sept points de la troisième place occupée par Rennes.

08:30 - Les résultats de la 13e journée de Ligue 1 La 13e journée de Ligue 1 s'est terminée dimanche soir avec le succès de l'Olympique Lyonnais devant le Losc (1-0). Vendredi, le RC Lens avait battu le TFC (3-0) grâce à un triplé d'Openda. Samedi, le PSG avait eu du mal à battre Troyes (4-3) alors que l'OM a été accroché à Strasbourg (2-2). Dimanche, Auxerre a gagné contre Ajaccio (1-0), comme Monaco face à Angers (2-0) et Rennes contre Montpellier (3-0). Nantes et Clermont ont fait match nul (1-1), comme Brest et Reims (0-0). Lorient s'est de son côté incliné devant l'OGC Nice (1-2).

30/10/22 - 22:35 - Lyon - Lille : C'est fini à Lyon (1-0) ! Durant ce duel, l'Olympique Lyonnais a cadré moins de tirs (3 contre 5 pour Lille OSC) et a eu moins souvent la maîtrise du ballon que son adversaire (47%-53%). Pourtant, ce sont bien les Lyonnais qui terminent avec l’avantage au score (1-0). Le Lille OSC n’a pas su faire preuve de réalisme pour espérer redresser la barre dans cette confrontation. Lyon - Lille en direct

30/10/22 - 22:15 - Lyon - Lille : Alexandre Lacazette débloque les compteurs à Lyon (1-0) ! Alexandre Lacazette marque le premier but pour l'Olympique Lyonnais à la 74e minute de jeu dans cette 2e période. Ce Lyon - Lille est désormais lancé : nous en sommes à 1 à 0 au Groupama Stadium ! Lyon - Lille en direct

30/10/22 - 21:46 - Lyon - Lille : Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre l'Olympique Lyonnais et le Lille OSC, à Lyon, où Jerome Brisard signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. Lyon - Lille en direct

30/10/22 - 21:30 - Lyon - Lille : Les joueurs sont au vestiaire au Groupama Stadium L'Olympique Lyonnais domine légèrement mais de manière stérile : à la mi-temps, la possession de balle est ainsi à l’avantage de l'Olympique Lyonnais (52% contre 48% pour le Lille OSC), mais ce sont les Lillois qui se sont créés le plus d’opportunités avec 0 tirs cadrés pour l'Olympique Lyonnais contre 2 tirs cadrés pour le Lille OSC. Et ils tiennent le choc à la marque (0-0). Lyon - Lille en direct

30/10/22 - 20:45 - Lyon - Lille : Jerome Brisard lance la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le Lille OSC à Lyon ! La rencontre est lancée à Lyon, où l’arbitre donne le coup d’envoi de Lyon - Lille. Lyon - Lille en direct

30/10/22 - 20:30 - Le match de Ligue 1 entre Lyon et Lille va débuter Le dernier match de la 13e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et le Losc va débuter dans une quinzaine de minutes maintenant. L'arbitre M. Brisard sifflera le coup d'envoi de cette rencontre à 20h45 sur la pelouse du Groupama Stadium de Décines. Une rencontre à suivre en direct sur la chaîne Amazon Prime Video.

30/10/22 - 20:00 - Le Losc, bête noire de l'OL Si l'OL espère enchaîner une deuxième victoire d'affilée en Ligue 1 contre le Losc ce dimanche soir en clôture de la 13e journée, les Lyonnais n'ont pas souvent réussi à battre les Lillois ces dernières années en championnat. Lyon n'a ainsi gagné aucun de ses 11 derniers matchs contre Lille en L1 (5 matchs nuls et 6 défaites) et a même perdu cinq de ses six derniers matchs contre les Lillois à domicile. L'OL n'a jamais enchaîné 12 rencontres sans victoire contre le même adversaire en Ligue 1.

30/10/22 - 19:30 - Losc-Fonseca: "Un match très difficile, très intense" Après la prometteuse victoire contre l'AS Monaco dimanche dernier (4-3), l'entraîneur du Losc Paulo Fonseca espère que son équipe sera capable de rééditer ce résultat dimanche soir en clôture de la 13e journée de Ligue 1, sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Même s'il sait que ce sera dur: "Ce sera un match très difficile, très intense et nous devrons jouer avec de l'intensité. Mais les joueurs sont préparés car ils savent parfaitement à quel point ce match est difficile, nous nous attendons à une grosse équipe, un match difficile, agressif. (...) Évidemment, il y a un nouveau coach, l'atmosphère est différente, ils ont gagné leur dernier match. Ils ont changé de système, je ne sais pas s'ils vont le conserver. Blanc a mis des joueurs qui ne jouaient pas sous l'ancien entraîneur, je pense qu'ils sont très motivés."

30/10/22 - 18:55 - Lorient - Nice : Les joueurs en ont fini à Lorient (1-2) Si l'OGC Nice termine le match avec l’avantage au score (1-2) et plutôt la maîtrise du ballon (42%-58%), le FC Lorient a eu des munitions dans cette partie au vu d’autres statistiques. Les Lorientais ont par exemple cadré autant de tirs que leurs adversaires (7) et auraient pu renverser la rencontre avec un peu plus de réalisme. Lorient - Nice en direct

30/10/22 - 18:45 - OL-Blanc: "Il y a beaucoup d'améliorations" Avant le dernier match de la 13e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et le Losc, le coach de l'OL Laurent Blanc a constaté, en conférence de presse durant la semaine, le changement qui a eu lieu parmi ses joueurs depuis son arrivée, même s'il ne s'attribue pas tous les mérites pour cela: "Il y a beaucoup d'améliorations depuis que je suis là mais quand il y a un changement d'entraîneur, les joueurs sont très intelligents, il ne faut pas être dupe... Les cartes sont redistribuées et tout le monde a intérêt à se montrer sous son meilleur visage. En termes d'intensité, c'est donc meilleur. Ce qu'on leur propose a l'air de leur plaire. (...) Comme je l'ai dit aux joueurs après le match à Montpellier, on a accepté beaucoup trop de choses ici, le club a accepté beaucoup trop de choses mais ce qui me fait plaisir à Montpellier, c'est qu'on n'a pas accepté de ne pas prendre les trois points. C'est une rébellion. On y a cru jusqu'au bout, c'est un changement de mentalité. C'est un des gros points positifs."

30/10/22 - 18:30 - Lorient - Nice : But signé Gaëtan Laborde à Lorient (1-2) ! L'OGC Nice reprend l'avantage ! C'est Gaëtan Laborde qui parvient à remettre les Niçois dans le match à la 69e minute de jeu. Le tableau d'affichage passe à 1 à 2 dans cette 2e mi-temps au Stade du Moustoir. Lorient - Nice en direct

30/10/22 - 18:22 - Lorient - Nice : Egalisation de l'OGC Nice (1-1) ! Youcef Atal vient de trouver la faille et égalise à la 61e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Tout est à refaire pour les Lorientais. Le score est de 1 à 1 au Stade du Moustoir ! Lorient - Nice en direct

30/10/22 - 18:06 - Lorient - Nice : Début de la 2e période C’est reparti entre le FC Lorient et l'OGC Nice, à Lorient, où Clement Turpin donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0. Lorient - Nice en direct

30/10/22 - 18:00 - L'OL veut enchaîner en Ligue 1 contre Lille Après une défaite pour le premier match de Laurent Blanc sur le banc de l'OL, à Rennes (3-2), Lyon a glané son premier succès en Ligue 1 depuis début septembre, la semaine passée à Montpellier (1-2). Une première qui donne de l'espoir aux supporters lyonnais, qui aimeraient bien voir les Rhodaniens signer une deuxième victoire de suite ce dimanche lors de la 13e journée de Ligue 1 face au Losc (20h45). Surtout avant de se rendre au Vélodrome, dimanche prochain...

30/10/22 - 17:51 - Lorient - Nice : Lorientais et Niçois sont au vestiaire L'OGC Nice tient le ballon mais n'arrive pas à l'exploiter : après ce premier acte, la possession de balle est certes en faveur de l'OGC Nice (58% contre 42%), mais c’est le FC Lorient qui a réussi le plus de tirs cadrés (6 contre 3) et qui mène au score (1-0). Lorient - Nice en direct

30/10/22 - 17:22 - Lorient - Nice : Dango Ouattara offre son premier but au FC Lorient (1-0) ! Nous voilà à 1 à 0 au Stade du Moustoir ! Le FC Lorient ouvre le score à la 18e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, avec un but de Dango Ouattara. Les Niçois sont obligés de réagir ! Lorient - Nice en direct

30/10/22 - 17:05 - Lorient - Nice : Début du match entre le FC Lorient et l'OGC Nice ! Le coup d’envoi de ce duel entre le FC Lorient et l'OGC Nice vient d’être donné par Clement Turpin, à Lorient. Lorient - Nice en direct

30/10/22 - 16:54 - Brest - Reims : Brest et Reims se quittent sur un score vierge (0-0) Le duel a été serré aujourd’hui entre le Stade Brestois et le Stade Reims (0-0) et chaque formation a tour à tour démontré sa supériorité. Ainsi, le Stade Reims affiche un taux de possession de balle supérieur (49% -51%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (4 contre 3). Le résultat nul semble donc logique à l’issue cette rencontre. Brest - Reims en direct

30/10/22 - 16:52 - Monaco - Angers : l'AS Monaco gagne face à l'Angers SCO (2-0) Le match a été bien géré par AS Monaco : après ce duel, la possession de balle est légèrement à son avantage (58% contre 42% pour Angers SCO). L'AS Monaco s’est également procuré le plus de situations sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour l'Angers SCO et l’emporte donc assez logiquement (2-0) dans ce match. Monaco - Angers en direct

30/10/22 - 16:50 - Nantes - Clermont : Pas de vainqueur au Stade de la Beaujoire (1-1) Le duel a été serré entre le FC Nantes et le Clermont Foot et chaque formation a tour à tour démontré sa supériorité sans parvenir à à prendre un avantage définitif à la marque (1-1). Ainsi, le FC Nantes a affiché un taux de possession de balle supérieur (55% - 45%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi davantage de tirs cadrés (6 contre 4). Nantes - Clermont en direct

30/10/22 - 16:50 - Rennes - Montpellier : Les Montpelliérains surclassés au Roazhon Park (3-0) L’avantage final au score (3-0) du Stade Rennais est plutôt logique au regard des stats proposées après ce duel. Les Rennais ont en effet un léger avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de tirs (4 tirs contre 3 pour Montpellier HSC). Rennes - Montpellier en direct

30/10/22 - 16:44 - Brest - Reims : Pas de faute selon la VAR! Après avoir consulté la vidéo pour un geste litigieux dans la surface, Willy Delajod rend sa décision définitive : rien ne justifie un penalty en faveur du Stade Brestois. Brest - Reims en direct