DIRECT. Ligue 1 : l'OM joue gros face à l'OL, classement et calendrier

Ligue 1. La 14e journée de Ligue 1 débute vendredi 4 novembre avec un duel entre Troyes et Auxerre, deux clubs qui luttent pour le maintien en bas du classement. L'OM et l'OL s'affronteront dimanche soir. Le point sur le calendrier et les dernières informations en Ligue 1.

En direct

Recevoir nos alertes live !

17:45 - OM: Longoria défend la Ligue 1 Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a défendu cette semaine la Ligue 1 dans les colonnes du journal espagnol Marca, au moment de donner son avis sur le choix de Kylian Mbappé de resigner avec le PSG plutôt que de rejoindre le Real Madrid, l'été dernier. "Il y a une grande différence dans la conception et la vision que l'on peut avoir en Espagne sur le fait que Mbappé reste au PSG. En Espagne, nous avons très sous-estimé le championnat de France. C'est une ligue très compétitive, a expliqué le dirigeant espagnol. Il y a un intérêt collectif, il n'y a pas de doute, ça a permis à la Ligue 1 d'avoir un partenaire stratégique comme CVC. Ça influence. C'est important que le football français change de dimension."

17:00 - OGC Nice: Bulka blessé pour plusieurs semaines Alors que Lucien Favre avait instauré une rotation en Ligue 1 au niveau des gardiens entre Kasper Schmeichel et Marcin Bulka, l'entraîneur suisse de l'OGC Nice ne pourra pas compter sur le gardien polonais jusqu'à la Coupe du monde au Qatar. Marcin Bulka s'est en effet blessé à l'épaule la semaine passée en Ligue Europa et souffre d'une luxation de l'épaule. Il sera opéré lundi et devrait être absent deux mois et demi. Kasper Schmeichel sera donc dans le but du Gym, dimanche contre Brest lors de la 14e journée de Ligue 1.

Offre partenaire : Pariez en ligne sur ce match ! Pariez sur Winamax et recevez gratuitement jusqu'à 200 euros en cadeaux pour l'ouverture d'un compte. C'est parti !

16:15 - Fabian Ruiz ne jouera plus avec le PSG avant le Qatar Le Paris Saint-Germain sera privé de Fabian Ruiz, sorti blessé sur la pelouse de la Juventus mercredi soir en Ligue des champions (1-2), lors des deux dernières journées de Ligue 1 avant le début de la Coupe du monde au Qatar. Le milieu espagnol, touché musculairement, ne sera pas du déplacement à Lorient dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1 (13 heures). Cela ne devrait pas non plus être le cas de Presnel Kimpembe, qui souffre d'un tendon d'Achille.

15:30 - Terrier sorti blessé avec Rennes en Ligue Europa En très grande forme ces dernières semaines, Martin Terrier va peut-être manquer au Stade Rennais dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1 lors du déplacement à Lille (17h05). L'attaquant français est sorti sur blessure, jeudi soir en Ligue Europa contre l'AEK Larcana (1-1), en se tenant l'arrière de la cuisse. L'entraîneur rennais Bruno Genesio a aussitôt regretté, après la rencontre, d’avoir fait jouer l'ancien joueur de l'OL, beaucoup utilisé lors des dernières rencontres.

14:45 - Lens: Buksa avant jusqu'à la trêve Arrivé au RC Lens cet été en provenance des États-Unis et du New England Revolution, l'avant-centre polonais Adam Buksa vit des débuts difficiles sous le maillot lensois, après avoir été touché à la cheville avant le début de la saison. Franck Haise, manager général du club artésien, a annoncé que Buksa ne jouerait pas lors des deux dernières journées de Ligue 1, après avoir "ressenti à nouveau une douleur à la cheville et au pied où il avait connu sa fracture de fatigue". Plus grave, sa présence à la Coupe du monde avec la Pologne est compromise, selon Franck Haise.