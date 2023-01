DIRECT. Ligue 1 : le programme de la 19e journée, infos et résultats

Découvrez le programme complet de la 19e journée de Ligue 1 à commencer par les affiches de ce samedi 14 janvier. Toutes les infos et les résultats en direct.

La Ligue 1 reprend ses droits à partir de ce samedi 14 janvier. Trois rencontres à jouer à partir de 17h00, sept à disputer dimanche. Duel à distance entre Lens et Marseille, après le faux pas des Sang et Or à Strasbourg. Lille et Lorient lorgnent sur les places européennes et restent à l'affût de la moindre erreur du top 5. Victoire obligatoire pour Brest et Auxerre pour tenter de sortir de la zone rouge et profiter du mauvais état de forme de Montpellier et Ajaccio. Enfin l'affiche du dimanche soir se disputera au Roazhon Parc entre le Stade Rennais et le PSG.

14:15 - Tudor jauge Lorient Deux petits points. Voilà l'écart entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille après 18 journées de Ligue 1. Les Phocéens veulent retrouver la deuxième place mais reçoivent ce samedi 14 janvier, un adversaire de taille au Vélodrome, Lorient. Les hommes de Régis Le Bris sont la révélation de cette saison et pointent à la 6e place au classement. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, a avoué se méfier des Merlus : « J’espère qu’ils ne nous créeront pas de problèmes. J’ai beaucoup de respect pour cette équipe qui est forte en contre-attaques. Il ne faut pas qu’on se repose sur nos lauriers. C’est l’adversaire le plus difficile que nous allons affronter depuis la reprise du championnat. Et d'ajouter au sujet des coups de pied arrêtés : Ça a une grande importance dans notre jeu, On le voit au nombre de buts. Le staff travaille beaucoup sur cet aspect du jeu. La qualité des joueurs fait la différence. Ce n'est pas le plan que les défenseurs marquent, mais c'est un petit plus. L'idée c'est que tout le monde aille vers l'avant. Mbemba ? Il est toujours dangereux quand il va vers l'avant."

13:30 - Le message fort de Pélissier Les journées se suivent et se ressemblent pour Auxerre. Après 18 journées de Ligue 1, les hommes de Christophe Pélissier sont 18e au classement avec la pire différence de buts du championnat : -24. Corrigés 5-0 à domicile face à Toulouse, les Auxerrois veulent montrer un autre visage à Lens malgré un adversaire bien plus en forme sur le papier. En conférence de presse d'avant-match, Christophe Pélissier a fait passer un message fort à ses joueurs avant le match face aux Sang et Or : « Il faut à la fois vite évacuer mais aussi beaucoup de discussion avec les joueurs. Il faut faire attention à l’analyse à chaud. Les joueurs ont tenu à se parler aussi. Ce n’est pas admissible de faire un match de cette tenue et à nous de montrer un autre visage dans ce que l’on va proposer. On peut rebondir en ne se voilant pas la face sur le match, en étant conscient que l’on est passé à travers. Ca peut passer par un changement d’organisation, de joueurs. Ce qui m’a fortement déplu, c’est le manque de réaction après le premier but. On a mal fait notre travail mercredi, il faut tous que l’on se réveille.Le résultat ne passera que par l’état d’esprit et le contenu. Je veux voir des joueurs qui n’ont pas peur, qui combattent avec des valeurs. »

12:45 - Haise : "Être fort pendant 90 minutes" Le RC Lens reçoit Auxerre au stade Bollaert pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Avantage logique pour les Sang et Or qui joueront la gagne pour tenter de rester à la deuxième place au classement. En face, les objectifs auxerrois sont bien différents. L'AJA enchaîne les revers et végète dans la zone rouge avec 13 points au compteur. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a pourtant insisté sur le fait que les Lensois devaient rester attentifs pendant toute la durée de la rencontre : "Ce sera un match difficile avec un adversaire organisé. Le classement ? On regarde partout mais on sait que Marseille, Monaco, Rennes sont normalement amenés à être la-haut. On va essayer de s'accrocher à ce que l'on fait de bien, à l'état d'esprit. C'est ce qui va compter sur cette première partie de saison. Quelque soit l'adversaire, l'objectif est d'être fort pendant 90 minutes, pas seulement au début. La régularité, c'est important".