DIRECT. Ligue 1 : Lille laisse échapper Nice pour la course à la C1, Lacazette s'offre une belle sortie, suivez le multiplex

Retrouvez les résultats et le classement complet du championnat de France de Ligue 1.

L' OGC Nice se rapproche à grands pas de la qualification au tour préliminaire en menant 3-0 à la pause face à Brest, alors que Strasbourg est en difficulté à domicile face au Havre (1-1). Dans la lutte pour le maintien, Nantes a fait le plus dur en faisant le break face au Montpellier (2-0), alors que l'ASSE est mené face à Toulouse (1-2) mais domine outrageusement et croit encore à un retour miraculeux.

Dernières mises à jour

22:37 - Gonçalo Ramos manque un penalty (80e) Le Portugais manque l'occasion d'aggraver le score face à Auxerre, son penalty pourtant bien tiré est repoussé par Leon

22:36 - Tomasson enfonce Monaco (Lens - Monaco, 3-0, 78e) Quelle démonstration des Lensois ce soir face à Monaco, Tomasson donne encore plus d'ampleur au score en marquant le troisième but des siens face à un adversaire qui joue à onze (3-0)

22:34 - Doublé pour Laborde (Nice - Brest, 3-0, 75e) Une superbe reprise de volée au second poteau permet à Gaëtan Laborde de marquer son deuxième but face à Brest. Nice mène 4-0 face aux Bretons

22:33 - Starsbourg rejoint au score (Strasbourg - Le Havre, 2-2, 74e) Les Normands finissent par égaliser face à Strasbourg, grâce à un geste opportuniste de Casimir. 2-2 à la Meinau

22:31 - Jonathan David sort sous les ovations (72e) L'attaquant Lillois est remplacé par Bruno Genesio, il sort sous les ovations pour sa dernière avec le LOSC. Le score reste toujours de 1 but partout entre Lille et Reims

22:29 - Lacazette sur un nuage (Lyon - Angers, 2-0, 72e) Alexandre Lacazette est entrain de vivre une dernière de rêve avec l'OL. Il s'offre un doublé en reprenant un centre de Cherki dans la surface (2-0)

22:27 - But annulé pour Le Havre (69e) Pressé par Kechta, Petrovic se précipite pour dégager et voit Ahmed Hassan contrer le ballon et marquer, mais l'arbitre annule le but car Kechta était dans la surface de réparation au moment des six mètres

22:24 - Marquinhos donne l'avantage au PSG (PSG - Auxerre, 2-1, 66e) Complètement oublié au second poteau sur un corner de Nuno Mendes, le Brésilien trompe Leon de la tête et permet au PSG de mener au score face à Auxerre (2-1)

22:22 - Batubinsika réveille le Chaudron (Saint-Etienne - Toulouse 2-3, 63e) Alors que Aboukhal a marqué le troisième but Toulousain il y a quelques minutes, Batubinsika remet l'ASSE dans le match en coupant de la tête un centre de Tardieu (2-3)

22:20 - Lille rattrapé au score se retrouve sixième (Lille - Reims, 60e) Suite à une égalisation de Sergio Akiemé sur une reprise fantastique, Lille se fait rejoindre au score par Reims (1-1) et se retrouve sixième au classement provisoirement

22:18 - El Aynaoui s'offre un doublé (Lens - Monaco, 2-0, 55e) En rodant dans la surface, le Marocain parvient à s'offrir un joli doublé face aux Monégasques et permet à Lens de mener deux buts à zéro.

22:16 - Kvaratchkelia égalise pour le PSG (1-1, 53e) Une frappe à l'entrée de la surface auxerroise permet au Géorgien d'égaliser en faveur du PSG face à Auxerre (1-1)

22:14 - Strasbourg reprend l'avantage (Strasbourg - Le Havre, 2-1, 51e) C'est Sébastien Nanasi qui donne un deuxième avantage aux Alsaciens en trompant Gorgelin d'un tir croisé.

22:12 - 200ème but pour Lacazette C'est fait Alexandre Lacazette transforme le penalty et inscrit son 200ème but avec l'OL. Quelle magnifique apothéose pour le vice-champion olympique. 1-0 pour Lyon face à Angers

22:11 - Penalty pour l'OL (50e) Lacazette tentera de marquer son 200ème but avec l'OL en transformant un penalty dans une ambiance incroyable

22:09 - Superbe parade de Larsonneur (49e) L'ASSE tremble en ce moment sur deux occasions nettes des Toulousains comme celle de Vincent Sierro qui voit sa frappe déviée en corner par Larsonneur

22:06 - N'Diaye s'en sort bien (47e) Un tacle en retard sur Guessand (Nice) en tant que dernier défenseur, le défenseur Brestois méritait clairement le rouge, mais s'en sort avec un simple carton jaune

22:03 - L'OL toujours muet (Lyon - Angers, 0-0, 46e) Les Rhodaniens ont un mal fou à percer la défense angévine à l'image de la frappe de Veretout déviée dans la surface.

21:55 - Le classement Classement Ligue 1. Découvrez le classement complet du championnat de France de Ligue 1, pendant et après la fin de la journée avec une mise à jour en quelques minutes dès le coup de sifflet final.

21:55 - Les résultats Résultats des matchs. Découvrez les scores des matchs de la journée précédente ou actuelle avec les résultats mis à jour en quelques minutes après la fin des rencontres.

21:55 - Le programme Programme des matchs. Découvrez le calendrier de la prochaine journée du championnat de France de Ligue 1 avec les premières rencontres qui débutent vendredi pour se conclure dimanche soir à 21h.

21:50 - Mi-temps sur les 9 pelouses C'est la pause sur les 9 pelouses. Le Grand gagnant de cette première mi-temps est l'OGC Nice qui mène 3-0 face à Brest et se rapproche à grands pas de la 4ème place. Dans la course au maintien, Le Havre tient en échec Strasbourg (1-1) alors que l'ASSE est mené par Toulouse à domicile (1-2). 17 buts ont été marqués durant les 45 premières minutes très prolifiques

21:48 - Frappe contrée de Davitashvili (45e+4) Grand flottement dans la défense toulousaine, Davitashvili tente une frappe, c'est dégagé en catastrophe. L'ASSE maintient sa domination alors que l'arbitre siffle la mi-temps

21:46 - Greenwood rejoint Dembelé (Marseille - Rennes 3-1, 45e) Doublé pour Mason Greenwood qui crochète du pied gauche avant d'enchaîner rapidement du pied droit et offrir un troisième but à Marseille, deuxième pour son compte personnel. Il rejoint Ousmane Dembelé au classement des buteurs (21 buts)

21:44 - Touré remet les pendules à l'heure (Strasbourg - Le Havre, 1-1, 43e) Abdoulaye Touré prend à contre pied le portier alsacien et égalise en faveur des Havrais (1-1). Le capitaine normand dispute aujourd'hui son 200ème match en Ligue 1

21:43 - Penalty pour Le Havre (43e) Une main bien décollée du défenseur Argentin de Strasbourg, Valentin Barco, pousse l'arbitre à siffler un penalty en faveur du Havre

21:42 - Les Stéphanois poussent (42e) Ca va beaucoup mieux du côté de l'ASSE qui met la pression sur Toulouse grâce à un Cardona très remuant à l'image de sa reprise croisée qui finit dans les mains de Restes

21:40 - Tardieu redonne l'espoir aux Verts (ASSE - Toulouse 1-2, 40e) Quel reprise de volée de Tardieu sur un corner de Cardona, la frappe est limpide et trompe le portier toulousain. L'ASSE revient à 1-2 et se remet à y croire

21:39 - Marseille prend les devants (Marseille - Lille 2-1, 39e) Adrien Rabiot servi idéalement par Greenwood parvient à tromper Samba. Les Marseillais prend l'avantage (2-1)

21:37 - Superbe inspiration de Cabella (Lille - Reims, 1-0, 38e) Magnifique geste acrobatique de Cabella en aile de pigeon qui permet au LOSC de mener au score face aux Remois

21:36 - Nuno Mendes touche la transversale (35e) Coup franc bien enroulé avec beaucoup de puissance de Nuno Mendes. Le ballon heurte la transversale de l'AJ Auxerre. Quel tir de Portugais

21:33 - Coquelin soulage la Beaujoire (2-0, 32e) Magnifique frappe de l'ancien joueur d'Arsenal qui permet au FC Nantes de faire le break face à une équipe de Montpellier largement dominée (2-0, 32e)

21:31 - Sinayoko douche le Parc (0-1, 32e) Après un coup franc rapidement joué, Sinayoko parvient à tromper Donnarumma et offrir un avantage précieux aux Auxerrois (1-0)

21:30 - But refusé pour Koyalipou (29e) François Letexier annule le second but de Lens marqué par Koyalipou pour une faute sur Camara. Lens mène néanmoins 1-0

21:28 - L'OGC Nice s'envole déjà vers le C1 (3-0, 28e) Bouanani permet aux Niçois de mener trois buts à zéro face à Brest sur un penalty très bien tiré

21:27 - Penalty manqué pour Greenwood ! (27e) Brice Samba passe du bon côté et parvient à stopper le penalty de Greenwood. Toujours un partout entre Marseille et Rennes

21:26 - Deuxième penalty pour l'OM (25e) Suite à une main de Brassier dans la surface, l'OM s'est vu octrôyé un second penalty. L'occasion pour Greenwood de rattraper Dembelé au classement des buteurs

21:23 - Lens concrétise sa domination (1-0, 22e) Une magnifique frappe fouettée de El Aynaoui permet aux Lensois de mener face aux Monégasques (1-0, 20e). L'OM se replace à la deuxième place

21:22 - Greenwood se rapproche de Dembelé (1-1, 21e) Marseille égalise face à Rennes sur un penalty de Greenwood. L'Anglais n'est plus qu'un but de Dembelé au classement des buteurs (20 buts contre 21)

21:21 - La Meinau en furie (1-0, 20e) Strasbourg ouvre le score face au Havre grâce à une réalisation de Andrey Santos. 1-0 pour les Alsaciens

21:20 - Les Niçois font le break grâce à Laborde (2-0, 19e) Gaëtan Laborde permet à Nice de creuser l'écart en ce début de match face à Brest. 2-0 pour Nice

21:19 - Moses Simon ouvre le score pour Nantes (1-0, 17e) Nantes a ouvert le score face à Montpellier grâce à un penalty de Moses Simon. Les Canaris respirent dans la course au maintien

21:17 - Guessand ouvre le score pour Nice (1-0, 16e) Nice a pris une option supplémentaire dans la course à la quatrième place. Les hommes de Frank Haise ont ouvert le score face à Brest grâce à Evan Guessabd

21:16 - Kim enfonce l'ASSE (0-2, 15e) Joshua Kim marque le second but de TFC face à l'ASSE. Lancé dans l'axe, l'attaquant Toulousain s'appuie sur sur sa vitesse pour prendre le dessus sur Nadé et tromper le portier adverse. 0-2 pour les Toulousains

21:15 - Missile de Koné au Vélodrome (0-1, 14e) Quel bijou d'Ismaël Koné, une frappe de trente mètres de milieu Rennais, pure et précise qui ne laisse aucune chance à Rulli. A noter que Koné est un joueur de l'OM prêté à Rennes. Quel coup du sort

21:13 - Les Stéphanois réagissent (13e) Tardieu essaye une frappe de vingt cinq mètres sur un corner de l'ASSE mais son tir manque de précision, ça passe au dessus des buts adverses

21:11 - Kamanzi donne un avantage au TFC (11e) L'ASSE est déjà dans le dur. Les Stéphanois ont encaisse un but suite à une très belle action individuelle de Warren Kamenzi qui s'est déjoué d'Appiah sur le côté gauche avant de tromper Larsonneur. 0-1 pour le TFC

21:10 - Le LOSC en difficulté (9e) Le ballon arrive dans les pieds de Jordan Siebatcheu (Reims) à l'entrée de la surface, mais son tir puissant du pied droit s'écrase largement à côté du but, sur la gauche.

21:06 - Frayeur pour l'ASSE (6e) Superbe intervention défensive de défenseur Stéphanois Nade dans les pieds de Kamenzi (Toulouse). Le ballon sort en corner. Saint-Etienne connaît un début de match compliqué

21:04 - Les Angévins menaçants (4e) L'OL a eu chaud sur un coup franc à l'entrée de la surface tiré par Raolissa. Ca passe juste au dessus de la transversale

21:02 - Grosse occasion pour Gouiri (2e) Lancé en profondeur seul dans la surface, Amine Gouiri croise trop sa frappe face à Samba, le gardien Rennais. Le ballon passe à quelques centimètres du poteau

21:00 - C'est parti ! C'est parti sur la plupart des stades pour les 90 dernières minutes de la saison

20:53 - Le onze phocéen Pour le dernier match de l'OM de la saison ce soir au Vélodrome face à Rennes, Roberto De Zerbi a opté pour le onze suivant: Rulli - Morelli, Balerdi, Ramos, Merlin - Hojbjerg, Bennacer, Rabiot, Rowe - Greenwood, Gouiri

20:47 - Beaucoup d'émotions à Lyon Alexandre Lacazette devrait disputer ce soir face à Angers son 391ème et dernier match avec l'OL. Un hommage est prévu à l'ancien international tricolore à l'issue de la rencontre. Lacazette espère marquer son 200ème but avec son club de coeur et rentrer un peu plus dans l'histoire du club. Ses coéquipiers tenteront de remporter une dernière victoire cette saison en espérant peut-être un miracle et les défaites combinées de Lille, Nice et Strasbourg (pour se qualifier en C1)

20:40 - Guessand, Laborde et Bouanani titulaires Une fois n'est pas coutume, Frank Haise, le coach de l'OGC Nice a décidé de titulariser ses trois armes offensives Laborde, Bouanani et Guessand ensemble. Ce soir face à Brest, l'OGC Nice doit engranger les trois points. Le onze Niçois : Bulka, Mendy, Bombito, Dante, Class - Bouadoui, Santamaria, Bard, Bouanani - Laborde, Guessand

20:33 - La banderole marquante des supporteurs de l'ASSE En amont du match décisif de la 38e journée de Ligue 1 entre Saint-Étienne et Toulouse, qui se disputera à guichets fermés, les supporters du Kop Sud de l'ASSE ont déployé une banderole portée par trois messages forts : « Trois phrases, un seul état d’esprit pour aujourd'hui : se battre pour son club, mouiller le maillot, respecter ses couleurs ». Le Kop Sud a ensuite chaleureusement accueilli les joueurs de l'ASSE lors de l'échauffement.

20:26 - Le PSG avec son onze type Pour le dernier match de la saison du PSG face à Auxerre, Luis Enrique a décidé de titulariser quasiment tous les joueurs cadres. Seul Barcola remplace un Désiré Doué fatigué en attaque. Le onze parisien est comme suit: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, Fabian Ruiz, Joa Neves - Kravatshelia, Dembelé, Barcola

20:19 - Les Lillois au complet Lille, cinquième avec le même nombre de points que Nice et Strasbourg n'a pas complètement son destin entre les mains pour la 4ème place. Une victoire pourrait ne pas être suffisante ce soir face à Reims. Bruno Genesio doit espérer un score fleuve de plus de 4 buts d'écart pour éviter tout calcul et dépasser les Azuréens. Pour cela il alignera le onze suivant avec Jonathan David, en fer de lance, qui disputera ce soir son dernier match avec les Dogues : Chevalier - Meunier, Alexsandro, Diakité, Gudmundsson - André, Boaddi, Cabella, Haraldsson - Fernandez Pardo, J.David

20:13 - La surprise Mara du côté de Strasbourg En l'absence d'Emmanuel Emegha, Liam Rosenior le coach de RC Strasbourg a tenté le pari Sekou Mara à la pointe de l'attaque ce soir face au Havre. Pour espérer de se qualifier au tour préliminaire de la C1, Strasbourg devra faire mieux que Nice et Lille. Le onze alsacien qui débutera ce soir est comme suit: Petrovic - Doué, Sarr, Doukouré - Moreira, Barco, Andrey, Lemaréchal, Nanasi - Bakwa, Mara

20:07 - Un Brest ambitieux Le Stade Brestois qui a connu cette semaine la prolongation de contrat de son entraîneur Eric Roy pour 2 saisons supplémentaires, devrait jouer le rôle de l'arbitre dans la course à la quatrième place. En déplacement à Nice, le club breton se présentera avec le onze suivant : Bizot - Locko, N'Diaye, Frenandes, Lala - Lees Melou, Magnetti, Camara, Doumbia, Pereira Lage - Ajorque

20:00 - Bonsoir à tous et à toutes ! Bienvenue sur notre live commenté de cette 38e et dernière journée de Ligue 1 ! Dès 21h, nous suivrons ensemble les neuf ultimes rencontres de la saison, marquées par deux grands enjeux : la course à la 4e place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions, et la lutte acharnée pour le maintien et la place de barragiste.

17:54 - Un atout de moins pour Strasbourg Victime d'un souci musculaire et souffrant toujours à l'épaule, l'attaquant Néerlandais de Strasbourg Emmanuel Emegha sera absent ce soir dans le match décisif face au Havre. Liam Rosenior devrait titulariser le jeune Sékou Mara en point de l'attaque alsacienne. Pour autant, Emegha devrait terminer meilleur buteur du Racing pour la deuxième saison d’affilée, avec 14 réalisations à son actif. Une performance d’autant plus remarquable qu’il deviendra le premier joueur du club à atteindre ce total en Ligue 1 sans inscrire le moindre penalty sur une saison, un exploit qui n’avait plus été réalisé depuis Albert Gemmrich, auteur de deux saisons consécutives sans but sur penalty entre 1977-1978 et 1978-1979. Sur le plan collectif, une qualification au tour préliminaire de la C1 est toujours pour Strasbourg s'il fait un meilleur résultat que Nice et Lille.

15:59 - Lacazette à la recherche de son 200ème but Alexandre Lacazette, le capitaine de l'OL disputera ce soir face à Angers son 391ème et dernier match avec l'Olympique Lyonnais après 11 saisons clubs (de 2009 à 2017 puis de 2022 à 2025). L'ancien international tricolore n'est plus qu'à un but du chiffre symbolique de 200 buts avec son club de coeur. Interrogé en marge de la rencontre sur cet objectif, l'ancien joueur d'Arsenal a déclaré "Entrer dans l'histoire du club, si on atteint les objectifs, ouais, ça me ferait plaisir. Maintenant, si je mets les 200 buts et qu'on a pas la qualif (en Ligue des Champions), il y aura ce gout d'inachevé. A choisir, je préfère qu'on se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions." A noter que le meilleur buteur de l'histoire de l'OL, Fleury Di Nallo a inscrit 222 buts et ne devrait pas être rejoint par Lacazette.

13:54 - Une statue à la hauteur du personnage Hier matin, aux abords du stade Vélodrome, une sculpture majestueuse a été inaugurée à la mémoire de Bernard Tapie, président légendaire de l’Olympique de Marseille. La cérémonie s’est déroulée en présence de son épouse Dominique, de son fils Laurent, et du maire de Marseille, Benoît Payan. De nombreux supporters, émus, étaient également réunis pour rendre un dernier hommage à celui qui incarne à jamais l’âge d’or du club phocéen. Ce soir, c’est sur la pelouse que l’OM espère perpétuer cet hommage, en visant une précieuse deuxième place au classement de Ligue 1. Les Olympiens accueillent le Stade Rennais, dirigé par l’ancien Marseillais Habib Beye, et devront obtenir un résultat au moins équivalent à celui de l’AS Monaco, en déplacement à Lens. Pour cette rencontre décisive, Roberto De Zerbi devra composer sans Geoffrey Kondogbia. Le technicien transalpin devrait faire confiance à Luiz Felipe, défenseur international italien né au Brésil, titularisé seulement pour la deuxième fois cette saison. En attaque, Luis Henrique semble tenir la corde pour débuter sur l’aile gauche, dans ce qui pourrait être son dernier match sous les couleurs marseillaises avant un possible départ vers l’Inter Milan.

12:51 - Wadji titulaire dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés ! Pour la cinquième fois de la saison, le stade de Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne sera à guichets fermés. 38 000 personnes sont attendus pour la rencontre entre l'ASSE et Toulouse qui sera déterminant dans l'avenir des Stéphanois. Souvent relégables tout au long de la saison, les Verts (17èmes avec 30 points) peuvent encore espérer finir barragistes s'ils s'imposent face à Toulouse et qu'en même temps Le Havre ne gagne pas à Strasbourg. A noter qu'en l'absence de Lucas Stassin (blessure cuisse), le coach norvégien de l'ASSE, Eirik Horneland devrait titulariser Ibrahima Wadji. Alors qu'Ibrahima Sissoko a été écarté pour ce dernier match de la saison, remplacé par le jeune Serbe Igor Miladinovic (21 ans)

10:37 - Mostafa Mohamed explique son absence L’attaquant égyptien du FC Nantes, Mostafa Mohamed, a expliqué son absence au match contre Montpellier, prévu samedi 17 mai, en invoquant ses « origines » et sa « foi ». La rencontre s’inscrivait dans le cadre de la lutte contre l’homophobie. « Certaines valeurs profondément ancrées, liées à mes origines et à ma foi, rendent ma participation à cette initiative difficile », a-t-il écrit dans une « story » sur Instagram, en arabe puis en français. Le club a décidé de le sanctionner financièrement pour son absence. « Je crois au respect mutuel, celui qu'on doit aux autres, mais aussi celui qu'on se doit à soi-même et à ses convictions », a-t-il ajouté. Cette décision tombe à un moment crucial pour le FC Nantes, qui joue son maintien en Ligue 1. Actuellement quinzièmes avec 33 points, les Nantais ont besoin d’un nul pour se maintenir, sans dépendre du résultat du Havre. Déjà absent lors des précédentes éditions de cette journée de sensibilisation, Mohamed affirme que son refus « n'exprime ni rejet ni jugement, seulement une fidélité à ce qui me construit ». Et il précise : « Chacun porte en lui une histoire, une culture, une sensibilité. Vivre ensemble, c'est aussi reconnaître que cette diversité peut s'exprimer de manière différente selon les personnes. » En 2023, il avait déjà été sanctionné, l’amende ayant été reversée à SOS Homophobie. Cette année encore, l’argent prélevé sera donné à une association, non encore définie, selon une source proche du club.