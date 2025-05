Ligue 1 : 4e place, descente en Ligue 2... Un multiplex de folie

Retrouvez les résultats et le classement complet du championnat de France de Ligue 1.

La dernière journée du championnat s'annonce palpitante ! Si la qualification directe pour la Ligue des champions est pliée avec le PSG, Marseille et Monaco, il reste encore une grosse bataille pour la 4e place. Quatre équipes peuvent potentiellement obtenir un ticket pour le tour préliminaire de la C1, Nice, Lyon, Strasbourg et Lille. En bas du classement, Reims et Nantes sont d’ores et déjà quasiment assurés d’éviter la 17e place, synonyme de relégation directe, avec trois points d’avance sur Saint-Etienne et une différence de buts supérieure à +20. Dans le détail, le Havre ne tombera pas à la 17e place en cas de victoire en Alsace, ou en cas de nul si Saint-Etienne ne s’impose pas devant Toulouse. Il faudrait une victoire des Verts face aux Toulousains et un revers du Havre à Strasbourg, ou un nul de Saint-Etienne et une défaite par plus de cinq buts d'écart des Havrais, pour que les places s’inversent et que l’ASSE arrache la place de barragiste