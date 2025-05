Ligue 1 : 5 clubs en 2 points, l'immense lutte pour la Ligue des champions ! Le classement

Retrouvez les résultats et le classement complet du championnat de France de Ligue 1.

Cette fin de saison est palpitante et l'actuel 2e, l'OM, pourrait très bien rétrograder à la 6e place en une journée en cas de contre performance. Ce week-end, les résultats ont resserré toutes les formations. Strasbourg a fait l'excellente opération en s'imposant face à un PSG qui avait la tête ailleurs alors que Monaco et Nice ont fait le travail sur la pelouse de Saint-Etienne et face à Reims. Finalement, la mauvaise opération est pour l'OM qui a concédé un match nul 1-1 après une grossière erreur de leur gardien face au Losc qui n'en demandait pas temps. Conséquence, Marseille, Monaco, Nice, Lille et Strasbourg sont séparés de 5 points à quelques journées de la fin.