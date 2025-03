Ligue 1 : alerte rouge pour un club, résultats et classement

Retrouvez les résultats et le classement complet du championnat de France de Ligue 1.

La nouvelle journée du championnat de France de Ligue 1 n'a pas offert de grosses surprises. En haut du classement, le PSG reste un très solide leader avant la Ligue des champions avec une victoire 4-1 face aux Lillois. Derrière, l'OM s'est relancé en s'imposant sur la pelouse de Nantes et reprend trois points d'avance sur le troisième, Nice. En revanche, rien ne va plus pour Montpellier. Alors que la famille Nicolin cherche à trouver de nouveaux investisseurs, le club a enchaîné une nouvelle défaite, face à Rennes, et est plus que jamais la lanterne rouge après cette 24e journée.