Ligue 1 : de nombreux chocs au programme, résultats et classements

Retrouvez les résultats et le classement complet du championnat de France de Ligue 1.

Place à la 25e journée du championnat de France de Ligue 1 avec, des chocs en pagaille ! On commence par le leader parisien qui affronte le Rennes d'Habib Beye qui reste sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Après son revers en Ligue des champions, le PSG doit réagir pour ne pas douter avant le match retour à Anfield. L'OM retrouve son Vélodrome pour affronter Lens dans l'un des chocs de la journée samedi soir. Les Marseillais auront l'occasion de reprendre 6 points d'avance sur Nice qui jouera face à Lyon dans un contexte tendu autour de la suspension de Pablo Fonseca. En bas du classement, on suivra le choc de la peur entre Le Havre, 16e et Saint-Etienne, 17e. Le vainqueur pourrait se donner de l'air et sortir de la zone de relégation...