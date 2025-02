Ligue 1 : grosse lutte pour le podium, résultats et classement

Retrouvez les résultats et le classement complet du championnat de France de Ligue 1.

21e journée de Ligue 1 ce week-end avec un gros choc, PSG - Monaco. Après la Coupe de France et avant la Ligue des champions, les Parisiens ont droit à un gros test au Parc des Princes qui va permettre de mettre en confiance (ou pas) les hommes de Luis Enrique. Troisième du classement, les Monégasques pourraient perdre de nouveau le contact avec la 2e place en cas de défaite et en cas de succès de l'OM sur la pelouse d'Angers. Lille et Nice, à 2 et 3 points derrière. En bas du classement, on suivra le match de la peur entre Saint-Etienne et Rennes pour la seconde sortie d'Habib Beye.