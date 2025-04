Ligue 1 : l'OM coule... Résultats et classement

Retrouvez les résultats et le classement complet du championnat de France de Ligue 1.

Dans le choc de la journée pour la seconde place du classement, Marseille a complètement coulé sur la pelouse de l'AS Monaco en s'inclinant sèchement sur le score de 3-0. Conséquence, l'OM repasse troisième et voit Lyon, vainqueur d'Auxerre dimanche en conclusion de la journée, revenir à un point, Lille deux. En bas du classement, Montpellier s'est de nouveau incliné et se rapproche un peu plus de la Ligue 2.