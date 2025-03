Ligue 1 : l'OM perd gros avant le choc face au PSG, le classement et les résultats

Retrouvez les résultats et le classement complet du championnat de France de Ligue 1.

La 25e journée du championnat de France de Ligue 1 pourrait être un tournant dans la fin de saison l'OM. Incapable de produire du jeu dans son Stade Vélodrome, les Marseillais ont encaissé un but à la dernière seconde face à des Lensois vaillants et solidaires qui n'ont pas démérité pendant 96 minutes. Conséquence, l'OM perd encore plus le contact avec Paris, mais voit surtout son avance fondre très rapidement face à ses poursuivants, Nice, Monaco et Lille. Marseille pourrait même perdre sa place de dauphin le week-end prochain en cas de contre performance sur la pelouse du Parc des Princes dans un Classique particulièrement attendu. En bas du classement, la journée a été une véritable hécatombe puisque de Rennes, 12e, à Montpellier, 18e, aucune équipe n'a remporté son match. Saint-Etienne et Le Havre qui s'affrontaient dans le match de la peur, n'ont pas pu se départager.