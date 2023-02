Ligue 1 : le Classique OM - PSG au programme, le classement - EN DIRECT

Une 25e journée de championnat qui s'annonce décisive pour Paris et Marseille qui s'affrontent dimanche 26 février.

Retour du championnat de France de Ligue 1 ce week-end après une nouvelle semaine européenne. En haut du classement, le choc entre Marseille et le PSG vaudra très cher et pourrait relancer définitivement la course au titre. Suivez la 25e journée de Ligue avec nous avec les buts, les résultats et le classement en direct.

17:00 - Laurent Blanc de retour avec Lyon Victime d'une pneumopathie, Laurent Blanc a été absent du banc de Lyon pendant deux journées de Ligue 1. Il fera son retour à Angers samedi 25 février. L'entraineur a conscience des manquements de son équipe mais croit encore à une place qualificative en Europe. "Avec le parcours que l'on fait nous ne sommes pas largués. On n'est pas largué de la course européenne pour la 6e et 7e place. Les quatre premières places c'est autre chose", analyse-t-il froidement. Les Gones doivent "être capables d'être performants match après match" et de prendre des points capitaux dans cette course à l'Europe. Cela devra débuter contre Angers, dernier et toujours incapable de gagner 3 points en Championnat depuis le 18 septembre 2022.

16:00 - Le LOSC pour rebondir ? La 25e journée de Ligue 1 s'élancera du Nord de la France avec Lille qui défiera Brest. Les Dogues étaient très proche de faire chuter au Parc des Princes le PSG. Ils ont mené 3 à 2 mais le club de la capitale est revenu dans les derniers instants de la partie. Ce vendredi 24 février à domicile, Lille devra oublier ce petit calvaire et faire sans José Fonte. Le défenseur s'est blessé au match précédent. Le club nordiste, reste dans la course européenne et a Rennes en ligne de mire. Brest en revanche n'est pas tiré d'affaire. Sa place en Ligue 1 pour la saison 2023-2024 n'est toujours pas assurée. Au contraire, le club figure parmi ceux qui luttent.

