Ligue 1 : le programme de dimanche, les résultats et le classement à jour

Découvrez le programme complet de ce dimanche 15 janvier mais aussi un point complet sur le classement ainsi que les dernières infos concernant la 19e journée de la Ligue 1.

Suite de la 19e journée du championnat. Marseille et Lens ont assuré ce samedi en s'imposant à domicile samedi 14 janvier. Défaite inquiétante en revanche pour Lyon au Parc OL face à Strasbourg. Sept rencontres à venir ce dimanche à partir de 13h00. Enfin l'affiche le choc de la journée se disputera au Roazhon Parc entre le Stade Rennais et le PSG.

11:30 - Clément jauge Ajaccio Après le match nul spectaculaire face à Lorient, le club du Rocher reçoit Ajaccio pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre a priori abordable pour le 5e de Ligue face au 17e qui ne compte que 4 victoires en 18 matchs de championnat. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur de l'AS Monaco a décrypté le style de jeu de son adversaire du jour : "Nous faisons toujours des analyses sur nos adversaires. Il y a des individualités dans cette équipe d’Ajaccio qui peuvent faire la différence à chaque minute. C’est aussi à l’inverse une équipe qui encaisse peu de buts comparé à sa situation au classement (16e, ndlr). C’est quelque chose de typique des Corses je crois, d’avoir de la volonté, de mettre de l’engagement en permanence. C’est un match intéressant évidemment, car il va falloir casser le mur qui se dressera devant nous, et en même temps ne pas être trop pris dans les transitions."

11:18 - Blanc : "Nous ne méritions pas de perdre" Encore une sale soirée pour les Gones. Les hommes de Laurent Blanc se sont inclinés au Parc OL (2-1) face à Strasbourg pour le compte de la 19e journée de Ligue et n'ont toujours pas gagné le moindre match en 2023. Après le coup de sifflet final, le champion du monde 98 a livré ses impressions et considéré que Lyon ne méritait de perdre : ""Il y a de la colère car il y avait beaucoup mieux à faire et il y a de la frustration car nous aurions pu renverser ce match et j'en étais persuadé. Dans la situation dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Il va falloir analyser et surtout les deux buts que nous avons encaissés. C'est dur de marquer quand on n’a pas la réussite. Sincèrement, je pense que nous ne méritions pas de perdre. (...) J'espère que le groupe a les ressorts. 90 % de ce groupe va finir la saison. Mais si certains éléments peuvent nous amener quelque chose, ils seront les bienvenus car on en a besoin. Mais il faut être prêts, costauds pour les semaines qui viennent".

10:45 - Fonseca : "Le principal c'est l'agressivité offensive" Lille reçoit Troyes pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre entre le 7e et le 13e au classement qui pourrait, en cas de victoire des Dogues permettre aux hommes de Paulo Fonseca de prendre la 6e place. En conférence de presse d'avant-match, le coach du LOSC est revenu sur la mauvaise passe offensive de ses joueurs : "Je serai préoccupé quand on ne se procurera pas d’occasions. On devrait avoir 5 ou 6 points de plus. Je pense qu’il y a peut-être aussi moins d’effet de surprise. Mais on travaille pour créer différentes nuances dans notre jeu. Nous n’avons pas beaucoup de temps, mais nous sommes conscients que nous devons travailler ces détails pour améliorer la dynamique de l’équipe et faire des choses différentes. Nous changeons. Le dernier match, on a joué avec deux attaquants à certains moments du match. Changer le système n’est pas le principal. Le principal, c’est l’agressivité offensive. Ce n’est pas un problème de système."

10:00 - Le programme de ce dimanche 15 janvier Suite de la 19e journée de Ligue 1. Après les victoires de Lens et Marseille, la défaite de l'Olympique Lyonnais face à Strasbourg au Parc OL, découvrez le programme complet et les chaînes de diffusion des sept rencontres qui se disputeront ce dimanche 15 janvier. Lille - Troyes : à 13h00 sur Prime Video

Angers - Clermont : à 15h00 sur Prime Video

Montpellier - Nantes : à 15h00 sur Prime Video

Stade de Reims - Nice : à 15h00 sur Prime Video

Toulouse - Brest : à 15h00 sur Prime Video

Monaco - Ajaccio : à 17h05 sur Canal + Foot

Rennes - Paris : à 20h45 sur Prime Video

14/01/23 - 22:57 - Lyon - Strasbourg : C'est terminé à Lyon (1-2) ! Une indiscutable supériorité en termes de possession de balle (72% contre 28%), plus de tirs cadrés (8 tirs cadrés contre 4)… mais c’est bel et bien avec un désavantage au score (1-2) que l'Olympique Lyonnais termine cette rencontre. Il lui a manqué plus de pragmatisme pour inverser le cours de la rencontre, face à un adversaire qui a réussi le coup parfait aujourd’hui. Lyon - Strasbourg en direct

14/01/23 - 22:07 - Lyon - Strasbourg : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre l'Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg, à Lyon, où Jeremy Stinat siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-2. Lyon - Strasbourg en direct

14/01/23 - 21:51 - Lyon - Strasbourg : La mi-temps est sifflée au Groupama Stadium Le RC Strasbourg s’en sort bien : après ce premier acte, la possession de balle est largement à l’avantage de l'Olympique Lyonnais (72% contre 28% pour le RC Strasbourg), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour le RC Strasbourg, mais qui souffre sur le score de 1-2. Lyon - Strasbourg en direct

14/01/23 - 21:46 - Lyon - Strasbourg : Penalty transformé par Alexandre Lacazette (1-2) ! Il n'a pas tremblé. Alexandre Lacazette n'a pas raté ce penalty et donne un but à l'Olympique Lyonnais. Nous voilà à 1-2 dans ce Lyon - Strasbourg ! Lyon - Strasbourg en direct

14/01/23 - 21:46 - Lyon - Strasbourg : Penalty pour l'Olympique Lyonnais ! 45ᵉ. L'Olympique Lyonnais bénéficie d' un penalty à la suite d'une faute ! Lyon - Strasbourg en direct

14/01/23 - 21:45 - Lyon - Strasbourg : La VAR confirme la faute ! 45ᵉ. Après avoir fait appel à la VAR pour des soupçons de faute dans la surface, Jeremy Stinat fait part de sa décision définitive : penalty pour l'Olympique Lyonnais ! Lyon - Strasbourg en direct

14/01/23 - 21:45 - Lyon - Strasbourg : Arbitrage vidéo en cours pour une faute dans la surface ! 45ᵉ. Se dirige-t-on vers un penalty ? Jeremy Stinat a un doute sur une situation litigeuse dans la surface et consulte la vidéo. Lyon - Strasbourg en direct

14/01/23 - 21:32 - Lyon - Strasbourg : Et de deux pour le RC Strasbourg grâce à Ibrahima Sissoko (0-2) ! Ibrahima Sissoko inscrit le deuxième but du RC Strasbourg, qui double donc son avance à la 32e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, au Groupama Stadium. Les Strasbourgeois se mettent en position de gagner ! Lyon - Strasbourg en direct

14/01/23 - 21:28 - Lyon - Strasbourg : Ouverture du score pour le RC Strasbourg (0-1) ! Jean Eudes Aholou ouvre la marque pour le RC Strasbourg à la 29e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Ce Lyon - Strasbourg est désormais lancé : 0 à 1 au Groupama Stadium ! Lyon - Strasbourg en direct

14/01/23 - 21:00 - Lyon - Strasbourg : Jeremy Stinat lance la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg ! L’arbitre de la rencontre a sifflé le coup d'envoi de cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg au Groupama Stadium. Suivez le match avec nous. Lyon - Strasbourg en direct

14/01/23 - 20:49 - OM - Lorient : C'est fini au Orange Vélodrome (3-1) ! Une nette domination en termes de possession de balle (73% contre 27%), plus de tirs cadrés (7 tirs cadrés contre 2), et bien sûr l’avantage au tableau d’affichage (3-1) : l'Olympique Marseille a bien mené ce choc de la 19e journée (3-1). Le FC Lorient devra livrer une autre prestation lors de ses prochains matchs. OM - Lorient en direct

14/01/23 - 20:15 - OM - Lorient : Encore un but au Orange Vélodrome pour l'Olympique Marseille (3-1) ! But pour l'Olympique Marseille, inscrit par Jordan Veretout, à la 59e minute de jeu dans cette 2e période. L'Olympique Marseille prend de l'avance dans cette rencontre contre le FC Lorient. 3 à 1 au Orange Vélodrome ! OM - Lorient en direct

14/01/23 - 20:09 - OM - Lorient : Encore un but au Orange Vélodrome pour l'Olympique Marseille (2-1) ! L'Olympique Marseille mène de nouveau au score ! C'est Alexis Sanchez qui parvient à remettre les Marseillais sur les bons rails à la 53e minute de jeu. 2 à 1 dans cette 2e mi-temps au Orange Vélodrome. OM - Lorient en direct

14/01/23 - 20:01 - OM - Lorient : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Bastien Dechepy, au Orange Vélodrome. Le score est de 1-1. OM - Lorient en direct

14/01/23 - 19:46 - OM - Lorient : La pause est en cours à Marseille Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match : à la pause, la possession de balle est largement en faveur de l'Olympique Marseille (73% contre 27% pour le FC Lorient), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour le FC Lorient, mais nous en sommes à 1-1. OM - Lorient en direct

14/01/23 - 19:37 - OM - Lorient : Egalisation de l'Olympique Marseille (1-1) ! Sead Kolasinac marque et remet l'Olympique Marseille sur les rails grâce à une tête à la 38e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Tout est à refaire pour les Lorientais. OM - Lorient en direct

14/01/23 - 19:29 - OM - Lorient : Terem Moffi offre son premier but au FC Lorient (0-1) ! Terem Moffi ouvre la marque de la tête pour le FC Lorient à la 29e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Ce OM - Lorient est désormais lancé : le tableau d'affichage passe à 0 à 1 au Orange Vélodrome ! OM - Lorient en direct

14/01/23 - 19:00 - OM - Lorient : Début du match OM - Lorient ! Le coup d’envoi de ce duel entre l'Olympique Marseille et le FC Lorient, comptant pour la 19e journée de Ligue 1, a été donné par l’arbitre de la rencontre, au Orange Vélodrome. OM - Lorient en direct

14/01/23 - 18:53 - Lens - Auxerre : C'est fini à Lens (1-0) ! Le RC Lens l’emporte donc (1-0) et ce succès est amplement mérité au vu des chiffres. Avec 67% de possession de balle, contre 33% pour l'AJ Auxerre, et 3 tirs cadrés (2 pour l'AJ Auxerre), le RC Lens a en effet dominé de nombreux secteurs de jeu pendant le match. Lens - Auxerre en direct

14/01/23 - 18:22 - Lens - Auxerre : Souleymane Toure prend finalement un rouge 65ᵉ. L'arbitre sort de sa poche un carton rouge à destination de Souleymane Toure, le joueur de l'AJ Auxerre, averti pour la deuxième fois aujourd'hui ! Lens - Auxerre en direct