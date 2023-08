Ligue 1 : le programme de la 2ème journée et le classement

La 2ème journée de Ligue 1 s'ouvre ce vendredi avec le déplacement de l'Olympique de Marseille à Metz. Le lendemain, le PSG essaiera d'obtenir son premier succès de la saison à Toulouse tandis que le leader, le Stade Rennais, est attendu à Lens dimanche soir.

[Mis à jour le 18 août 2023 à 9h20] La deuxième journée de Ligue 1 sera marquée ce week-end par les premiers déplacements du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. Les deux clubs n'ont pas connu la même réussite la semaine dernière puisque si les Marseillais ont réussi leurs débuts à domicile devant Reims (2-1), les Parisiens ont dû se contenter du match nul devant Lorient (0-0). L'OM rendra visite à Metz, promu en Ligue 1 cet été, vendredi soir (21h) tandis que le PSG se déplacera le lendemain du côté de Toulouse (21h).

Malgré leur bonne entame en championnat, les Olympiens n'aborderont pas leur match à Metz dans les meilleures conditions . L'élimination dès les barrages de la Ligue des champions concédée aux tirs au but face au club grec de Panathinaikos mardi soir au Vélodrome (2-1 ; 0-1 ; 3-5 t.a.b.) risque de trotter dans la tête des Marseillais pendant quelque temps. Les hommes de Marcelino, arrivé durant l'intersaison, auront tout intérêt à éviter un faux-pas sur le terrain des Messins battus lourdement à Rennes le week-end dernier pour leur grand retour dans l'élite (5-1).

Pour Paris, la semaine a aussi été agitée mais encore une fois plus en coulisses que sur le terrain. Au lendemain du match nul contre Lorient, Kyllian Mbappe est sorti du loft parisien et a réintégré l'effectif professionnel. Le meilleur buteur du dernier exercice (29 buts) semble s'être réconcilié avec ses dirigeants même si rien n'indique jusqu'à présent qu'il acceptera de prolonger son contrat avec le club de la capitale. Il pourrait en revanche être une énorme plus-value pour le PSG s'il devait être aligné à Toulouse, la ville rose où Neymar ne se rendra pas puisque l'attaquant brésilien, arrivé à Paris en 2017, a rejoint l'Arabie Saoudite et l'équipe d'Al-Hilal cette semaine.

Lyon déjà dos au mur

Parmi les autres affiches de cette deuxième levée de la saison 2023-2024, l'Olympique Lyonnais jouera déjà gros samedi en début de soirée devant Montpellier (le coup d'envoi du match a été décalé de 17h à 19h en raison de la canicule). Les hommes de Laurent Blanc, incapables de marquer un but en préparation, ont été cueillis à froid à Strasbourg à l'occasion de leur entrée en lice (2-1). Déjà malmenés par leurs supporters, les Lyonnais n'auront pas le droit à l'erreur face à une formation montpelliéraine tenue en échec par Le Havre dimanche dernier (2-2).

La grosse affiche du week-end aura lieu dimanche soir en clôture de cette deuxième journée. Elle mettra aux prises le Racing Club de Lens dans son antre de Bollaert et le Stade Rennais. Le club artésien, qualifié pour la Ligue des champions, a trébuché d'entrée à Brest (3-2) et aura à coeur de se racheter. Mais le Stade Rennais, auteur d'un recrutement prometteur, s'annonce assez redoutable cette saison. Les Bretons se sont montrés très convaincants contre Metz avec une grosse force de frappe offensive (5-1). Reste à savoir si Bruno Génésio pourra compteur sur Jérémy Doku, buteur dimanche dernier mais annoncé tout proche de s'engager avec Manchester City.



Notons enfin que Monaco, vainqueur spectaculaire à Clermont en ouverture (2-4), et Lille, auteur d'un match nul à l'arraché à Nice (1-1), feront leurs grands débuts à domicile, respectivement devant Strasbourg et Nantes.

Le calendrier de la nouvelle saison de Ligue 1 a été dévoilé jeudi 29 juin avec 34 dates du fait du passage de 20 à 18 clubs. La 1ère journée s'est déroulée le week-end des 12 et 13 août 2023 et la 34ème et dernière aura lieu le samedi 18 mai 2024 avec un multiplex.

Télécharger le calendrier de la Ligue 1 2023/2024

Découvrez à la fin de chaque journée de championnat, le classement de la Ligue 1 Uber Eats mis à jour

Pour cette saison 2023-2024, Amazon Prime a obtenu 80% des droits TV du championnat de France de foot de la Ligue 1. Le nouveau diffuseur couvre 8 matchs par journée : le match du vendredi soir (21 heures), celui du samedi après-midi (17 heures), le multiplex du dimanche (15 heures), le match du dimanche soir (20h45) et la rencontre du dimanche midi (13 heures). Amazon a d'ailleurs créé une chaîne spéciale : Pass Ligue 1.

C'est Canal + qui diffuse les deux autres rencontres de chaque journée en début de saison : la rencontre du samedi soir (21 heures) et celle du dimanche à 17 heures.