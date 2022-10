Ligue 1 : le PSG assure, l'OM gâche, résultats et classement

Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a eu du mal à battre Troyes (4-3), samedi 29 octobre 2022 lors de la 13e journée de Ligue 1, alors que l'OM a été rejoint en fin de match à Strasbourg (2-2). Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue 1 en direct.

09:30 - Les résultats de samedi lors de la 13e journée de Ligue 1 Après le large succès de Lens devant le TFC vendredi (3-0), la 13e journée de Ligue 1 s'est poursuivie samedi avec deux rencontres spectaculaires. Le Paris Saint-Germain a été bousculé par Troyes mais a fini par l'emporter sur le score de 4 buts à 3, grâce notamment à des buts de Neymar, Messi et Mbappé. En soirée, Strasbourg a réussi à remonter un déficit de deux buts pour arracher le point du match nul face à l'OM (2-2).

29/10/22 - 22:56 - Strasbourg - OM : Pas de vainqueur au Stade de la Meinau (2-2) Le duel a été serré aujourd’hui entre le RC Strasbourg et l'Olympique Marseille (2-2) et chaque équipe a tour à tour démontré sa supériorité. Ainsi, l'Olympique Marseille affiche un taux de possession de balle supérieur (48% -52%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi le plus de tirs cadrés (5 contre 4). Le score final semble donc logique à l’issue ce match. Strasbourg - OM en direct

29/10/22 - 22:53 - Strasbourg - OM : Kevin Gameiro égalise à Strasbourg (2-2) ! Egalisation à la 90e minute de jeu au Stade de la Meinau ! Kevin Gameiro remet les compteurs à zéro dans cette 2e mi-temps face à l'Olympique Marseille. 2 à 2 dans ce choc ! Strasbourg - OM en direct

29/10/22 - 22:36 - Strasbourg - OM : Lebo Mothiba réduit le retard du RC Strasbourg (1-2) ! Le RC Strasbourg réduit l'écart dans ce duel contre l'Olympique Marseille, grâce à un but de Lebo Mothiba à la 76e minute de jeu dans cette 2e période. Le score est de 1 à 2 au Stade de la Meinau. Strasbourg - OM en direct

29/10/22 - 22:05 - Strasbourg - OM : Début de la 2e période C’est reparti entre le RC Strasbourg et l'Olympique Marseille, à Strasbourg, où Ruddy Buquet donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-2. Strasbourg - OM en direct

29/10/22 - 21:48 - Strasbourg - OM : La pause est en cours au Stade de la Meinau Le match est bien lancé pour l'Olympique Marseille : à la pause, la possession de balle est indiscutablement à l’avantage de l'Olympique Marseille (54% contre 46% pour le RC Strasbourg), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le RC Strasbourg et qui mène donc logiquement dans cette partie (0-2). Strasbourg - OM en direct

29/10/22 - 21:35 - Strasbourg - OM : But : l'Olympique Marseille fait le break par Issa Kabore (0-2) ! L'Olympique Marseille double son écart au Stade de la Meinau ! Un deuxième but marqué par Issa Kabore à la 35e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Le score passe à 0 à 2 dans ce Strasbourg - OM. Strasbourg - OM en direct

29/10/22 - 21:08 - Strasbourg - OM : Bamba Dieng débloque les compteurs à Strasbourg (0-1) ! L'Olympique Marseille ouvre la marque à la 8e minute dans cette 1e mi-temps. Et c'est Bamba Dieng qui marque ce premier but ! 0 à 1 dans ce Strasbourg - OM au Stade de la Meinau. Strasbourg - OM en direct

29/10/22 - 21:00 - Strasbourg - OM : Début du match Strasbourg - OM ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre le RC Strasbourg et l'Olympique Marseille a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Strasbourg. Strasbourg - OM en direct

29/10/22 - 20:15 - Baldé : "On méritait plus que cette défaite" Un sentiment de fierté malgré la défaite (4-3) au Parc des Princes, voilà le ressenti des supporters et joueurs troyens après le coup de sifflet final de la rencontre PSG - ESTAC. Les hommes de Burno Irles n'ont pas démérité et ont trouvé le chemin des filets à trois reprises face au leader du championnat. Au micro de Prime Video, Mama Baldé, double buteur, s'est dit fier de la prestation de ses coéquipiers : «On sait que c'est dur de jouer ici, mais on a essayé de faire le travail, on est restes solides. On méritait plus que cette défaite. Ils nous avaient demandé de rester solides, mais après, ça vient de nous. On a réussi à faire ce que le coach voulait. On savait que ça allait être un match difficile, mais quand le groupe est solide, ça permet de faire de grandes choses. On sait que ça va vite, pas le temps de réfléchir. Il reste encore beaucoup de matches, il y a des choses à travailler pour nous permettre de faire de belles choses en championnat.»

29/10/22 - 19:31 - Verratti : "On ne peut pas prendre 4 buts à domicile" Nouvelle victoire des hommes des Christophe Galtier. Les Rouge et Bleu l'ont emporté (4-3) au Parc des Princes face à Troyes pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Si avec ce nouveau succès, les Parisiens restent invaincus en championnat, ils ont fait preuve de quelques largesses défensives en encaissant trois buts. Un constat partagé par Marco Verratti après le coup de sifflet final : "On va retenir un peu tout. On a eu des moments où l'on a joué un très beau football et des moments où l'on n'a pas défendu très bien. C'est pour ça qu'il faut retenir les deux pour s'améliorer mais aussi continuer ce qu'on a fait de bien. On marque quatre buts c'est très bien, mais on ne peut pas prendre trois buts à la maison. C'est ce qu'il faut améliorer. Avant d'ajouter à propos du trio offensif du Paris Saint-Germain : Ils sont magnifiques depuis le début de la saison. Ils marquent beaucoup tous les trois, ils se trouvent très bien. On doit continuer comme ça et trouver le meilleur équilibre car on sait qu'avec les trois de devant, on peut être dangereux à n'importe quel moment".

29/10/22 - 18:51 - PSG - Troyes : Eric Wattellier siffle la fin de la rencontre à Paris (4-3) L’avantage final au score (4-3) du Paris Saint-Germain est plutôt logique au regard des chiffres disponibles à l’issue de cette rencontre. Les Parisiens ont en effet un petit ascendant en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de tirs (13 tirs contre 5 pour ESTAC Troyes). PSG - Troyes en direct

29/10/22 - 18:45 - PSG - Troyes : Ante Palaversa réduit l'écart au Parc des Princes (4-3) ! Ante Palaversa trouve la faille et réduit le score à la 88e minute de jeu dans cette 2e période ! Mais le Paris Saint-Germain garde un avantage au tableau d'affichage PSG - Troyes en direct

29/10/22 - 18:34 - PSG - Troyes : Penalty transformé par Kylian Mbappe (4-2) ! C'est fait ! Le Paris Saint-Germain glane un but sur ce penalty de Kylian Mbappe. Le score est de 4-2 au Parc des Princes ! PSG - Troyes en direct

29/10/22 - 18:32 - PSG - Troyes : Penalty pour le Paris Saint-Germain ! Eric Wattellier siffle un penalty en faveur du Paris Saint-Germain. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Parc des Princes. PSG - Troyes en direct

29/10/22 - 18:19 - PSG - Troyes : But signé Neymar à Paris (3-2) ! Neymar vient de trouver l'ouverture et redonne l'avantage au Paris Saint-Germain à la 62e minute ! Le duel prend une nouvelle tournure au Parc des Princes : le score passe à 3 à 2 dans cette 2e mi-temps. PSG - Troyes en direct

29/10/22 - 18:12 - PSG - Troyes : But : le Paris Saint-Germain remet les compteurs à zéro (2-2) ! Le match est relancé : le Paris Saint-Germain revient au score à la 55e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. C'est Lionel Messi qui a remis les compteurs à zéro. Nous en sommes à 2 à 2 au Parc des Princes ! PSG - Troyes en direct

29/10/22 - 18:09 - PSG - Troyes : Nouveau but au Parc des Princes pour l'ESTAC Troyes (1-2) ! Mama Balde vient de trouver l'ouverture et redonne l'avantage à son équipe à la 52e minute de jeu ! Le duel repart sur de nouvelles bases au Parc des Princes : le tableau d'affichage passe à 1 à 2 dans cette 2e mi-temps. PSG - Troyes en direct

29/10/22 - 18:02 - PSG - Troyes : Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre le Paris Saint-Germain et l'ESTAC Troyes, à Paris, où Eric Wattellier siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-1. PSG - Troyes en direct

29/10/22 - 17:46 - PSG - Troyes : Eric Wattellier siffle la mi-temps au Parc des Princes Le Paris Saint-Germain manque de réalisme : à la mi-temps, la possession de balle est largement à l’avantage du Paris Saint-Germain (63% contre 37% pour l'ESTAC Troyes), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 6 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'ESTAC Troyes, mais le score est de parité (1-1). PSG - Troyes en direct

29/10/22 - 17:24 - PSG - Troyes : But : le Paris Saint-Germain égalise (1-1) ! Carlos Soler trouve la faille et remet le Paris Saint-Germain sur les rails à la 24e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Les Parisiens sont relancés. PSG - Troyes en direct

29/10/22 - 17:03 - PSG - Troyes : Mama Balde offre son premier but à l'ESTAC Troyes (0-1) ! L'ESTAC Troyes ouvre la marque à la 3e minute dans cette 1e mi-temps. Et c'est Mama Balde qui marque ce premier but ! Nous voilà à 0 à 1 au Parc des Princes. PSG - Troyes en direct

29/10/22 - 17:00 - PSG - Troyes : Le Paris Saint-Germain et l'ESTAC Troyes débutent leur duel ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre le Paris Saint-Germain et l'ESTAC Troyes a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Paris. PSG - Troyes en direct