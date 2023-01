Ligue 1 : le PSG chute pour la première fois de la saison, résultats et classement

Après la 17e journée de Ligue 1, le PSG n'est plus invaincu en championnat. En effet, le leader parisien s'est incliné sur la pelouse de son dauphin, le RC Lens (1-3).

10:10 - Nantes se donne de l'air Antoine Kombouaré et le FC Nantes peuvent souffler après cette 17e journée de Ligue 1. Dans une affiche de bas de tableau entre les Canaris et Auxerre, l'avantage a tourné en faveur des jaunes et verts qui ont débloqué la situation à l'entame du dernier quart d'heure (1-0). Une victoire qui met à une série de cinq rencontres de championnat sans succès et qui les éloignent de la zone rouge avec quatre points d'avance sur le premier relégable. En revanche, Auxerre peut s'inquiéter car ils sont désormais 18es.

09:45 - L'AS Monaco enchaine L'AS Monaco s'est visiblement bien relevé d'une cruelle défaite dans les dernières secondes face à l'OM avant la trêve internationale (2-3). Les joueurs monégasques viennent d'enchainer un deuxième succès de rang en Ligue 1 face à Brest (1-0). Cette fois-ci, ils n'ont pas eu besoin du tout jeune Eliesse Ben Seghir, auteur d'un doublé face à Auxerre lors de la 16e journée (3-2), pour débloquer la situation. C'est le Russe Aleksandr Golovin qui s'est chargé de donner les trois points à Monaco.

09:10 - Lorient met fin à sa série noire Les Merlus ont enfin stoppé une très mauvaise série en Ligue 1. En effet, les hommes de Régis Le Bris se sont imposés pour la première fois depuis 6 rencontres sur la pelouse d'Angers (2-1) qui continue de se morfondre à la terrible place de lanterne rouge du championnat.

08:35 - L'OL aussi démarre mal l'année Cette 17e journée de Ligue 1 a réservé une autre surprise dès le premier jour de l'année 2023. En effet, l'OL de Laurent Blanc s'est incliné sur sa propre pelouse face à Clermont (0-1) et laisse, de nouveau, sa chance de recoller aux places européennes passer. Et pourtant les Gones avaient bien fini 2022 avec une victoire facile sur la pelouse de Brest (4-2).

08:00 - Le PSG trébuche pour la première fois C'est l'enseignement principal de la 17e journée de Ligue 1 qui s'est déroulée sur le dimanche 1er janvier et le lundi 2 janvier. Le PSG n'est plus invaincu cette saison après avoir concédé la défaite sur la pelouse de leur dauphin lensois (1-3). Au classement, les Sang et Or reviennent à 4 points des hommes de Christophe Galtier qui vont devoir repartir sur de bonnes bases après un début d'année civile compliqué.

02/01/23 - 22:53 - Rennes - Nice : Les joueurs en ont fini à Rennes (2-1) Le Stade Rennais l’emporte donc (2-1) et ce succès est amplement mérité au vu des statistiques. Avec 62% de possession de balle, contre 38% pour l'OGC Nice, et 4 tirs cadrés (2 pour l'OGC Nice), le Stade Rennais a en effet fait preuve de sa supériorité dans de nombreux secteurs de jeu durant le match. Rennes - Nice en direct

02/01/23 - 22:50 - Rennes - Nice : Benjamin Bourigeaud inscrit un nouveau but pour le Stade Rennais (2-1) ! Le Stade Rennais reprend les devants ! C'est Benjamin Bourigeaud qui parvient à remettre les Rennais dans le match à la 89e minute de jeu. Le score passe à 2 à 1 dans cette 2e mi-temps au Roazhon Park. Rennes - Nice en direct

02/01/23 - 22:06 - Rennes - Nice : Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre le Stade Rennais et l'OGC Nice, à Rennes, où Thomas Leonard signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-1. Rennes - Nice en direct

02/01/23 - 21:51 - Rennes - Nice : Les joueurs rentrent au vestiaire au Roazhon Park Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match : à la pause, la possession de balle est indiscutablement à l’avantage du Stade Rennais (61% contre 39% pour l'OGC Nice), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tir cadré pour l'OGC Nice, mais le score est de parité (1-1). Rennes - Nice en direct

02/01/23 - 21:21 - Rennes - Nice : Ross Barkley remet les compteurs à zéro au Roazhon Park (1-1) ! Voilà un but qui change tout : l'OGC Nice revient au score à la 21e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. C'est Ross Barkley qui a remis les compteurs à zéro. Le score est de 1 à 1 au Roazhon Park ! Rennes - Nice en direct

02/01/23 - 21:18 - Rennes - Nice : Le but est refusé ! 18ᵉ. Après avoir fait appel à la VAR, Thomas Leonard rend sa décision définitive : le but n'est pas accordé pour le Stade Rennais. Le score reste inchangé au Roazhon Park ! Rennes - Nice en direct

02/01/23 - 21:16 - Rennes - Nice : Arbitrage vidéo en cours 17ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Thomas Leonard a un doute sur la dernière occasion du Stade Rennais et consulte la vidéo. Rennes - Nice en direct

02/01/23 - 21:16 - Rennes - Nice : Et de deux pour le Stade Rennais grâce à Martin Terrier (2-0) ! Et le Stade Rennais double son écart au Roazhon Park ! Un deuxième but marqué par Martin Terrier à la 16e minute dans cette 1e mi-temps. Nous voilà à 2 à 0 dans ce Rennes - Nice. Rennes - Nice en direct

02/01/23 - 21:05 - Rennes - Nice : Premier but de Martin Terrier pour le Stade Rennais (1-0) ! Nous voilà à 1 à 0 au Roazhon Park ! Le Stade Rennais ouvre la marque à la 5e minute dans cette 1e période, avec un but de Martin Terrier. Les Niçois n'ont plus d'autre choix que de réagir ! Rennes - Nice en direct

02/01/23 - 21:00 - Rennes - Nice : Thomas Leonard lance la rencontre entre le Stade Rennais et l'OGC Nice ! La rencontre est lancée à Rennes, où Thomas Leonard donne le coup d’envoi de Rennes - Nice. Rennes - Nice en direct

02/01/23 - 20:55 - Montpellier - OM : Le match Montpellier - OM est fini (1-2) Une nette domination en termes de possession de balle (62% contre 38%), un total de tirs cadrés en sa faveur (7 tirs cadrés contre 1), et bien sûr l’avantage au tableau d’affichage (1-2) : l'Olympique Marseille a bien mené ce match. Le Montpellier HSC est désormais dans l’obligation de réagir pour espérer mieux lors des prochaines échéances. Montpellier - OM en direct

02/01/23 - 20:49 - Montpellier - OM : Penalty transformé par Teji Savanier (1-2) ! Teji Savanier n'a pas failli à sa mission et offre un but à son équipe. Le score passe à 1-2 dans ce Montpellier - OM ! Montpellier - OM en direct

02/01/23 - 20:48 - Montpellier - OM : Pau Lopez commet l'irréparable dans la surface ! 90ᵉ. Le Montpellier HSC gagne un penalty à la suite d'une faute commise par Pau Lopez, alors que nous jouons la 90e minute de jeu dans cette partie ! Montpellier - OM en direct

02/01/23 - 20:46 - Montpellier - OM : Nuno Tavares (Olympique Marseille) est expulsé ! 88ᵉ. Première expulsion de ce Montpellier - OM pour Nuno Tavares. Ruddy Buquet a pris sa décision : ce geste du joueur méritait une exclusion. L'Olympique Marseille risque de courrir pour l'épilogue du match. Montpellier - OM en direct

02/01/23 - 20:45 - Montpellier - OM : La VAR confirme la faute ! 87ᵉ. Après avoir consulté la vidéo, Ruddy Buquet rend sa décision définitive : carton rouge pour @competitor_article@competitor ! Montpellier - OM en direct

02/01/23 - 20:45 - Montpellier - OM : Ruddy Buquet va-t-il sortir un carton rouge ? 87ᵉ. Se dirige-t-on vers une expulsion ? Ruddy Buquet a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo. Montpellier - OM en direct

02/01/23 - 20:45 - Montpellier - OM : Expulsion au Stade de la Mosson ! 86ᵉ. Nouvel avertissement, mais définitif cette fois. Nuno Tavares récolte un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge ! Montpellier - OM en direct

02/01/23 - 20:44 - Montpellier - OM : Pas de carton rouge dit Ruddy Buquet 86ᵉ. La décision est tombée pour le Montpellier HSC alors que la VAR a été requise au Stade de la Mosson à la suite d'un geste litigieux : pas de carton rouge ! Pas de faute suffisamment sérieuse dit Ruddy Buquet ! Montpellier - OM en direct

02/01/23 - 20:43 - Montpellier - OM : Arbitrage vidéo en cours après une grosse faute ! 85ᵉ. Le jeu est arrêté à Montpellier : Ruddy Buquet hésite à donner un carton rouge pour le Montpellier HSC et fait appel à la VAR. Montpellier - OM en direct