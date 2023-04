Ligue 1 : Paris menacé ? Programme de la 30e journée et le classement - EN DIRECT

Le PSG, victime de ses mauvais résultats est sous pression. Le club doit impérativement s'imposer au cours de la 30e journée de Ligue 1 au risque de voir ses concurrents revenir au classement.

En direct

17:00 - "Ce qui se fait de mieux en France", Antonetti "Le match à Monaco reste une déception. On aurait pu faire bien mieux mais maintenant on doit corriger nos erreurs et ne plus les commettre. On a manqué de rigueur. Vendredi c'est un match très intense qui nous attend. C’est l’occasion de se mesurer à ce qui se fait de mieux en France en ce moment", a détaillé de manière dithyrambique Frédéric Antonetti avant la rencontre contre Lens. "On va voir ce que l’on a dans le ventre. C’est un vrai défi qui nous attend ".

16:00 - Lens de retour dans la course "Il y a un mois et demi, le soir de la défaite à Lyon (1-2), les commentateurs, ceux qui parlent du foot avaient dit qu'on avait définitivement perdu notre élan, que c'était terminé, qu'on ferait même certainement pas de Coupe d'Europe. Aujourd'hui, vous me parlez de titre, six matchs plus tard, car on vient de faire quatre victoires et deux nuls... Ce qui m'intéresse, c'est le match contre de Strasbourg", a commenté Frank Haise en conférence de presse avant la rencontre face à Strasbourg prévu ce soir. Les Lensois ont le week-end dernier repris la deuxième place du classement général aux dépens de Marseille. Ils n'ont que 6 points de retard sur le PSG.

Offre partenaire : Pariez en ligne sur ce match ! Pariez sur Winamax et recevez gratuitement jusqu'à 200 euros en cadeaux pour l'ouverture d'un compte. C'est parti !