Ligue 1 : Paris s'envole, résultats et classement de la 15e journée

08:52 - Un match complet pour Luis Enrique

"Aujourd'hui je pense qu'on a vu un match complet, dès le début. On a encaissé un but sur une situation sur laquelle Nuno (Mendes) n'était pas en mesure de défendre. Comme on l'a vu en première période, quand tu perds le ballon facilement, l'adversaire peut en profiter. C'est une équipe qui n'avait pas perdu depuis longtemps. On s'est procuré beaucoup d'occasions de but et on a mérité cette victoire" a lancé l'Espagnol après la rencontre face à Lyon.