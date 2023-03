Ligue 1 : programme de la 26e journée et le classement - EN DIRECT

Mathématiquement tout est encore possible pour Angers même si journée après journée, les espoirs des Angevins, derniers s'amenuisent. En déplacement, Angers avec 10 points seulement, jouera Montpellier à la Mosson dimanche 5 mars qui est une équipe dans une dynamique positive. Avec deux succès et un nul depuis l'arrivée de Michel Der Zakarian, les Montpelliérains se sont sortis de cette zone de relégation délicate et respirent enfin avec 27 points.

Nice n'a toujours pas perdu avec Didier Digard. Ils se sont bien positionnés dans la course à l'Europe. Sur une série de 8 matchs sans défaite, les Niçois sont emballés par le jeu instauré par l'homme de 36 ans. Décrit comme étant "proche" de ses joueurs sur RMC par Gaëtan Laborde, le joueur affirme "qu'il a amené son caractère, ses mots, ses convictions. Tout le vestiaire adhère à son discours et son projet de jeu. Didier n’a pas changé, il dit les choses comme elles sont, il peut être cash avec nous. Il est direct et honnête, ça marche". Nice 7e avec 41 points n'a plus que 5 points de retard sur Rennes 5e.

15:00 - 26e journée de Ligue 1, Nantes avant le Bayern pour le PSG

Chaque match débutera par un hommage rendu à Just Fontaine, légende du football français et qui est décédé le 1er mars à l'âge de 89 ans. Cette 26e journée de Ligue 1 commencera donc avec un ancien club de "Justo", Nice qui recevra Auxerre vendredi 3 mars. Samedi 4 mars, dans le nord, un duel majeur aura lieu entre Lens et Lille. Une rencontre aussi décisive dans le haut du classement (4e et 6e). Plus tard dans la journée, le PSG affrontera Nantes après sa très belle victoire au Stade Orange Vélodrome. Le dimanche 5 mars, Monaco tentera d'oublier à Troyes ses deux derniers revers consécutifs. Angers essaiera de sortir la tête de l'eau à Montpellier, toujours dernier avec 10 points. Au même moment, auront lieu, les rencontres opposant Strasbourg à Brest et Toulouse à Clermont. Match primordial au Groupama Stadium à 17h05 entre Lyon et Lorient respectivement 9e et 8e à 39 et 38 points. Marseille clôturera à nouveau la journée de Ligue 1 sur la pelouse du Rhoazhon Park.