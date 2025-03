Ligue 1 : un PSG - OM de tous les dangers, le classement et les résultats

Retrouvez les résultats et le classement complet du championnat de France de Ligue 1.

La 26e journée du championnat de France de Ligue 1 est très attendue avec un choc, un Classique, PSG - OM dimanche soir. Largement leader, galvanisé par sa qualification en Ligue des champions cette semaine, Paris fait figure de grand favori face à son dauphin en championnat. Même si les Marseillais réalisent une très bonne saison, les dernières performances et la défaite face à Lens, laissent craindre le pire aux supporters marseillais. Mais un PSG - OM est toujours un match à part, le résultat peut être spectaculaire d'un côté comme de l'autre... On suivra également les performances de Nice qui ouvre le bal dans cette journée ou encore de Monaco et Lille, opposés à Angers et Nantes et qui visent le podium.