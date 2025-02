Ligue 1 : une journée renversante, classement et résultats en direct

Retrouvez les résultats et le classement complet du championnat de France de Ligue 1.

La 20e journée du championnat de France de Ligue 1 a offert des résultats spectaculaires à commencer par le choc entre l'OM et l'OL et la victoire des Marseillais dans un match fou sur le score de 3-2. Menés au score, les Olympiens ont renversé la tendance grâce à des buts de Rabiot, Luis Henrique et Greenwood. Pour le PSG, le cavalier seul se poursuit et Brest en a fait les frais en prenant 5 buts à domicile avec un triplé de Dembélé. Monaco et Lille ont également fait le travail à domicile ce week-end et restent en contact avec le podium alors que Rennes s'est enfin donné de l'air avec la première d'Habib Beye.