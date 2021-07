JO 2021 : dates, programme, chances françaises... Dernières infos avant la cérémonie d'ouverture

JO 2021. Les Jeux olympiques de Tokyo vont débuter ce vendredi 23 juillet 2021, avec la cérémonie d'ouverture à la mi-journée, heure française. Dates, sports au programme, diffusion TV en France… Voici ce qu'il faut savoir sur les JO d'été 2021 avant le Jour-J.

Sommaire Dates des JO 2021

JO 2021 et Covid

Disciplines au programme des JO

Diffusion TV des JO 2021 L'essentiel Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés en 2020 en raison de la pandémie du coronavirus, auront finalement lieu du 23 juillet au 8 août 2021. La cérémonie d'ouverture se déroulera ce vendredi 23 juillet, à partir de 13 heures, heure française. Ces Jeux Olympiques d'été s'ouvriront dans un Stade olympique de Tokyo vide, en raison de la pandémie de coronavirus, les autorités ayant décidé d'organiser ces JO sans spectateur.

23 juillet au 8 août 2021. La cérémonie d'ouverture se déroulera ce vendredi 23 juillet, à partir de 13 heures, heure française. Ces Jeux Olympiques d'été s'ouvriront dans un Stade olympique de Tokyo vide, en raison de la pandémie de coronavirus, les autorités ayant décidé d'organiser ces JO sans spectateur. Les premières délégations françaises se sont envolées pour Tokyo pour s'y acclimater et pour y régler les derniers dispositifs. Les boxeurs, gymnastes, pongistes et d'autres sportifs tricolores sont d'ailleurs déjà arrivés sur place. Notamment l'équipe de France de football. Les JO 2021 débuteront en effet avant la cérémonie d'ouverture, puisque le tournoi de football s'ouvre ce mercredi 21 juillet. La France affrontera le Mexique dans le début de la compétition.

A la suite d'un report historique de ces Jeux olympiques, les athlètes déjà qualifiés pour 2020 n'ont pas eu besoin de se prêter à un nouvel exercice de qualification comme l'avait indiqué Thomas Bach, président du CIO, dans un communiqué : "Il va sans dire que les athlètes qui se sont qualifiés pour Tokyo 2020 restent qualifiés. Cela découle du fait que ces Jeux, en accord avec le Japon, demeurent les Jeux de la XXXIIe Olympiade".

Les Jeux Paralympiques se dérouleront par ailleurs du 24 août au 5 septembre.

Les infos

Recevoir nos alertes live !

Qui est la plus jeune athlète française aux JO 2021 ? Il s'agit de la pongiste Prithika Pavade. Agée seulement de 16 ans, la jeune surdouée du tennis de table français participera à ses premiers Jeux olympiques à Tokyo. #FFTT #EDF ????????

‼️ Rendez-vous aux Jeux ????

Au terme d'un parcours exceptionnel, Prithika Pavade et Jianan se sont toutes les deux qualifiées pour Tokyo

????:@ETTU_TTennis

#RoadToTokyo #Tokyo2020 #EOSQ #uneseuleequipe @Paris2024 @sdus93tt @INSEP_PARIS @EquipeFRA

Les résultats ???? pic.twitter.com/dR0hwEyTCv — FF Tennis de Table (@ffttofficiel) April 24, 2021 Combien de sportifs français aux JO 2021 ? Ils seront 377 athlètes tricolores à être partis à Tokyo dans l'espoir de décrocher la médaille d'or ! Sur quelles chaînes suivre les JO 2021 ? Eurosport 1 et Eurosport 2 diffuseront l'intégralité des deux semaines d'épreuves des Jeux olympiques de Tokyo 2020

diffuseront l'intégralité des deux semaines d'épreuves des Jeux olympiques de Tokyo 2020 France 2 et France 3 retransmettront les épreuves en direct tous les jours de minuit à 16 heures

retransmettront les épreuves en direct tous les jours de minuit à 16 heures France 4 diffusera les sports collectifs en journée Qui sont les premiers Français en lice ? L'équipe de France de football lancera le coup d'envoi des Jeux olympiques de Tokyo 2020 pour les tricolores. Les hommes de Sylvain Ripoll joueront leur premier match de groupe face au Mexique le jeudi 22 juillet à 10 heures (heure française). Pourquoi les JO 2021 sont-ils à huis-clos ? En raison de la pandémie mondiale due au coronavirus et à l'augmentation du nombre de cas au Japon et à Tokyo (variant Delta), les Jeux olympiques se dérouleront sans spectateurs. La ministre japonaise des JO Tamayo Marukawa avait déclaré : « Nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’il n’y aura pas de spectateurs dans les sites à Tokyo » à l’issue d’une réunion avec toutes les parties prenantes aux JO, y compris le Comité international olympique (CIO). A quelle heure auront lieu les épreuves des JO 2021 heure française ? Avec le décalage horaire de +7 heures pour Tokyo par rapport à Paris, les épreuves se dérouleront à Tokyo en direct lorsqu'il fera nuit en France. Globalement les épreuves auront lieu entre 2h00 du matin et prendront fin vers 17h00 à l'heure française. Quel est le décalage horaire entre le Japon et la France ? Le décalage horaire important entre Tokyo et Paris a son importance pour les sportifs tricolores et les téléspectateurs. Tokyo (Japon) est en avance de 7 heures sur Paris. Quelles sont les nouvelles disciplines au programme de ces JO 2021 ? Le Comité d'organisation de Tokyo 2020 avait proposé 5 nouveaux sports pour ses Jeux olympiques, une demande acceptée par le Comité international olympique (CIO). Ils feront leurs première apparitions: Le surf

L'escalade sportive

Le karaté

le baseball/softball

Le skateboard

Le BMX Freestyle Quelles sont les chances de médailles françaises dans ces JO ? Les chances de médaille sont nombreuses pour les Français pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. La magie des JO pourraient nous réserver de belles surprises. Le décathlonien Kevin Mayer

Le perchiste Renaud Lavillenie

Le duo Hugo Boucheron et Matthieu Androdias en aviron deux de couple

L'équipe de France de basketball, football, basketball 3x3, d'équitation, d'escrime, de natation, de tir, volley-ball, boxe, voile et handball

David Gaudu et Rémi Cavagna en cyclisme

Julia Chanourdie en escalade

Samir Aït Saïd et Mélanie de Jesus dos Santos en gymnastique

Koumba Larroque en lutte libre

Vincent Luis en triathlon

Et tant d'autres Qui sont les athlètes de l'équipe de France à suivre dans ces JO 2021 ? Le décathlonien français Kevin Mayer devrait nous faire rêver pendant ces JO 2021. L'actuel détenteur du record du monde dans sa discipline avait terminé deuxième aux Jeux olympiques de Rio en 2016 derrière son idole et légende de ce sport : Ashton Eaton. S'il a décidé de ne pas faire de décathlon complet cette saison, il sera déterminé à obtenir son premier titre olympique mais devra se méfier de son principal adversaire : le canadien Damian Warner. Il jouera le titre le mercredi 4 août et jeudi 5 août.

devrait nous faire rêver pendant ces JO 2021. L'actuel détenteur du record du monde dans sa discipline avait terminé deuxième aux Jeux olympiques de Rio en 2016 derrière son idole et légende de ce sport : Ashton Eaton. S'il a décidé de ne pas faire de décathlon complet cette saison, il sera déterminé à obtenir son premier titre olympique mais devra se méfier de son principal adversaire : le canadien Damian Warner. Il jouera le titre le mercredi 4 août et jeudi 5 août. Le perchiste français Renaud Lavillenie semble avoir retrouvé la forme depuis un an. Champion olympique en 2012 et vice-champion olympique en 2016, le Français visera un nouveau podium cette année. De retour de blessure (entorse à la cheville gauche), il devra rivaliser avec les favoris dont l'actuel recordman du monde Armand "Mondo" Duplantis (6m18).

semble avoir retrouvé la forme depuis un an. Champion olympique en 2012 et vice-champion olympique en 2016, le Français visera un nouveau podium cette année. De retour de blessure (entorse à la cheville gauche), il devra rivaliser avec les favoris dont l'actuel recordman du monde Armand "Mondo" Duplantis (6m18). Les judokas de l'équipe de France dont Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou sont les plus grandes chances de médailles pour l'équipe de France. Teddy Riner voudra aller chercher son troisième titre olympique de suite (2012-2016). La judokate tentera d'aller chercher son premier sacre olympique.

dont Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou sont les plus grandes chances de médailles pour l'équipe de France. Teddy Riner voudra aller chercher son troisième titre olympique de suite (2012-2016). La judokate tentera d'aller chercher son premier sacre olympique. Il faudra suivre attentivement les sportifs français en équitation, en escrime, en tir ainsi que les équipes nationales de handball, football et basketball. La magie des Jeux olympiques pourraient nous réserver de belles surprises dans toutes les disciplines. LIRE PLUS

Ces Jeux olympiques d'été doivent débuter par la cérémonie d'ouverture le vendredi 23 juillet 2021 et se terminer le dimanche 8 août avec la cérémonie de clôture. Le comité d'organisation de Tokyo 2020 avait précisé l'an passé que des matchs des tours préliminaires des compétitions de football et softball devaient se disputer la veille de la cérémonie d'ouverture, tandis que des épreuves préliminaires d'aviron et de tir à l'arc auraient lieu le jour même de la cérémonie d'ouverture, le 24 juillet. Le nouveau programme a subi plusieurs ajustements par rapport à la version initiale (le calendrier des épreuves sur le site officiel).

La question du maintien ou non des JO 2021 s'est posée, plusieurs mois durant, après un premier report en 2020. En mars dernier, le gouvernement japonais a décidé de ne pas autoriser la présence de spectateurs en provenance de pays étrangers durant ces Jeux Olympiques de Tokyo. Sous l'effet de l'augmentation récente du nombre de cas de Covid-19, dus notamment au variant Delta, le gouvernement japonais a annoncé, le jeudi 8 juillet 2021, la mise en place d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui se prolongera jusqu'au 22 août, soit la veille du dernier jour des Jeux. "Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il n'y aura pas de spectateurs dans les sites à Tokyo", a déclaré Tamayo Marukawa (responsable de l'organisation des JO de Tokyo) à l'issue d'une réunion avec toutes les parties prenantes aux JO, y compris le Comité international olympique (CIO). Il n'y aura donc pas de public du tout dans les stades et dans les salles accueillant les épreuves, autrement dit, ces JO 2021 se dérouleront à huis clos.

Le Covid n'a pas pour autant été totalement écarté, plusieurs athlètes posant question avant le début des JO d'été. Un tennisman britannique, Dan Evans, a annoncé jeudi 15 juillet son forfait après un test positif au Covid-19 et la presse japonaise a rapporté un cluster, découvert dans un hôtel accueillant l'équipe brésilienne de judo avant la compétition. Si le personnel testé positif n'aurait pas été contact avec les sportifs, cette actualité résonne particulièrement dans un pays où les chiffres de contamination ont bondi ces derniers jours. Le 14 juillet, plus de 1100 nouveaux cas ont été recensés à Tokyo, un record depuis janvier. Le Comité International Olympique se veut pourtant rassurant et compte sur la vaccination de ses membres et d'une très grande partie des résidents du Village Olympique pour contenir un pic épidémique et maintenir la compétition dans des conditions optimales de sécurité.

L'opinion publique japonaise est d'ailleurs majoritairement (70 à 80 % des sondés) opposée depuis de longs mois à la tenue des JO à Tokyo. En mai dernier, le prestigieux journal japonais Asahi Shimbun, partenaire officiel de ces Jeux, avait d'ailleurs demandé l'annulation pure et simple de cette édition 2021, en indiquant notamment : "Nous demandons au Premier ministre Yoshihide Suga d'évaluer calmement et objectivement la situation et de décider de l'annulation de l'événement cet été. Nous sommes aujourd'hui loin d'une situation dans laquelle tout le monde peut être assuré de se trouver en sécurité". Pour rappel, le Premier ministre avait assuré que Tokyo pouvait "organiser des Jeux en toute sécurité grâce à ces mesures" en renforçant "les mesures pour éviter que les infections ne se propagent à nouveau dans tout le Japon, compte tenu de l'impact des nouveaux variants ".

Six nouvelles disciplines doivent faire leur entrée au programme des JO en 2021. Il s'agit du karaté, du surf, de l'escalade, du skateboard et du baseball-softball. Au total, 33 sports seront représentés dans ces Jeux olympiques d'été. Voici la liste des disciplines recensées par le organisateurs :

Athlétisme

Aviron

Badminton

Baseball/Softball

Basketball

Boxe

Canoë

Cyclisme

Escalade sportive

Escrime

Football

Golf

Gymnastique

Haltérophilie

Handball

Hockey

Judo

Karaté

Lutte

Pentathlon moderne

Natation (natation artistique, nage marathon, plongeon, water-polo)

Rugby

Skateboard

Sports équestres

Surf

Taekwondo

Tennis

Tennis de table

Tir

Tir à l'arc

Triathlon

Voile

Volleyball

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

C'est une nouvelle fois France TV qui assurera la retransmission de ces Jeux olympiques en clair. Par ailleurs, c'est Eurosport qui a obtenu les droits payants de ces JO 2020 décalés en 2021 et a déjà indiqué que "les Jeux Olympiques de Tokyo seront à vivre en direct 24 heures sur 24 sur Eurosport 1 et 2 ainsi que sur Eurosport Player". Les deux diffuseurs devaient dévoiler leur dispositif précis dans les jours à venir.