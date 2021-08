JO 2021 : les Bleues championne olympiques !!! Résultats et programme

JO 2021. Pour la dernière journée des JO de Tokyo, les handballeuses françaises se sont imposées contre les Russes en finale et remportent la médaille d'or.

JO 2021 en direct

Recevoir nos alertes live !

09:39 - Hand : les Françaises remportent la médaille d'or !!! Les handballeuses françaises ont remporté pour la première fois le titre de championnes olympiques en dominant les Russes (30-25) en finale des Jeux de Tokyo dimanche, apportant une 33e et dernière médaille à la France. Les Bleues ont pris leur revanche sur les Russes, qui les avaient battues en finale de Rio il y a cinq ans, et offrent au handball français un doublé au Japon après le sacre des hommes la veille. ???????? CHAMPIOOOOOONNES OLYMPIQUES !



LE DOUBLE DU HANDBALL FRANCAIS !

MAJESTUEUSES ! NOS BLEUES CONCLUENT LES JEUX EN BEAUTE !#AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/n5p8rCXf5W — Equipe France (@EquipeFRA) August 8, 2021

08:57 - Sadik Mikhou suspendu pour dopage L'athlète bahreïni Sadik Mikhou, éliminé en séries du 1.500 m, a été suspendu provisoirement pour transfusion sanguine à la suite d'un contrôle réalisé aux Jeux olympiques, a annoncé l'Agence de contrôles internationale (ITA) dimanche. Un échantillon, prélevé lors d'un contrôle hors compétition le 2 août, a révélé une "transfusion sanguine homologue" (avec le sang d'un donneur compatible, ndlr), écrit l'ITA dans un communiqué, la veille de l'élimination de Mikhou (31 ans) en séries du 1.500 m. L'athlète peut encore faire appel de sa suspension provisoire et demander l'analyse de l'échantillon B.

08:34 - Eliud Kipchoge remporte le marathon Le Kényan Eliud Kipchoge, cinq ans après Rio, a de nouveau remporté le marathon des JO 2021 dimanche à Sapporo. En 2 h 08 min 38, il a devancé le Néerlandais Abdi Nageeye (2h09:58) et le Belge Bashir Abdi (2h10:00). Le Français Nicolas Navarro a réussi une énorme remontée pour terminer 12e (2h12:50). Morhad Amdouni, avec la tête de course jusqu'au 30e kilomètre, a fini 17e (2h14:33). A 36 ans, Kipchoge a confirmé son statut de plus grand marathonien de l'histoire, alors qu'il détient aussi le record du monde des 42,195 km, établi en 2 h 01 min 39 sec à Berlin en 2018.

07:30 - Cyclisme sur piste (F) : Jennifer Valente s'adjuge l'or en omnium L'Américaine Jennifer Valente a été sacrée dimanche championne olympique de l'omnium, dernière épreuve de cyclisme sur piste au programme des JO 2021, dimanche. Valente, déjà médaillée de bronze dans l'épreuve de poursuite par équipes, a devancé la Japonaise Yumi Kajihara, 2e, et la Néerlandaise Kirsten Wild. La Française Clara Copponi a terminé à la 8e place.

07:11 - Basket (F) : les Américaines sacrées championnes olympiques Les basketteuses américaines, portées par leurs intérieures impériales Britney Griner et A'ja Wilson, ont été sacrées championnes olympiques pour la septième fois consécutive, en surclassant les Japonaises (90-75) en finale des JO 2021, dimanche à Saitama. Cette médaille d'or est la neuvième remportée par "Team USA" en onze participations aux JO . Et la cinquième, à titre personnel, pour Sue Bird et Diana Taurasi, titrées à 40 et 39 ans.

07:09 - Cyclisme sur piste : Kelsey Mitchell, médaillée d'or en vitesse individuelle La Canadienne Kelsey Mitchell a été sacrée, dimanche, championne olympique de vitesse individuelle, l'épreuve reine du cyclisme sur piste. Elle a battu en finale l'Ukrainienne Olena Starikova en deux manches. La Hongkongaise Lee Wai Sze a pris la médaille de bronze en battant en finale de classement l'Allemande Emma Hinze, pourtant présentée comme favorite pour l'or avant les JO 2021.