JO 2021 : France-Mexique à suivre, résultats, dates et programme

Alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo aura lieu ce vendredi, certaines épreuves ont débuté, avec déjà des premiers imprévus. En effet, peu avant le match entre le Japon et l'Australie en softball au Parc des Sports d'Azuma à Fukushima, un spectateur inattendu a été repéré aux alentours du stade, mais pas n'importe lequel ! Un ours brun d'Asie se baladait ce mardi et mercredi près du Parc des Sports. Malgré plusieurs battues organisées par les autorités, l'animal est actuellement introuvable. Le mois dernier, un ours avait été abattu à Sapporo après avoir blessé quatre personnes.



Depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, de nombreux animaux sauvages en liberté ont refait leur apparition dans cette zone.

The Tokyo Olympics have barely started but that hasn’t stopped the games from experiencing more than its share of disturbances – including a roaming bear that cannot be contained https://t.co/UfoJpMrMjz