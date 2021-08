JO 2021 : Kevin Mayer se rassure, médaille de bronze en voile, l'actu en direct

JO 2021. 25e médaille pour la délégation française ! Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont décroché la médaille de bronze en voile 470. Malgré sa blessure au dos, Kevin Mayer s'est rassuré dans le saut en hauteur et est toujours en course pour le podium... Les Bleues du handball et du basketball sont en demi-finales des JO de Tokyo. Résultats et actu en direct.

JO 2021 en direct

Recevoir nos alertes live !

17:30 - Quels Français au programme des JO jeudi ? [FIN DU DIRECT] Les compétitions sont terminées à Tokyo et il est temps de se projeter sur le programme de demain, notamment pour l'équipe de France. La journée sera à nouveau rythmée par les matchs des équipes de sports collectifs puisque les sélections masculines de handball (à 10h, heure française, contre l'Egypte), de basket (à 13h contre la Slovénie) et de volley (à 14h contre l'Argentine) joueront toutes une place en finale des JO 2021. Il faudra également suivre le dénouement du décathlon avec une possible médaille pour Kevin Mayer (à partir de 2h du matin, dernière épreuve à 14h40). D'autres athlètes tricolores seront en lice pour un podium, notamment Steven Da Costa en karaté (à partir de 3h20), Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga en 110m haies (à 4h55), Mickaël Mawem en escalade (à partir de 10h30) ou encore en cyclisme sur piste, avec Benjamin Thomas dans l'épreuve d'omnium (à partir de 8h30) et Mathilde Gros sur le keirin (à partir de 9h10)

16:50 - La France stagne à la 8e place au classement des médailles Dans cette nouvelle journée des JO de Tokyo, la France a obtenu une nouvelle médaille, en bronze, grâce à Camille Lecointre et Aloïse Retornaz en voile 470. La France compte 25 médailles dont 6 en or et reste à la 8e place au classement des médailles.

16:23 - Anouck Jaubert (escalade), seule Française en finale Il y a aura une Française en finale de l'escalade. Anouck Jaubert a terminé à la 8e place après les épreuves de la vitesse (2ème), du bloc (13e) et de la difficulté (15e). Elle sera demain en finale pour tenter d'aller décrocher une première médaille aux JO. L'autre Française Julia Chanourdie a terminé 13e et n'est donc pas qualifiée.

16:10 - Kevin Mayer (décathlon) 5e après la première journée C'est une première journée mouvementée pour Kevin Mayer en décathlon aux JO de Tokyo. Le Français avait assuré les points sur le 100m et le saut en longueur avant de chuter lors du lancer de poids. Son mal de dos est revenu et s'est accentué lors de cette épreuve. Kevin Mayer s'est ressaisi et a performé lors du saut en hauteur avec une barre à 2,08m. Pour la dernière épreuve de la journée, le 400m, le Français n'a pas réalisé une bonne course. Il est 5e (4340 points) après cette première journée à 200 points du premier, le Canadien Damian Warner (4722 points) qui est sur un nuage depuis le début de la compétition. Kevin Mayer tentera d'aller chercher une médaille demain.

15:50 - Les Bleues du basket en demi-finales des JO Quel exploit de l'équipe de France féminine de basketball ! Les Bleues s'imposent 67-64 en quarts de finale des JO de Tokyo face à l'Espagne. Elles auront mené presque tout le match avant que les Espagnoles ne reviennent à quelques points et même passent devant. Après une fin de match interminable, les Bleues se qualifient pour la demi-finale des JO et affronteront les Japonaises le vendredi 6 août à 13h00 (heure française).

15:32 - Le sacre d'Andre De Grasse sur 200m Le Canadien remporte son premier titre olympique sur 200m aux JO de Tokyo 2021. ???????? DE GRASSE TERRASSE LES AMERICAINS ! Le Canadien s'offre son premier titre olympique sur le 200 m (19.62 s) devant Kenneth Bednarek et Noah Lyles #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Suivez les JO en direct ► https://t.co/KhtK42sqKk pic.twitter.com/QdmhQHJggh — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2021

15:20 - Les Bleues du basket toujours devant Fin du troisième quart temps entre la France et l'Espagne dans ces demi-finales (19-18). Les Françaises mènent désormais 55-48 avant la dernière période.

15:15 - Les Bleues du handball en demi-finales des JO ! Très belle victoire de l'équipe de France de handball féminin en quarts de finale face aux Pays-Bas (32-22). Les Françaises ont maitrisé le match du début jusqu'à la fin. Elles affronteront vendredi la Suède en demi-finales des JO de Tokyo.

15:00 - Andre De Grasse champion olympique sur 200m Après 3 titres consécutifs pour Usain Bolt aux JO sur 200m, le Canadien Andre De Grasse devient le nouveau champion olympique du 200m avec un temps de 19'62" (record personnel et du Canada. Il devance les deux Américains : Kenneth Bednarek (19'68") et Noah Lyles (19'74").

14:51 - 5ème place pour Quentin Bigot en lancer de marteau Le vice-champion du monde ne montera pas sur le podium aux JO de Tokyo. Il termine 5e avec un jet à 79,39m, le Polonais Wojchiech Nowicki est sacré avec un jet à 82,52m.

14:49 - Les Bleues du basket mènent à la mi-temps face à l'Espagne Les Françaises sont en quarts de finale de basket face à l'Espagne. Après avoir dominé le premier quart temps (21-16), les joueuses de l'équipe de France ont pris le large dans le second quart temps avant de se faire rattraper à la fin (15-14). Elles mènent 36-30 à la mi-temps, rien n'est encore fait.

14:18 - 800m : le Kényan Emmanuel Korir champion olympique, Gabriel Tual 7e Le Kényan Emmanuel Korir est devenu champion olympique du 800 m en 1 min 45 sec 06 en devançant son compatriote Ferguson Rotich (1:45.23) en finale mercredi à Tokyo. Le Polonais Patryk Dobek a pris la troisième place en 1 min 45 sec 39. Pour sa première finale internationale, le Français Gabriel Tual a terminé 7e en 1 min 46 sec 03.

14:10 - Equitation : le Britannique Ben Maher sacré champion olympique du saut d'obstacle Le Britannique Ben Maher, sur Explosion W, est devenu mercredi champion olympique de saut d'obstacles à l'issue d'un barrage à six au Parc Equestre de Tokyo. A l'issue de la finale, six cavaliers avaient réussi un sans-faute et se sont donc disputés la victoire en barrage. Ils ont tous réussi un nouveau sans-faute et ont donc été départagés au temps.

13:43 - Equitation : Nicolas Delmotte termine 12e du saut d'obstacle Le Français Nicolas Delmotte, sur Urvoso du Roch, n'a pas pu obtenir de médaille mercredi lors de la finale du saut d'obstacles des JO 2021, qu'il a terminée à la 12e place. Delmotte était le seul Français engagé en finale, après l'élimination mardi en qualifications de Pénélope Leprévost (Vancouver de Lanlore) et Matthieu Billot (Quel Filou 13). En finale, Delmotte a commis une faute et a reçu une pénalité d'un point pour dépassement de temps, soit un total de cinq points de pénalité.

13:23 - L'Ougandaise Peruth Chemutai remporte le 3.000m steeple L'Ougandaise Peruth Chemutai a remporté le titre olympique du 3.000 m steeple mercredi à Tokyo en 9 min 01 sec 45, devant l'Américaine Courtney Frerichs (9:04.79) et la Kényane Hyvin Kiyeng (9:04.79). Les favorites américaine Emma Coburn et kényane Beatrice Chepkoech ont explosé et terminé respectivement aux 14e et 7e places.

13:14 - Allyson Felix qualifiée en finale du 400m Sur 400 m, la légende américaine Allyson Felix est aussi passée en finale en terminant deuxième de sa course en 49 sec 89. La tenante du titre bahaméenne Shaunae Miller-Uibo, qui s'était ratée en finale du 200 m mardi (8e), a remporté sa demie en 49 sec 60. Seule Française engagée sur le tour de piste, Amandine Brossier a été éliminée, sixième de la troisième course en 51 sec 30. ALLYSON FELIX QUALIFIES FOR THE WOMEN'S 400M FINAL!



The six-time gold medalist is in her FIFTH Olympic Games ????



(via @NBCOlympics) pic.twitter.com/F5eyp8f88o — SportsCenter (@SportsCenter) August 4, 2021

13:05 - Sifan Hassan en finale du 1.500m des JO 2021 La Néerlandaise Sifan Hassan a maîtrisé sans problème sa quatrième course des JO 2021 en dominant sa demi-finale du 1.500 m mercredi à Tokyo. La Néerlandaise, déjà championne olympique du 5.000 m, qui vise aussi les titres sur 1.500 et 10.000 m a remporté sa course en 4 min 00 sec 23. Elle a rendez-vous en finale vendredi avec sa principale concurrente kényane Faith Kipyegon, championne olympique en titre, qui a dominé l'autre demie (3:56.80). Hassan doit ensuite disputer la finale du 10.000 m samedi.

12:45 - Cyclisme sur piste : Sébastien Vigier rallie les 8es aux JO 2021 Sébastien Vigier s'est qualifié mercredi pour les huitièmes de finale du tournoi de vitesse individuel de cyclisme sur piste des JO 2021, programmés jeudi. Médaillé de bronze la veille avec l'équipe de France de vitesse, Vigier a d'abord perdu son match de 16e de finale contre le Néo-Zélandais Sam Webster, mais il s'est rattrapé en s'imposant en repêchage contre le Surinamais Jai Tjon En Fa. Il sera opposé en 8e de finale au Britannique Jack Carlin. Son complice Rayan Helal, qui était avec lui sur le podium par équipe (avec Florian Grengbo) a en revanche été éliminé en 32e de finale, battu en duel par le Russe Denis Dmitriev, et de nouveau battu dans un match à trois de repêchage.

12:30 - La sprinteuse Krystsina Tsimanouskaya est attendue aujourd'hui en Pologne La sprinteuse olympique biélorusse Krystsina Tsimanouskaya, qui a quitté prématurément Tokyo en raison d'un conflit avec les autorités sportives de son pays, est attendue mercredi à Vienne, une escale avant de rejoindre la Pologne dont elle a reçu un visa humanitaire.