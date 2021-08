JO 2021 : l'abandon de Yohann Diniz pour sa dernière course… Résultats et programme

JO 2021. Pour la dernière course de sa carrière, Yohann Diniz a abandonné au trentième kilomètre. En sport collectif, les filles du hand et du basket veulent rejoindre la finale des Jeux olympiques...Découvrez tous les résultats et l'actu en direct.

08:00 - Une nouvelle tempête tropicale devrait arriver sur Tokyo dimanche, dernier jour des JO 2021 Une nouvelle tempête tropicale devrait affecter la région de Tokyo dimanche, au dernier jour des Jeux olympiques, ont indiqué vendredi les organisateurs, sans toutefois annoncer de changements dans le programme des compétitions. L'agence météorologique japonaise a mis en garde contre des vents violents, des fortes vagues et des risques de glissements de terrain et d'inondations le long de la côte orientale de samedi après-midi à dimanche quand la tempête tropicale Mirinae devrait passer au-dessus de la région de Tokyo.

07:35 - Les Américaines championnes olympiques de beach volley La paire américaine April Ross et Alexandra Klineman ont remporté la finale des JO 2021 de beach volley féminin contre l'Australie (21-15, 21-16). April Ross et Alexandra Klineman permettent aux Etats-Unis d'être à nouveau médaillés d'or en beach volley féminin après les trois titres olympiques des légendaires Misty May-Treanor et Kerri Walsh Jennings à Athènes 2004, Pékin 2008 et Londres 2012. April Ross avait remporté la médaille de Bronze à Rio 2016 avec Kerri Walsh Jennings.

07:15 - Karaté : Leïla Heurtault éliminée Leïla Heurtault n'imitera pas Steven Da Costa: elle a perdu tout espoir de disputer les demi-finales du tournoi de karaté des JO 2021 dans la catégorie des moins de 61 kg en perdant ses trois premiers combats, vendredi. Heurtault s'est inclinée tour à tour face à la Vénézuélienne Claudymar Garces Sequera (8-0), à la Japonaise Mayum Someya (6-3) et à la Chinoise Yin Xiaoyan, N.1 mondiale (1-0). Il lui reste un dernier combat à disputer dans cette phase de poules, mais même en cas de victoire, elle ne terminera pas à l'une des deux premières places de sa poule, qualificatives pour le dernier carré.

07:01 - Canoë-kayak : Bart (C1) et l'équipage féminin du K4 en demi-finales Adrien Bart (C1) et l'équipage féminin du K4 se sont qualifiés pour les demi-finales des épreuves de canoë-kayak en ligne des JO 2021. Bart, médaillé de bronze des Mondiaux 2019 sur la distance, a terminé 2e de sa série en C1 sur 1000 m et n'a été devancé que par le Moldave Serghei Tarnovschi. Il disputera sa demi-finale samedi en début de matinée à Tokyo et devra terminer dans les quatre premiers pour accéder à la finale programmée samedi à 04h53. L'autre équipage français en lice vendredi, celui féminin du K4 sur 500 m, a lui aussi décroché son billet pour les demi-finales, en passant toutefois par le repêchage.