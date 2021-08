JO 2021 : c'est fini ! Résultats et bilan

JO 2021. Les Jeux olympiques de Tokyo sont désormais terminés ! La cérémonie de clôture a eu lieu ce dimanche 8 août, au Japon et à Paris, ville hôte de la prochaine édition qui aura lieu en 2024.

JO 2021 en direct

Recevoir nos alertes live !

17:40 - De beaux Jeux olympiques pour l’Italie FIN DU DIRECT - Longtemps au coude à coude avec la France au classement des médailles, les Italiens ont finalement craqué, coiffés au poteau le dernier jour après la victoire des handballeuses tricolores, pour terminer à une solide 10e place, rapporte Le Point. Mais la moisson tokyoïte fut belle pour la Péninsule ! En effet, la délégation transalpine repart du Japon avec 10 titres olympiques dans ses valises, mieux qu’à Rio. Rome peut tout de même nourrir quelques regrets, puisque contrairement à la France, l’Italie des sports collectifs a pris l’eau aux Jeux olympiques de Tokyo.

16:45 - Les États-Unis en tête du classement des médailles Avec trois titres olympiques à l’occasion de la dernière journée olympique, les États-Unis ont terminé en tête du tableau des médailles des Jeux, comme en 2016, indique Le Figaro. Avec un total de 39 breloques en or, les trois dernières apportées par des femmes, en cyclisme sur piste, en basket et en volley, pour la première fois de leur histoire. En tête du tableau depuis le début de la quinzaine, la Chine échoue finalement à une longueur de Team USA (38 titres), détaillent nos confrères. Les Chinois devancent le Japon, qui a explosé son record de médailles d’or avec un total de 27 titres, effaçant ainsi le record de 16 breloques glanées une première fois… à Tokyo (1964).

15:45 - Thomas Bach : "Vous illuminez la magie des Jeux" Thomas Bach, le président du CIO, s’est exprimé lors de la cérémonie de clôture. Ses propos ont été rapportés par Le Figaro : "Vous (les athlètes) nous avez émerveillés pendant les 15 derniers jours avec vos larmes, votre joie et vos succès. Vous illuminez la magie des Jeux. Vous êtes allé plus haut, plus vite, plus fort, puisque nous étions tous ensemble. Vous avez vécu en paix ensemble dans le village olympique, c'est là un puissant message de paix. En ces temps difficiles, vous nous avez offert le plus puissant des cadeaux : l'espoir. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le sport s'est rassemblé. Cela nous donne de l'espoir et de la confiance en l'avenir. Les Jeux de Tokyo sont les Jeux de l'espoir, de la solidarité, et de la paix."

15:34 - La flamme olympique est éteinte ! C’est désormais officiel : la flamme olympique a été éteinte à Tokyo, ce dimanche 8 août. You will be missed

You did an incredible job

Have a rest ???? pic.twitter.com/eXCOM3cQ31 — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 8, 2021

15:00 - Des festivités au Trocadéro à Paris En parallèle de la cérémonie de clôture à Tokyo, des festivités, avec les médaillés français, se déroulent au Trocadéro, rapporte France 24. Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris avaient prévu de hisser un drapeau géant sur la Tour Eiffel mais les "conditions météo ne permettent pas de le faire", ont-ils indiqué.



14:58 - Emmanuel Macron a participé à la passation "Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble." Emmanuel Macron a participé à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo, ce dimanche, depuis le premier étage de la tour Eiffel. Il a repris la formule de Pierre de Coubertin, remise au goût du jour par le CIO cette année.

14:50 - Le drapeau olympique remis à Anne Hidalgo La maire de Paris​, Anne Hidalgo​, hérite du drapeau olympique des bras de la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike puis de Thomas Bach, ​le président du Comité national olympique (CIO) indique Le Figaro. La Marseillaise a ensuite résonné, en l'honneur des futurs Jeux de Paris 2024. L'astronaute français Thomas Pesquet a conclu par des notes de la Marseillaise au saxophone depuis la Station Spaciale Internationale.

14:39 - Quand va s’éteindre la vasque olympique ? En fin de soirée, ce dimanche 8 août, la vasque olympique allumée le 23 juillet s'éteindra pour passer le relais à Paris, ville hôte des JO-2024, comme le rapporte France 24.

13:59 - L'hymne de la Grèce, pays inventeur des JO L'hymne de la Grèce, le pays inventeur des JO raisonne dans le stade.

13:48 - Des animations dans le stade olympique Après le défilé des athlètes, des spectacles de lumière et de danse sont à suivre dans le stade olympique.

13:40 - Les athlètes sont présents dans le stade et profitent une dernière fois Les athlètes encore restants à Tokyo sont dans le stade olympique et se réunissent une dernière fois avant que la flamme olympique ne s'éteignent.

13:29 - Paris attend le passage de flambeau La cérémonie de clôture en direct depuis Paris ! ????????????@Paris2024, l'excitation monte chez vous ? ????#Tokyo2020 I #ClosingCeremony pic.twitter.com/kHO4CV3DJU — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) August 8, 2021

13:14 - Défilé des 206 délégations Les portes drapeaux des 206 délégations présentes aux JO 2021 défilent dans le stade olympique de Tokyo.

13:08 - Début de la cérémonie de clôture L'hymne du Japon se entendre dans le Stade Olympique de Tokyo.

12:50 - JO 2021 : la Jamaïque a de la ressource Avec neuf médailles à Tokyo, la Jamaïque ne s'est pas totalement effondrée, malgré l'absence de sa locomotive Usain Bolt. Depuis l'avènement de la "Foudre", le pays des Caraïbes avait pris l'habitude d'un bilan à deux chiffres (10 à Pékin, 12 à Londres, 11 à Rio). C'est raté pour les JO 2021, mais ces Jeux ont aussi prouvé les ressources de la petite île, surtout incarnées par ses femmes. Le sprint jamaïcain est aujourd'hui uniquement féminin, à l'image d'Elaine Thompson-Herah, triple championne olympique au Japon (et quintuple au total dans sa carrière), sur 100, 200 et 4x100, un exploit qui n'a plus été réalisé chez les femmes depuis 1988 et Florence Griffith-Joyner.

12:45 - JO 2021 : la Russie absente mais bien présente La Russie n'était pas là, paraît-il, mais son absence n'était bien que théorique. Contrainte d'évoluer sous bannière neutre en raison du vaste scandale de dopage, la délégation du ROC, le comité olympique russe, a néanmoins recueilli 71 médailles, dont 20 d'or, pour se classer au cinquième rang du tableau des médailles.

12:30 - JO 2021 : le Japon brille à domicile L'effet domicile a fonctionné pour le Japon, malgré l'absence de public lors de la quasi-totalité des épreuves. Les Japonais enregistrent ainsi leur meilleur bilan de l'histoire olympique avec 58 médailles, dont 27 titres ! Et terminent à la troisième place du tableau des médailles... comme en 1964 lors des précédents Jeux de Tokyo.