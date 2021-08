JO 2021 : les basketteuses balayées, les handballeuses en finale, résultats et programme

JO 2021. Pas de 5/5 pour les sports collectifs français. Les basketteuses ont été foudroyées par le Japon en demi-finales, les handballeuses se sont qualifiées pour la finale...Découvrez les résultats et l'actu du 6 aout 2021 à Tokyo.

JO 2021 en direct

Recevoir nos alertes live !

17:30 - Quelles médailles pour la France samedi ? [Fin du direct] La journée de samedi sera à nouveau placée sous le signe des sports collectifs pour l'équipe de France aux JO 2021 puisque les basketteurs (à 4h30 contre les USA), les handballeurs (à 14h contre le Danemark) et les volleyeurs (à 14h15 contre la Russie) joueront leur finale et apporteront donc officiellement trois médailles de plus à la délégation tricolore. Il faudra également suivre les performances, en canoë-kayak, d'Adrian Bart (canoë monoplace, 1000m, à partir de 2h45), de Manon Hostens, Vanina Paoletti, Sarah Guyot, Léa Jamelot (kayak à quatre à 3h07), mais aussi de Valentin Belaud en pentathlon, de Mathilde Gro et Benjmain Thomas en cyclisme sur piste ou encore de l'équipe d'équitation (Simon Delestre, Pénélope Leprévost et Mathieu Billot) en finale du saut d'obstacles.

16:54 - La France rétrograde à la 10e place Pas de médailles ce vendredi 6 août pour l'équipe de France olympique. La journée avait mal commencé avec l'abandon de Yohan Diniz sur 50km marche. Pas de podium non plus en pentathlon moderne, karaté ou escalade. Les Bleues du handball se sont qualifiées pour la finale après leur victoire face à la Suède tandis que les Bleues du basketball joueront la médaille de bronze après leur défaite face au Japon. La France compte toujours 27 médailles dont 7 en or.

16:36 - Le relais italien champion olympique du 4x100m Quel exploit des Italiens au relais 4x100m ! L'Italie est sacrée championne olympique en 37'50" devant la Grande-Bretagne 37'51" et le Canada 37'70". Marcel Jacobs remporte sa deuxième médaille d'or dans ces JO de Tokyo. ???????? Le relais italien crée la sensation et remporte le titre olympique devant la Grande-Bretagne et le Canada. Avec le 100 m, Marcell Jacobs réalise un doublé.



La Jamaïque termine à la 5e place #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/PfdHH6xZbm pic.twitter.com/pFatgHSNwG — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2021

16:20 - Anouck Jaubert (escalade), 6e de la finale Pour la première édition de l'escalade aux Jeux olympiques la Française termine 6e au général du "combiné" (vitesse, bloc et difficulté). La Slovaque Janja Garnbret est devenue la première championne olympique. ????????La Slovaque Janja Garnbret devient la première championne olympique en escalade de l'Histoire des #JeuxOlympiques !



???????? La Française Anouck Jaubert termine 6 ème, malgré sa bonne performance en vitesse !



Suivez les J.O. en direct ➡ https://t.co/vcD3RfzQAE pic.twitter.com/E9C6yFR9FX — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2021

16:00 - Le Mexique décroche le bronze à Tokyo face au Japon Pour le match de la troisième place en football, les Mexicains ont dominé les Japonais 3-1 avec des buts de Cordova, Vasquez et Vega contre un but de Mitoma. La finale se jouera entre le Brésil et l'Espagne.

15:32 - Kevin Mayer fier de sa médaille d'argent et motivé pour 2024 Le décathlonien français a remporté la médaille d'argent après deux jours de compétition. Après avoir senti des douleurs au dos, le Français s'était surpassé pour passer de la 5e à la 2e place. Il vise maintenant le titre lors des prochains championnat du monde et nous donne rendez-vous pour les JO 2024 à Paris. ????"J'ai fait mon maximum"



???????? La joie de Kevin Mayer, après son podium, fait plaisir à voir. Le Français estime avoir tout donné au vu de son état physique #JeuxOlympiques #Tokyo2020



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/PfdHH6xZbm pic.twitter.com/j6DdoRsJzI — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2021

15:13 - L'équipe de France d'équitation de saut d'obstacles en finale Champion olympique par équipe en saut d'obstacles à Rio en 2016, la France pourra compter sur son trio Simon Delestre (1 point), Pénélope Leprevost (5) et Mathieu Billot (9) pour défendre le titre en finale.

14:50 - La réaction d'Endene Miyem après la défaite des Bleues au basket L'ailière de l'équipe de France était forcément déçu après la défaite des Bleues en demi-finale face au Japon. Malgré la déception, elle veut ramener une médaille des ces JO de Tokyo après celle remportée (en argent) aux JO de Londres en 2012. ????️ " On n'a pas envie de repartir d'ici avec des regrets, sans médaille"

Comme l'a dit Endene Miyem, il reste encore une rencontre, pour le bronze demain, et il faudra tout donner ????



Suivez les J.O. en direct ➡ https://t.co/vcD3RfzQAE pic.twitter.com/50dlQ3xwZf — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2021

14:35 - Basket (F) : Pas de finale pour les Françaises, battues par le Japon Le 5/5 tant rêvé n'aura pas lieu. Après les qualifications des basketteurs, des handballeurs, des handballeuses et des volleyeurs, les basketteuses voulaient imiter leur compères tricolores et rallier une finale olympique. En demi-finale, les Françaises n'ont rien pu faire face aux Japonaises. Les Bleues ont tenu un quart-temps avant de s'effondrer. Elles s'inclinent 87-71 et disputeront une "finale" pour le bronze contre la Serbie, ce samedi à 9h00. Les Bleues ???????? s'inclinent en demi-finale ???? mais auront le bronze olympique ???? à jouer demain face à la Serbie ????#JAPFRA ???????? ???? ???????? #EDFBasket #Tokyo2020 #Basketball pic.twitter.com/gZ3uinekvW — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) August 6, 2021

14:24 - Joshua Cheptegei remporte la médaille d'or en 5.000m L'Ougandais Joshua Cheptegei, médaillé d'argent du 10.000 m, a décroché à 24 ans le premier titre olympique de sa carrière en remportant vendredi le 5.000 m des Jeux de Tokyo. Cheptegei, détenteur du record du monde et grand favori de ce 5.000 m, a devancé le Canadien Mohammed Ahmed, 2e, et l'Américain Paul Chelimo, 3e.

14:02 - Hockey sur gazon (F) : les Pays-Bas s'adjugent la médaille d'or Les Néerlandaises ont gagné la médaille d'or du tournoi de hockey sur gazon aux JO 2021 pour la quatrième fois sur les cinq dernières éditions, en battant les Argentines 3 à 1 en finale. Victorieuses à Pékin 2008 et à Londres 2012, elles avaient perdu en finale contre la Grande-Bretagne à Rio 2016.

13:58 - Le relais 4x400 m français éliminé en séries Le relais 4x400 m français a été éliminé dès les séries des Jeux Olympiques de Tokyo, vendredi. Le quatuor français (Thomas Jordier, Muhammad Kounta, Ludovic Ouceni, Gilles Biron) a pris la 6e place de sa série (3 min 00 sec 81) loin derrière la Pologne (2 min 58 sec 55), vainqueur de la course.

13:26 - Steven Da Costa, porte-drapeau de la France pour la cérémonie de clôture des JO 2021 Steven Da Costa, devenu jeudi le premier champion olympique de l'histoire du karaté, a été désigné porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo, a annoncé vendredi la Comité national olympique et sportif français (CNOSF). La cérémonie de clôture est programmé dimanche à 13h00 françaises. Elle marquera notamment le passage de témoin entre Tokyo et Paris qui organisera les prochains JO d'été en 2024.

13:08 - Pas de médaille pour les Françaises en pentathlon moderne Elodie Clouvel, vice-championne olympique en titre, a pris la 6e place du pentathlon moderne vendredi aux JO de Tokyo, alors que Marie Oteiza s'est classée 10e d'une épreuve remportée par la Britannique Kate French. Très en retard après l'épreuve d'escrime disputée jeudi, les deux Françaises sont bien remontées au classement, grâce notamment à l'équitation et à la natation pour Clouvel, mais pas suffisamment pour se mêler à la lutte pour le podium lors du laser-run, combinant course à pied et tir.

12:56 - Foot : le Mexique décroche la médaille de bronze Médaillé d'or à Londres 2012, le Mexique s'adjuge le bronze aux JO 2021. Opposés au Japon dans la petite finale, les Mexicains se sont imposés 3-1 contre le pays organisateur. Les joueurs de la "Tri" ont fait le travail en première mi-temps, grâce à Cordova et Vasquez. En deuxième mi-temps, Vega a inscrit un troisième but pour le Mexique. A 10 min de la fin Mitoma a réduit le score pour les Nippons. Deuxième médaille olympique pour le Mexique en football.

12:15 - Cyclisme sur piste : Harrie Lavreysen remporte la médaille d'or, en vitesse Le Néerlandais Harrie Lavreysen, double champion du monde en titre, est devenu vendredi champion olympique de vitesse en cyclisme sur piste, en battant en finale son compatriote Jeffrey Hoogland en trois manches.

12:10 - Cyclisme sur piste (F) : Mathilde Gros qualifiée en 8es Mathilde Gros, unique chance française sur l'épreuve de vitesse individuelle de cyclisme du piste aux JO 2021, s'est qualifiée vendredi pour les 8e de finale, programmés samedi.