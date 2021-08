JO 2021 : les handballeurs et les volleyeurs en quête de l'or...Tous les résultats

JO 2021. Les handballeurs et les volleyeurs affrontent respectivement le Danemark et les Russes, en finale des JO 2021 et rêvent d'accrocher l'or olympique...Découvrez les résultats et l'actu du 7 aout 2021 à Tokyo.

Opposés à Team USA en finale des JO 2021, les Bleus du basket se sont inclinés face à l'armada américaine (87-82). Les basketteuses se sont imposées contre les Serbes dans la petite finale (91-76) et décrochent le bronze. Benjamin Thomas et Donavan Grondin prennent le bronze en cyclisme sur piste. Adrien Bart a terminé à la 4e place de l'épreuve de canoë monoplace (C1) 1000 m des JO 2021. Le sprinteur français Rayan Helal s'est brillamment qualifié samedi pour les quarts de finale du tournoi de keirin de cyclisme sur piste des JO 2021, alors que son complice Sébastien Vigier a été éliminé en repêchage. Arrivée très ambitieuse aux JO de Tokyo, l'équipe de France de pentathlon moderne en repart sans la moindre médaille, Valentin Belaud (11e) et Valentin Prades (7e) n'étant pas parvenus samedi à faire mieux qu'Elodie Clouvel (6e) et Marie Oteiza (10e) la veille. Les résultats PROGRAMME DU 7 AOUT. Les handballeurs affrontent le Danemark en finale des JO 2021. Les volleyeurs sont opposés aux Russes, pour l'obtention de l'or. Le programme

Les handballeurs affrontent le Danemark en finale des JO 2021. Les volleyeurs sont opposés aux Russes, pour l'obtention de l'or. Le programme L'ACTU. Steven Da Costa, devenu jeudi le premier champion olympique de l'histoire du karaté, a été désigné porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo, a annoncé vendredi la Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

14:58 - À quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale féminine de handball ? L’équipe de France féminine de handball affrontera le Comité olympique russe, dimanche 8 août à 8 heures en finale des Jeux olympiques de Tokyo. La rencontre sera à suivre soit sur les chaînes de France Télévisions, soit sur Eurosport qui dispose également des droits de diffusion des Jeux olympiques de Tokyo, rapporte Ouest-France. 14:00 - Jakob Ingebrigtsen sacré champion olympique du 1500 m Le prodige norvégien Jakob Ingebrigtsen (20 ans) a remporté son premier titre olympique en s'imposant sur le 1500 m, samedi aux Jeux Tokyo. Ingebrigtsen a devancé en 3 min 28 sec 32 le Kényan Timothy Cheruiyot, champion du monde 2019 (3 min 29 sec 01), et le Britannique Josh Kerr (3 min 29 sec 05). 13:34 - Sifan Hassan remporte le 10.000m La Néerlandaise Sifan Hassan, déjà titrée sur 5.000 m et en bronze sur 1.500 m, a été sacrée championne olympique du 10.000 m samedi aux JO 2021. Au terme d'une course éprouvante, Hassan a devancé au sprint la Bahreïnie Kalkidan Gezahegne et l'Ethiopienne recordwoman du monde Letesenbet Gidey, qui a mené un rythme d'enfer. 13:01 - Pas de médaille chez les hommes, en pentathlon moderne Arrivée très ambitieuse aux JO de Tokyo, l'équipe de France de pentathlon moderne en repart sans la moindre médaille, Valentin Belaud (11e) et Valentin Prades (7e) n'étant pas parvenus samedi à faire mieux qu'Elodie Clouvel (6e) et Marie Oteiza (10e) la veille. Classé 19e après l'épreuve d'escrime jeudi, Belaud est remonté à la 14e place après la natation, le bonus d'escrime et l'équitation, mais il était trop loin du podium au départ du laser-run pour espérer une médaille. 12:20 - Hand : l'Espagne s'adjuge le bronze Les handballeurs espagnols ont obtenu la médaille de bronze face à l'Egypte (33-31) aux JO 2021 au bout d'un match indécis samedi au Yoyogi stadium. Les Pharaons, menés de trois buts à la pause (19-16), sont revenus au retour des vestiaires au point d'être à égalité à six minutes du terme (28-28). Mais les sept buts chacun d'Ahmed El-Ahmar et Mohamed Shebib n'ont pas suffi aux Egyptiens pour devenir la première équipe africaine à figurer sur un podium olympique de handball. 12:00 - Gymnastique rythmique: l'Israélienne Linoy Ashram championne olympique du concours multiple individuel L'Israélienne Linoy Ashram a mis fin à l'impressionnante domination russe sur la gymnastique rythmique aux Jeux olympiques, en remportant l'épreuve individuelle des JO 2021, samedi. Ashram, 22 ans, s'est imposée à l'issue des quatre rotations (cerceau, ballon, massues, ruban) avec un total de 107,800 points devant la grande favorite, la Russe Dina Averina (107,650 pts) et la Bélarusse Alina Harnasko (102,700 pts). 11:10 - Cyclisme sur piste : Benjamin Thomas et Donavan Grondin en bronze sur l'américaine Benjamin Thomas et Donavan Grondin ont décroché samedi la médaille de bronze de l'américaine en cyclisme sur piste aux JO 2021, apportant une 30e médaille à la France. La paire danoise Lasse Hansen et Michael Morkov s'est imposée à l'issue de cette course aux points de 50 km disputée par équipes de deux coureurs qui se relaient à volonté, devant les Britanniques et les Français. 10:49 - Médaille de bronze pour les basketteuses françaises Les basketteuses françaises ont remporté le bronze olympique aux JO 2021, samedi à Saitama, après avoir battu (91-76) les Serbes lors du match pour la 3e place. Les Bleues de Valérie Garnier, balayées la veille par le Japon en demi-finale, ont trouvé les ressources mentales, seulement 17 heures après, pour prendre leur revanche sur la Serbie, qui les avait battues en finale de l'Euro en juin, et offrir à la France une 29e médaille dans ces JO 2021. Victoire de l'équipe de France de basket contre la Serbie !! ????



Que c'était intense mais qu'est ce que cette médaille est belle ! Bravo ! ???? ????????@FRABasketball I #Basketball I #Tokyo2020 pic.twitter.com/4LBmIurbGr — #Tokyo2020 en français (@Tokyo2020fr) August 7, 2021 10:39 - La coach allemande de pentathlon exclue pour avoir frappé un cheval La fédération internationale de pentathlon moderne (UIPM) a annoncé samedi avoir exclu des Jeux Olympiques la coach de l'équipe d'Allemagne Kim Raisner pour avoir frappé un cheval vendredi lors de l'épreuve féminine. L'incident a eu lieu alors qu'Annika Schleu, qui était à cet instant en tête de la compétition et bien placée pour décrocher une médaille, peinait à contrôler Saint Boy, le cheval qu'elle avait tiré au sort pour l'épreuve d'équitation. 10:06 - Une volleyeuse brésilienne quitte le tournoi après un contrôle antidopage positif La volleyeuse brésilienne Tandara Caixeta a été contrainte de quitter le tournoi olympique des Jeux de Tokyo, après qu'un contrôle antidopage réalisé avant les JO 2021 a révélé la présence d'une substance interdite, a confirmé samedi la confédération brésilienne de volley-ball (CBV). 09:54 - Keirin : Vigier éliminé en repêchages Vigier avait pris la dernière place de sa série, débordé après avoir attaqué en tête à deux tours de l'arrivée. En match de repêchage, il a n'a pris que la troisième place sur six, alors que seules les deux premières assuraient une qualification. Un résultat insuffisant pour rejoindre les quarts. 09:36 - Cyclisme sur piste : Mathilde Gros éliminée en repêchages La sprinteuse française Mathilde Gros, seule chance française en sprint individuel, a été éliminée samedi en repêchage des quarts de finale du tournoi de vitesse individuel de vitesse sur piste cycliste aux JO 2021. En 8e de finale, elle a d'abord été battue d'un boyau par la sprinteuse de Hong Kong Lee Wai Sze. En repêchage dans un match à trois, elle a de nouveau cédé pour quelques millimètres contre la Canadienne Lauriane Genest. 09:31 - Keirin : Helal en quarts, Vigier au repêchage Le sprinteur français Rayan Helal s'est brillamment qualifié samedi pour les quarts de finale du tournoi de keirin de cyclisme sur piste des JO 2021, alors que son complice Sébastien Vigier devra passer par un repêchage. Respectivement éliminés en quart et en 32e de finale de la vitesse individuelle, Vigier et Helal ont reporté leurs ambitions sur le keirin, dernière médaille décernée pour les sprinteurs. Helal a remarquablement bien entamé le tournoi en terminant premier de sa série après une course intelligente. Il est ainsi assuré d'accéder aux quarts de finale programmés dimanche, dernier jour des JO 2021.

RESULTATS DU 7 AOUT :

En basket , l'équipe de France s'est inclinée en finales des JO 2021 contre Team USA (87-82) et devra se contenter de l'argent. Les basketteuses remportent le bronze après avoir battue les Serbes dans la petite finale (91-76).

, l'équipe de France s'est inclinée en finales des JO 2021 contre Team USA (87-82) et devra se contenter de l'argent. Les basketteuses remportent le bronze après avoir battue les Serbes dans la petite finale (91-76). En kayak , Adrien Bart a terminé à la 4e place de l'épreuve de canoë monoplace (C1) 1000 m des JO 2021. Bart, médaillé de bronze des Mondiaux-2019 sur la distance, a manqué la médaille de bronze pour 1/10e de seconde.

, Adrien Bart a terminé à la 4e place de l'épreuve de canoë monoplace (C1) 1000 m des JO 2021. Bart, médaillé de bronze des Mondiaux-2019 sur la distance, a manqué la médaille de bronze pour 1/10e de seconde. En keirin , le sprinteur français Rayan Helal s'est brillamment qualifié samedi pour les quarts de finale du tournoi de keirin de cyclisme sur piste des JO 2021, alors que son complice Sébastien Vigier a été éliminé en repêchage.

, le sprinteur français Rayan Helal s'est brillamment qualifié samedi pour les quarts de finale du tournoi de keirin de cyclisme sur piste des JO 2021, alors que son complice Sébastien Vigier a été éliminé en repêchage. En cyclisme sur piste , Benjamin Thomas et Donavan Grondin prennent le bronze en cyclisme sur piste. Mathilde Gros seule chance française en sprint individuel, a été éliminée samedi en repêchage des quarts de finale du tournoi de vitesse individuel de vitesse sur piste cycliste aux JO 2021.

, Benjamin Thomas et Donavan Grondin prennent le bronze en cyclisme sur piste. Mathilde Gros seule chance française en sprint individuel, a été éliminée samedi en repêchage des quarts de finale du tournoi de vitesse individuel de vitesse sur piste cycliste aux JO 2021. En pentathlon moderne , arrivée très ambitieuse aux JO 2021, l'équipe de France de pentathlon moderne en repart sans la moindre médaille, Valentin Belaud (11e) et Valentin Prades (7e) n'étant pas parvenus samedi à faire mieux qu'Elodie Clouvel (6e) et Marie Oteiza (10e) la veille.

, arrivée très ambitieuse aux JO 2021, l'équipe de France de pentathlon moderne en repart sans la moindre médaille, Valentin Belaud (11e) et Valentin Prades (7e) n'étant pas parvenus samedi à faire mieux qu'Elodie Clouvel (6e) et Marie Oteiza (10e) la veille. Tous les résultats sur le site officiel

Comme lors de chaque édition des Jeux olympiques, le total des médailles glanées par chaque nation lors de ces JO 2021 est particulièrement scruté. Chine, États-Unis, Russie (ou "ROC" depuis les sanctions internationales), mais aussi France... Voici le tableau des médailles de ces Jeux de Tokyo. Il sera actualisé tout au long de la compétition.

► Plus d'infos sur le classement des JO

Au total, les JO 2021 de Tokyo comptent pas moins de 339 épreuves successives pendant quinze jours. Un record lié au nombre de disciplines, 33 très exactement pour ces Jeux. Une journée concentrera à elle seule 34 épreuves : il s'agit du samedi 7 août, avant dernier jour des JO, qu'on surnomme déjà le "Super Saturday". Voici une sélection des temps forts à ne pas manquer pendant ces Jeux Olympiques :

Consultez le calendrier complet des JO sur le site officiel

Six nouvelles disciplines font leur entrée au programme des JO en 2021. Il s'agit du karaté, du surf, de l'escalade, du skateboard et du baseball-softball. Au total, 33 sports sont représentés dans ces Jeux olympiques d'été. Voici la liste des disciplines recensées par le organisateurs :

Athlétisme

Aviron

Badminton

Baseball/Softball

Basketball

Boxe

Canoë

Cyclisme

Escalade sportive

Escrime

Football

Golf

Gymnastique

Haltérophilie

Handball

Hockey

Judo

Karaté

Lutte

Pentathlon moderne

Natation (natation artistique, nage marathon, plongeon, water-polo)

Rugby

Skateboard

Sports équestres

Surf

Taekwondo

Tennis

Tennis de table

Tir

Tir à l'arc

Triathlon

Voile

Volleyball

Les Jeux olympiques d'été ont lieu du vendredi 23 juillet 2021 au dimanche 8 août. Le début de ces JO 2021 a précédé la cérémonie d'ouverture, le comité d'organisation de Tokyo 2020 ayant décidé que des matchs des tours préliminaires des compétitions de football et softball se disputeraient la veille. Des épreuves préliminaires d'aviron et de tir à l'arc ont été programmées le 23 juillet, soit le jour-même de la cérémonie. Après le report des dates initiales des Jeux en 2020, le nouveau programme a subi plusieurs autres ajustements.

C'est une nouvelle fois France TV qui assure la retransmission de ces Jeux olympiques en clair. Une partie des compétitions est diffusée sur France 2 et France 3. Mais France 4 est aussi de la partie pour un suivi en continu de minuit jusqu'à 16h chaque jour. Le site France.tv permet de suivre l'intégralité des Jeux avec des lives et des replays. Par ailleurs, c'est Eurosport qui a obtenu les droits payants de ces JO 2020 décalés en 2021. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont à vivre en direct 24 heures sur 24 sur Eurosport 1 et 2 ainsi que sur Eurosport Player.