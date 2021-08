JO 2021 : pas de miracle pour les basketteurs, battus par Team USA...Résultats et programme

06:38 - L'équipe de France s'incline contre Team USA en finale des JO 2021

Bonjour a toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct les résultats et l'actu des JO 2021. Les basketteurs français ont dû se contenter de la médaille d'argent aux JO 2021, battus (87-82) en finale par les favoris Américains, sacrés champions olympiques pour la quatrième fois d'affilée, samedi à Saitama. Les Bleus, qui restaient sur deux victoires contre Team USA en compétitions internationales, n'ont pas réussi la passe de trois face aux stars de la NBA, emmenées par Kevin Durant (29 points) qui décroche à titre personnel l'or olympique pour la troisième fois après Londres 2012 et Rio 2016.