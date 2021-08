JO 2021 : Steven Da Costa champion olympique de karaté ! Les Bleus du hand, basket et volley en finale ! Résultats et actu en direct

JO 2021. 7e médaille d'or pour la France ! Steven Da Costa a remporté le titre olympique en karaté... Les Bleus du basket, du hand et du volley sont en finale. Kevin Mayer est médaillé d'argent en décathlon. Découvrez tous les résultats et le programme du jeudi 5 aout.

JO 2021 en direct

16:50 - La France, 9e au classement des médailles Grâce à la médaille d'or de Steven Da Costa en karaté en -67kg et la médaille d'argent de Kevin Mayer en décathlon, la France compte 27 podiums dont 7 en or. Au classement des médailles, la France gagne une place par rapport à hier et se classe 8e.

16:35 - Le dernier point en vidéo pour la France face à l'Argentine C'est un moment historique pour le volley français. L'équipe de France qui a joué son premier quart de finale (victoire face à la Pologne), première demi-finale (victoire face à l'Argentine) va jouer sa première finale de son histoire aux JO face à la Russie. Une équipe qu'elle a battu en phase de groupes 3 sets à 2. Les Russes seront dangereux, eux qui ont éliminé les tenants du titre : le Brésil. ???? ???????? ILS SONT EN FINALE ! Victoire 3 sets à 0 contre l'Argentine !! Les Français s'offrent une finale en volleyball ???? pour la 1ère fois de l'Histoire des Jeux !

16:10 - Mickaël Mawem termine 5e en escalade Pas de médaille pour le Français pour la première édition d'escalade aux Jeux olympiques. Sa journée avait bien commencé puisqu'il a fini troisième de la vitesse puis a pris une bonne 2e place du bloc. Ses chances de médailles se sont envolées lors de la dernière épreuve : la difficulté, où le Français a chuté avant ses adversaires. L'Espagnol Alberto Gines Lopez est devenu le premier champion olympique d’escalade de l’histoire dans cette épreuve du combiné.

15:55 - Retour en vidéo sur la fin de match incroyable entre la France et la Slovénie Les Bleus du basket ont battu la Slovénie en demi-finale des JO de Tokyo dans les derniers instants avec un contre incroyable du capitaine tricolore Nicolas Batum. ???? ???????? ???????? La France bat la Slovénie grâce à un contre de son capitaine Nicolas Batum à la dernière seconde pour aller défier les États-Unis en finale (90-89). Magique ! #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



15:40 - Les Bleus du volley en finale des Jeux olympiques ! Quelle journée historique pour les équipes de France et pour le volley français. L'équipe de France de volley remporte cette demi-finale face à l'Argentine 3 sets à 0 (25-22, 25-19, 25-22) et participera à sa première finale des JO de son histoire. Ce sera face à la Russie le samedi 7 août à 14h15.

15:20 - La réaction de Steven Da Costa Le champion olympique de karaté était heureux après ce titre olympique historique. Il a notamment évoqué la non présence de sa discipline aux JO 2024 à Paris et espère que le karaté revienne en 2024. ????️ "J'espère qu'en voyant ça, ils peuvent essayer de changer la décision"???????? Steven Da Costa remporte l'or???? en karaté - 67 kg, une discipline qui ne sera pas à Paris 2024, le Lorrain passe un message aux instances ????



15:05 - Les Bleus du volley mènent 2 sets à 0 en demi-finale face à l'Argentine L'équipe de France de volley est bien partie pour atteindre la première finale de leur histoire aux Jeux olympiques. Ils mènent 2 sets à 0 en demi-finale face à l'Argentine (25-22, 25-19). Ils sont à un set de la finale face à la Russie.

15:00 - Kevin Mayer médaillé d'argent au décathlon C'est une remontée digne des plus grands champions pour Kevin Mayer. Le décathlonien français, blessé au dos hier et 5e après la première journée, a performé dans cette deuxième journée. Il a battu son record au lancer de javelot et a assuré sa deuxième place au 1500m lors de la dernière épreuve. Il remporte la médaille d'argent avec 8.726 points derrière le Canadien Damian Warner (9.018 points).

14:49 - L'équipe de France de basket en finale ! Quel match entre la France et la Slovénie en demi-finale des JO de Tokyo. L'équipe de France s'impose 90-89 avec un contre de Nicolas Batum décisif à la dernière seconde. Les Bleus retrouvent une finale des JO après celle perdue en 2012 face aux USA, leur prochain adversaire. La finale se jouera le samedi 7 août à 4h30.

14:16 - 400m : Steven Gardiner remporte la médaille d'or Le Bahaméen Steven Gardiner, champion du monde en titre et invaincu depuis 2017, est devenu champion olympique du 400 m pour la première fois de sa carrière, jeudi à Tokyo. En 43 sec 85, il a devancé le Colombien Anthony Jose Zambrano (44.08) et le Grenadien Kirani James (44.19), qui monte sur le podium olympique du tour de piste pour la troisième fois consécutive.

14:07 - Karaté : Steven Da Costa champion olympique !!! Le Français Steven Da Costa est devenu jeudi le premier champion olympique masculin de l'histoire du karaté, qui figure pour la première fois au programme olympique, en s'imposant en finale de la catégorie des -67 kg au tournoi des JO 2021. Da Costa, N.1 mondial dans sa catégorie et déjà champion du monde en 2018, a battu en finale le Turc Eray Samdan 5-0. Sa médaille est la septième en or pour l'équipe de France et la 26e depuis le début des JO 2021. Le Français Steven Da Costa premier champion olympique de l'histoire du karaté #Tokyo2020 #AFPSports #AFP pic.twitter.com/D3eoo6hrhA — Agence France-Presse (@afpfr) August 5, 2021

13:58 - Katie Nageotte médaillé d'or du saut de la perche L'Américaine Katie Nageotte a remporté l'or olympique du saut à la perche grâce à un saut à 4,90 m, jeudi à Tokyo, son premier titre majeur en carrière. Nageotte a devancé la Russe Anzhelika Sidorova, qui concourait sous drapeau neutre (4,85 m), et la Britannique Holly Bradshaw (4,85 m), médaillée de bronze.

13:26 - Steven Da Costa qualifié en finale du karaté Le Français Steven Da Costa s'est qualifié jeudi pour la finale du tournoi de karaté des JO de Tokyo dans la catégorie des -67 kg et est donc désormais assuré d'apporter sa 26e médaille à l'équipe de France depuis le début des Jeux. N.1 mondial des -67 kg, Da Costa a battu en demi-finale le Kazakh Darkhan Assadilov 5-2. En finale, programmée à 13h40, il affrontera le Turc Eray Samdan ou le Jordanien Abdel Rahman Almasatfa, qui l'a battu en poule dans la matinée.

13:24 - Sandra Sanchez Jaime première championne olympique de karaté L'Espagnole Sandra Sanchez Jaime a remporté jeudi à Tokyo le titre olympique en kata, la première médaille d'or olympique de l'histoire du karaté, inscrit au programme des JO pour la première fois cette année mais qui n'y figurera plus en 2024 à Paris. La Japonaise Kiyou Shimizu a décroché la médaille d'argent et les deux médailles de bronze sont revenues à la Hongkongaise Mo Sheung Grace Lau et à l'Italienne Viviana Bottaro.

12:56 - Le relais 4x400 féminin français éliminé en séries Les Bleues du relais 4x400 m (Sokhna Lacoste, Amandine Brossier, Brigitte Ntiamoah et Floria Gueï) ont été éliminées en séries des Jeux olympiques de Tokyo jeudi. Les Françaises ont pris la 5e place de leur course en 3 min 25 sec 07, un temps insuffisant pour disputer la finale samedi. Sans Allyson Felix, les Américaines se sont facilement qualifiées, comme les autres équipes favorites (Jamaïque, Grande-Bretagne, Pologne).

12:28 - Foot (F) : les Etats-Unis s'adjugent le bronze Dans la petite finale pour le bronze, les Américaines ont battu l'Australie (4-3). Megan Rapinoe et Carli Lloyd ont inscrit un doublé chacune. Les Etats-Unis se placent sur le podium olympique pour la septième fois de suite.

11:55 - Cyclisme sur piste/omnium : Matthew Walls champion olympique, Benjamin Thomas 4e Le Britannique Matthew Walls est devenu jeudi à Izu champion olympique de l'omnium aux Jeux de Tokyo en cyclisme sur piste, devant le Néo-Zélandais Campbell Stewart et l'Italien Elia Viviani. Le Français Benjamin Thomas, champion du monde en titre et favori, a pris la quatrième place.

11:33 - Hand : les Bleus en finale des JO 2021 Les handballeurs français se sont qualifiés pour une quatrième finale olympique d'affilée en venant à bout de l'Egypte (27-23) jeudi à Tokyo, assurant la France d'une 27 médaille. Les Bleus, portés par leur gardien Vincent Gérard, disputeront le match pour médaille d'or samedi face aux doubles champions du monde danois ou aux doubles champions d'Europe espagnols, qui s'affrontent à 14h00. ???????????? IMMORTELLE !!! L'équipe de France de handball régale encore en se qualifiant pour sa 4e finale olympique de rang après sa victoire contre l'Egypte (27-23) #FRAEGY pic.twitter.com/LjAX5IVm31 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 5, 2021

11:04 - Massimo Stano champion olympique de cyclisme sur piste L'Italien Massimo Stano (29 ans) a été sacré champion olympique du 20 km marche, devant deux Japonais, Koki Ikeda et Toshikazo Yamanishi, le champion du monde en titre, aux JO 2021.