JO 2021 : exploit français en volley, pas de médaille pour Lavillenie

JO 2021. Diminué par une blessure à la cheville, Renaud Lavillenie a échoué dans sa quête d'une troisième médaille aux Jeux olympiques, en finale du saut à la perche. Après les basketteurs et les handballeurs, les volleyeurs tricolores se sont qualifiés pour les demi-finales. Découvrez les résultats du jour.

JO 2021 en direct

Recevoir nos alertes live !

18:00 - Rendez-vous demain pour la suite des JO [FIN DU DIRECT] Avant de vous quitter, nous vous proposons de jeter un œil sur le programme du décathlon, dont le Français Kévin Mayer sera l'une des principales têtes d'affiche, à partir de ce mercredi 4 août (horaires français) : Mercredi 4 août

2h : 100m

2h55 : saut en longueur

4h40 : lancer de poids

11h30 : saut en hauteur

14h30 : 400m

Jeudi 5 août

2h : 110m haies

2h50 : lancer de disque

4h45 : saut à la perche

12h15 : lancer de javelot

14h40 : 1 500m

17:47 - Lavillenie : "Il était hors de question de bâcher le truc" Renaud Lavillenie a évoqué, après sa 8e place au concours du saut à la perche de ces JO 2021, sa blessure survenue à l'échauffement et sa volonté de ne pas abandonner : "J'ai senti que ma perche avait tapé dans le butoir. Cela va très vite mais quand je me retrouve en l'air, je sais que j'ai une cheville en vrac (la gauche, touché il y a quelques semaines) et je n'ai pas envie de la défoncer. Je mets tout de l'autre côté et ça me fait une énorme talonnade. J'ai tout de suite su que ça allait être dur parce que la douleur était vraiment très compliquée. Tout a été anéanti en un laps de temps mais il a fallu l'accepter et se donner à fond quoi qu'il arrive (...) Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du genre à abandonner comme ça en claquant des doigts. Avec tout le boulot que j'avais fait sur ma cheville gauche, il était hors de question de bâcher le truc".

17:23 - VIDEO. L'incroyable plongeon du sélectionneur des volleyeurs français Intenable sur son banc lors de la fin de match face à la Pologne, Laurent Tillie s'est même transformé en réceptionneur l'espace d'un isntant : Le sélectionneur des Bleus, Laurent Tillie, fait corps avec ses joueurs et se jette pour reprendre un smash polonais ! Les Bleus sont aux portes de l'exploit face aux Champions du monde en titre #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



▶ Suivez les J.O https://t.co/oQuEFfAwUc pic.twitter.com/5G6pGxRWyb — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

17:04 - Le dernier point français en vidéo Retour en vidéo sur l'exploit des Bleus face à la Pologne en quarts de finale. ???? ???????? ???????? Exploit majuscule des Bleus du volleyball qui sortent les champions du monde en titre polonais au cinquième set après un quart de finale complètement dingue #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶️ https://t.co/oQuEFfAwUc pic.twitter.com/tbLXc98Dja — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

17:00 - Les Bleus renversent la Pologne et s'offrent la première demi-finale de leur histoire Quel match renversant entre la France et la Pologne en quarts de finale de volleyball aux JO de Tokyo. Pour sa première participation en quart de finale des JO, les Bleus ont résisté face aux champions du monde avant de s'imposer au tie-break (21-25, 25-22, 21-25, 25-21, 15-9) avec un fabuleux Earvin Ngapeth. Les Bleus disputeront leur première demi-finale de leur histoire face à l'Argentine le jeudi 5 août à 14h (heure française).

16:46 - Les frères Mawem en finale de l'escalade C'est la belle histoire de cette journée pour la France aux JO de Tokyo. Les frères Michaël et Bassa Bawem se sont qualifiés pour la finale de l'escalade, qui fait son apparition aux Jeux et ont terminé 1er et 7ème sur 8 prétendants pour la médaille d'or jeudi. Mickael a brillé sur le bloc en finissant 1er, Bassa été le plus rapide lors de l'épreuve de vitesse (1er) avant de se blesser sur l'épreuve de difficulté : "Je crois que je me suis déchiré le biceps". Sa présence en finale n'est pas encore sûre. Les Français sont donc des chances de médailles et tenteront d'aller chercher la première médaille d'or en escalade dans l'histoire des JO.

16:39 - Les Bleus recollent à 2 partout, place au tie-break Quel match entre la France et la Pologne pour le compte des quarts de finale en volleyball aux JO de Tokyo. Menés 2 sets à 1, les Bleus ont remporté la 4e manche 25-21. Le premier à 15 points remportera ce match et continuera son aventure au Japon.

16:35 - Renaud Lavillenie "je ne pouvais pas me permettre d'abandonner" Le perchiste français, arrivé 8e du concours, s'est exprimé au micro de RMC sur sa blessure et sa chute lors de l'entrainement. S'il est déçu du reésultat, il espère revenir plus flort et cela pour les JO de 2024 à Paris. "Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. J'ai fait un début d'échauffement digne de ce que je suis capable de faire dans les grands jours, donc je commençais à reprendre de la confiance. Et malheureusement, j'ai ce dernier saut où la perche ne passe pas. Je tombe de quasiment quatre mètres de haut, directement sur le tartan. L'impact a été très violent sur le talon. Derrière, j'ai eu un pic de douleur qui n'a cessé d'être présent. Ça a été très compliqué. Mais je ne pouvais pas me permettre d'abandonner, quitte à ce que je me fasse encore plus mal. Je me suis battu jusqu'au bout. J'ai réussi à faire des sauts, honnêtement, je ne sais pas d'où ça sort. Je peux rentrer chez moi la tête haute, je n'ai rien à regretter. Je vais changer des choses dans ma planification, dans ma préparation. Peut-être que je ne peux plus récupérer comme avant (…) mais j’ai les moyens d’aller faire des trucs dans la prochaine olympiade. Aller chercher quelque chose de grand à Paris."

16:22 - Brésil-Espagne en finale de football Les Brésiliens ont battu les Mexicains en demi-finales aux pénaltys (0-0, 4-1 t.a.b). Les Espagnols accèdent eux-aussi à la finale après leur victoire face aux Japonais en prolongation grâce au but de Marco Asencio. Les Brésiliens tenteront de conserver leur titre, acquis à Rio en 2016.

16:04 - Les Bleus menés 2 sets à 1 face à la Pologne En quarts de finale de volleyball masculin aux Jo de Tokyo, la Pologne remporte le 3e set 25-21 et mènent 2 manches à 1 face à l'équipe de France. Ils sont à une manche de la victoire.

15:50 - L'Egypte futur adversaire des Bleus du handball en demi-finales des JO de Tokyo C'est l'exploit de ses quarts de finale de handball chez les hommes dans ces JO de Tokyo. L'Egypte a dominé l'Allemagne 31-26 en quarts de finale. L'Egypte affrontera en demi-finales l'équipe de France le jeudi 5 août à 10 heures (heure française). ???????????? L'exploit de l'Egypte qui s'impose 31-26 face à l'Allemagne pour rejoindre la France en demi-finale !



???? Rendez-vous jeudi pour décrocher un ticket en finale et s'assurer une médaille #JeuxOlympiques #Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/oQuEFfAwUc pic.twitter.com/bs0XrBtUoM — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

15:32 - Les Bleus remportent la deuxième manche face à la Pologne Dans ce quart de finale de volleyball des JO 2021, la France égalise à un set partout après en remportant cette deuxième manche sur le score de 25-22.

15:30 - Armand Duplantis (Suède) champion olympique au saut à la perche Le Suédois a écrasé toute la concurrence dans ce concours du saut à la perche aux JO de Tokyo. Avec un sans-faute, il a remporté le titre olympique à 6m02. L'Américain Nilsen a pris la deuxième place en battant son record personnel (5,97m). Le champion olympique de Rio, Braz complète le podium avec une barre à 5m87. Renaud Lavillenie termine 8e. Si le concours était plié pour Armand Duplantis, il n'est pas resté à 6,02 et a tenté à trois reprises de battre son record du monde. A 6,19, le Suédois était tout proche de passer la barre dès sa première tentative. Finalement il ne l'a pas battu mais remporte son premier titre olympique. ???????????? Logiquement, Armand Duplantis, recordman du monde, remporte la médaille d'or du saut à perche ! C'est à 6,02 m qu'il est allé chercher ce titre face à l'Américain Christopher Nilsen #JeuxOlympiques #Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/oQuEFfAwUc pic.twitter.com/GY9AhXhGdY — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021 ⚡ La barre a tremblé mais n'est pas tombée ! Armand Duplantis était tout proche du record du monde à 6,19 m... #JeuxOlympiques #Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/oQuEFfAwUc pic.twitter.com/NAjFV8LMCr — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

15:20 - Alexandra Tavernier au pied du podium, Wlodarczyk sacrée Toujours pas de médaille olympique pour Alexandra Tavernier en lancer de marteau. La Française a terminé au pied du podium avec un jet à 74,41m. Dans ce concours, la Polonaise Anita Wlodarczyk a remporté sa troisième médaille d'or avec un lancer à 78,48m. Elle devance la Chinoise Zheng (77,03m) et la Polonaise Kopron (75,49m). ???????? Du chocolat pour Alexandra Tavernier qui termine quatrième de la finale du lancer de marteau (74,41 m) !



La Polonaise Anita Wlodarczyk, à 78,48 m, aligne un troisième sacre olympique de suite #JeuxOlympiques #Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/oQuEFfAwUc pic.twitter.com/r4Hsw2DmIw — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

15:05 - L'équipe de France de volley concède le premier set contre la Pologne Pour son quart de finale des JO de Tokyo, les volleyeurs français ont perdu le premier set 25-21 face aux Polonais.

15:00 - Elaine Thompson-Herah (Jamaïque) reine du 200m Après son titre sur le 100m, la Jamaïcaine s'est imposée facilement en 21'53" (record de Jamaïque) devant la Namibienne Mboma (21'81") et l'Américaine Thomas (21'87"). ???????????????? Elaine Thompson-Herah remporte le 200 m en 21"53, nouveau record de Jamaïque !



Elle réalise ainsi le doublé 100 m/200 m comme à Rio de Janeiro en 2016 #JeuxOlympiques #Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/oQuEFfAwUc pic.twitter.com/HOM31lwwpZ — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

14:48 - Pas de médaille pour Renaud Lavillenie à la perche Trop diminué par sa blessure au pied, aggravé par sa chute lors de l'entrainement d'avant-concours, le perchiste français n'a pas réussi à passer son dernier essai à 5,92. Le champion olympique de 2012 et vice-champion olympique de 2016 ne remportera pas de troisième médaille olympique à Tokyo.

14:20 - 200m : De Grasse en forme, Lyles se fait peur Le Canadien Andre de Grasse, vice-champion olympique en titre du 200 m et en bronze sur 100 m dimanche, a réussi le meilleur chrono des demi-finales du demi-tour de piste mardi aux Jeux de Tokyo en 19 sec 73, nouveau record du Canada. Le favori américain Noah Lyles s'est fait peur en décélérant trop franchement à la fin de sa course, terminant seulement 3e en 19 sec 99 pour être repêché au temps pour la finale de mercredi. Son compatriote Erriyon Knighton, prodige du sprint âgé de seulement 17 ans et plus rapide qu'Usain Bolt au même âge, a fait forte impression en dominant sa demie (20 sec 02) tout en faisant le show, tournant sa tête vers ses adversaires.

14:01 - Gym : deuxième médaille d'or pour le Japonais Daiki Hashimoto Le Japonais Daiki Hashimoto, déjà sacré champion olympique du concours général, a remporté la finale de la barre fixe, dernière épreuve de gymnastique au programme des Jeux olympiques de Tokyo, mardi. Hashimoto, 19 ans, s'est imposé avec un score de 15,066 points, devant le Croate Tin Srbic (14,900 pts) et le Russe Nikita Nagornyy (14,533 pts). Il a terminé ses premiers JO avec trois médailles, en incluant celle d'argent remportée avec le Japon dans le concours général par équipes, et le statut officieux de nouveau patron de la gymnastique masculine.