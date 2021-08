JO 2021 de Tokyo : retour gagnant pour Florent Manaudou, médaillé d'argent. Résultats et programme

Seul Français encore en lice dans le tournoi de boxe des Jeux olympiques de Tokyo, Mourad Aliev a été éliminé sur disqualification de l'arbitre chez les + 91 kg, dimanche, ce que le boxeur a vécu comme une injustice. L'arbitre a signifié la disqualification du Français suite un coup de tête porté à son adversaire le Britannique Frazer Clarke. La boxe, formidable pourvoyeuse de médailles à Rio en 2016 (six médailles, deux titres), repart donc des Jeux de Tokyo sans la moindre médaille.

Malgré la défaite contre le Brésil, les Français ont assuré leur qualification pour les phases finales des JO 2021. Après avoir arraché le deuxième set 39-37 au bout d'une deuxième manche irrespirable, les Bleus ont gagné la quatrième manche 25-21, ce qui leur offre au moins un point et les assure de passer le premier tour du tournoi olympique, une première dans l'histoire du volley français.

L'équipe de France de fleuret messieurs, vice-championne olympique à Rio, s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique dimanche à Tokyo en battant l'Egypte (45-34) en quarts de finale dimanche à Tokyo. Enzo Lefort, Maxime Pauty, Julien Mertine ont longtemps souffert avant qu'Erwann Le Pechoux, remplaçant, n'entre en piste et fasse la différence dans la 2e partie du duel jusque-là très serré. Les tricolores affronteront le Japon pour une place en finale.

06:32 - Florent Manaudou médaillé d'argent sur 50m nage libre

Florent Manaudou a décroché dimanche la médaille d'argent du 50 m nage libre des JO de Tokyo, derrière l'Américain Caeleb Dressel, réussissant le pari de remonter sur un podium olympique après deux ans et demi de pause. Il apporte une 20e médaille à la France dans ces Jeux. Revenu dans les bassins en mars 2019, le champion olympique 2012 et médaillé d'argent 2016 a nagé en 21 sec 55, pendant que Dressel établissait un nouveau record olympique (21.07) et que le Brésilien Bruno Fratus prenait le bronze (21.57).