Jeux paralympiques 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la cérémonie d'ouverture ?

JEUX PARALYMPIQUES 2021. Quelques jours après la fin des Jeux olympiques, les Jeux paralympiques débutent ce vendredi 4 mars avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture.

Dans un contexte de guerre en Ukraine qui vient défier les valeurs de l'olympisme, les Jeux paralympiques débutent ce vendredi 4 mars avec la cérémonie d'ouverture. Cette cérémonie sera à suivre en direct en intégralité à partir de 12h55 en France sur les antennes de France 3 qui diffusera ces Jeux paralympiques. Pour cette cérémonie, le biathlète Benjamin Daviet, a été désigné par ses pairs porte-drapeau de la délégation française des Jeux paralympiques de Pékin 2022 et succède ainsi à Marie Bochet, octuple championne paralympique de ski alpin.

Par ailleurs, ce jeudi 3 mars et alors qu'ils devaient concourir sous bannière neutre, le CIP a finalement pris la décision d'exclure tous les athlètes de la Russie et de la Biélorussie. Cette décision fait suite aux contestations de nombreux pays. "Après une réunion spéciale, le CIP a décidé de refuser la participation des athlètes des comités russes et biélorusses aux Jeux paralympiques de Pékin", écrit l'instance dans son communiqué. "Le CIP croit que le sport et la politique ne devraient pas se mélanger, mais, que nous le voulions ou non, l'écho de la guerre est aussi arrivé jusqu'aux Jeux", ajoute-t-elle.

Voici le détail de toutes les épreuves des Jeux paralympiques d'hiver :

5 mars : Para-ski alpin - descente (F&H) (10h00-13h10), Para-biathlon - 6km (F&H) (Debout 10h00-11h15, assis 12h00-13h15, malvoyant 14h00-15h15).

: Para-ski alpin - descente (F&H) (10h00-13h10), Para-biathlon - 6km (F&H) (Debout 10h00-11h15, assis 12h00-13h15, malvoyant 14h00-15h15). 6 mars : Para ski-alpin - Super-G (F&H) (10h00-14h30), Para-ski de fond - 18km (H) (Assis 10h00-11h35) et 12km (F) (Assis 12h30-14h00).

: Para ski-alpin - Super-G (F&H) (10h00-14h30), Para-ski de fond - 18km (H) (Assis 10h00-11h35) et 12km (F) (Assis 12h30-14h00). 7 mars : Para-ski de fond - 20km Classique (H) (Debout/malvoyant 10h00-12h00) et 15km classique (F) (Debout/malvoyant 12h30-15h00), Para-snowboard - cross (F&H) (Finales 11h30-14h30)

: Para-ski de fond - 20km Classique (H) (Debout/malvoyant 10h00-12h00) et 15km classique (F) (Debout/malvoyant 12h30-15h00), Para-snowboard - cross (F&H) (Finales 11h30-14h30) 8 mars : Para-ski alpin - super combiné (F&H) (Super-G 10h00-12h30, Slalom 13h30-14h30), Para-biathlon - 10km (F&H) (Assis 10h00-11h15, debout 12h00-13h15, malvoyant 14h00-15h15).

: Para-ski alpin - super combiné (F&H) (Super-G 10h00-12h30, Slalom 13h30-14h30), Para-biathlon - 10km (F&H) (Assis 10h00-11h15, debout 12h00-13h15, malvoyant 14h00-15h15). 9 mars : Para-ski de fond - sprint libre (F&H) (Demi-finale et finale 12h00-15h00)

: Para-ski de fond - sprint libre (F&H) (Demi-finale et finale 12h00-15h00) 10 mars : Para-ski alpin - slalom géant (H) (09h30-11h30, 13h00-15h00).

: Para-ski alpin - slalom géant (H) (09h30-11h30, 13h00-15h00). 11 mars : Para-ski alpin - slalom géant (F) (09h30-11h30, 13h00-15h00), Para-biathlon - 12,5km (F&H) (Assis 10h00-11h30, debout 12h30-14h00, malvoyant 14h30, 16h00).

: Para-ski alpin - slalom géant (F) (09h30-11h30, 13h00-15h00), Para-biathlon - 12,5km (F&H) (Assis 10h00-11h30, debout 12h30-14h00, malvoyant 14h30, 16h00). 12 mars : Curling en fauteuil roulant - finale (14h35-17h30), Para-ski alpin - slalom (H) (09h30-11h00, 12h30-14h00), Para-ski de fond - 10km libre (H) Malvoyant/Debout (10h00-11h15) et 10km libre (F) Malvoyant/Debout (12h00-13h30), Para snowboard - finales slalom incliné (F&H) (12h00-15h00).

: Curling en fauteuil roulant - finale (14h35-17h30), Para-ski alpin - slalom (H) (09h30-11h00, 12h30-14h00), Para-ski de fond - 10km libre (H) Malvoyant/Debout (10h00-11h15) et 10km libre (F) Malvoyant/Debout (12h00-13h30), Para snowboard - finales slalom incliné (F&H) (12h00-15h00). 13 mars : Para-hockey sur glace - finale (13h00-15h30), Para-ski alpin - slalom (F) (09h30-10h30, 12h30-14h00), Para-ski de fond - relais mixte 4x2,5km (10h00-11h30), relais ouvert 4x2,5km (12h00-13h30).

La délégation française sera composée de 19 sportifs, dont quatre guides pour les épreuves de para ski alpin (2) et de para ski nordique (2), avec notamment Marie Bochet. La para-skieuse, possédant près de huit titres paralympiques dans la catégorie debout, quatre à Sotchi en 2014 et autant à Pyeongchang en 2018 peut de nouveau ramener des médailles en descente, super-G, géant, slalom et super-combiné.

Les 19 Français en lice pour les Jeux paralympiques sont : Arthur Bauchet, Marie Bochet, Hyacinthe Deleplace, Valentin Giraud-Moine (guide), Maxime Jourdan (guide), Manoël Bourdenx, Jordan Broisin, Lou Braz-Dagand, Oscar Burnham, Victor Pierrel, Jules Segers, Benjamin Daviet, Anthony Chalençon, Brice Ottonello (guide), Alexandre Pouyé (guide), Maxime Montaggioni, Mathias Menendez, Laurent Vaglica et Cécile Hernandez.

