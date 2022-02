Jeux paralympiques 2022 : date, épreuves, médailles... Les infos

JEUX PARALYMPIQUES 2021. Après les JO 2022, place aux Jeux paralympiques de Pékin 2022 avec de belles chances de médailles pour la France.

Alors que les JO 2022 de Pékin se sont terminés le 20 février, les Jeux paralympiques sont désormais en ligne de mire et débuteront le vendredi 4 mars avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture avant de se conclure neuf jours plus tard, le 13 mars. Au total, ce sont 78 titres paralympiques qui seront distribués dans ces Jeux. Comme pour les valides, Pékin accueillera les sports de glace (hockey sur luge et curling), Zhangjiakou le ski de fond, le biathlon et le snowboard et Yanqing pour les épreuves de ski alpin. Sachez que pour les épreuves de ski alpin, ski nordique (biathlon et ski de fond) et snowboard, trois catégories sont présentes avec les malvoyants, les para skieurs debout et ceux qui sont assis alors que par exemple, le curling se joue exclusivement en fauteuil roulant, par équipes de quatre et mixtes, et que le hockey sur luge est réservé aux sportifs handicapés de la partie inférieure du corps.

Quelle délégation française dans les Jeux paralympiques ?

La délégation française sera composée de 19 sportifs, dont quatre guides pour les épreuves de para ski alpin (2) et de para ski nordique (2), avec notamment Marie Bochet. La para-skieuse, possédant près de huit titres paralympiques dans la catégorie debout, quatre à Sotchi en 2014 et autant à Pyeongchang en 2018 peut de nouveau ramener des médailles en descente, super-G, géant, slalom et super-combiné.

Les 19 Français en lice pour les Jeux paralympiques sont : Arthur Bauchet, Marie Bochet, Hyacinthe Deleplace, Valentin Giraud-Moine (guide), Maxime Jourdan (guide), Manoël Bourdenx, Jordan Broisin, Lou Braz-Dagand, Oscar Burnham, Victor Pierrel, Jules Segers, Benjamin Daviet, Anthony Chalençon, Brice Ottonello (guide), Alexandre Pouyé (guide), Maxime Montaggioni, Mathias Menendez, Laurent Vaglica et Cécile Hernandez.

Ils étaient 138 au total à Tokyo (ainsi que 15 guides ou assistants) à tenter de ramener le plus de médailles possible à la France dans ces Jeux paralympiques. Le détail des médailles de la France lors de ces Jeux paralympiques 2021 :