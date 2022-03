Jeux paralympiques 2022 : dates, calendrier des épreuves, médailles... Toutes les infos

JEUX PARALYMPIQUES 2021. Début des Jeux paralympiques de Pékin 2022 ce vendredi 4 mars avec de belles chances de médailles pour les Français.

Début des Jeux paralympiques ce vendredi 4 mars avec, comme pour les JO, la traditionnelle cérémonie d'ouverture avant le début des épreuves et les premières médailles distribuées ce samedi 5 mars. Pour cette cérémonie, c'est le biathlète Benjamin Daviet qui sera le porte drapeau de la délégation tricolore, lui qui affiche de grosses ambitions durant cette olympiade. "Etre porte-drapeau, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai tout gagné dans ma carrière mais c'est vrai que le summum, c'est ça" a expliqué l'athlète après l'annonce des des porte-drapeaux le 26 janvier dernier.

Voici le détail de toutes les épreuves des Jeux paralympiques d'hiver :

5 mars : Para-ski alpin - descente (F&H) (10h00-13h10), Para-biathlon - 6km (F&H) (Debout 10h00-11h15, assis 12h00-13h15, malvoyant 14h00-15h15).

: Para-ski alpin - descente (F&H) (10h00-13h10), Para-biathlon - 6km (F&H) (Debout 10h00-11h15, assis 12h00-13h15, malvoyant 14h00-15h15). 6 mars : Para ski-alpin - Super-G (F&H) (10h00-14h30), Para-ski de fond - 18km (H) (Assis 10h00-11h35) et 12km (F) (Assis 12h30-14h00).

: Para ski-alpin - Super-G (F&H) (10h00-14h30), Para-ski de fond - 18km (H) (Assis 10h00-11h35) et 12km (F) (Assis 12h30-14h00). 7 mars : Para-ski de fond - 20km Classique (H) (Debout/malvoyant 10h00-12h00) et 15km classique (F) (Debout/malvoyant 12h30-15h00), Para-snowboard - cross (F&H) (Finales 11h30-14h30)

: Para-ski de fond - 20km Classique (H) (Debout/malvoyant 10h00-12h00) et 15km classique (F) (Debout/malvoyant 12h30-15h00), Para-snowboard - cross (F&H) (Finales 11h30-14h30) 8 mars : Para-ski alpin - super combiné (F&H) (Super-G 10h00-12h30, Slalom 13h30-14h30), Para-biathlon - 10km (F&H) (Assis 10h00-11h15, debout 12h00-13h15, malvoyant 14h00-15h15).

: Para-ski alpin - super combiné (F&H) (Super-G 10h00-12h30, Slalom 13h30-14h30), Para-biathlon - 10km (F&H) (Assis 10h00-11h15, debout 12h00-13h15, malvoyant 14h00-15h15). 9 mars : Para-ski de fond - sprint libre (F&H) (Demi-finale et finale 12h00-15h00)

: Para-ski de fond - sprint libre (F&H) (Demi-finale et finale 12h00-15h00) 10 mars : Para-ski alpin - slalom géant (H) (09h30-11h30, 13h00-15h00).

: Para-ski alpin - slalom géant (H) (09h30-11h30, 13h00-15h00). 11 mars : Para-ski alpin - slalom géant (F) (09h30-11h30, 13h00-15h00), Para-biathlon - 12,5km (F&H) (Assis 10h00-11h30, debout 12h30-14h00, malvoyant 14h30, 16h00).

: Para-ski alpin - slalom géant (F) (09h30-11h30, 13h00-15h00), Para-biathlon - 12,5km (F&H) (Assis 10h00-11h30, debout 12h30-14h00, malvoyant 14h30, 16h00). 12 mars : Curling en fauteuil roulant - finale (14h35-17h30), Para-ski alpin - slalom (H) (09h30-11h00, 12h30-14h00), Para-ski de fond - 10km libre (H) Malvoyant/Debout (10h00-11h15) et 10km libre (F) Malvoyant/Debout (12h00-13h30), Para snowboard - finales slalom incliné (F&H) (12h00-15h00).

: Curling en fauteuil roulant - finale (14h35-17h30), Para-ski alpin - slalom (H) (09h30-11h00, 12h30-14h00), Para-ski de fond - 10km libre (H) Malvoyant/Debout (10h00-11h15) et 10km libre (F) Malvoyant/Debout (12h00-13h30), Para snowboard - finales slalom incliné (F&H) (12h00-15h00). 13 mars : Para-hockey sur glace - finale (13h00-15h30), Para-ski alpin - slalom (F) (09h30-10h30, 12h30-14h00), Para-ski de fond - relais mixte 4x2,5km (10h00-11h30), relais ouvert 4x2,5km (12h00-13h30).

La délégation française sera composée de 19 sportifs, dont quatre guides pour les épreuves de para ski alpin (2) et de para ski nordique (2), avec notamment Marie Bochet. La para-skieuse, possédant près de huit titres paralympiques dans la catégorie debout, quatre à Sotchi en 2014 et autant à Pyeongchang en 2018 peut de nouveau ramener des médailles en descente, super-G, géant, slalom et super-combiné.

Les 19 Français en lice pour les Jeux paralympiques sont : Arthur Bauchet, Marie Bochet, Hyacinthe Deleplace, Valentin Giraud-Moine (guide), Maxime Jourdan (guide), Manoël Bourdenx, Jordan Broisin, Lou Braz-Dagand, Oscar Burnham, Victor Pierrel, Jules Segers, Benjamin Daviet, Anthony Chalençon, Brice Ottonello (guide), Alexandre Pouyé (guide), Maxime Montaggioni, Mathias Menendez, Laurent Vaglica et Cécile Hernandez.

