"Jeux paralympiques 2022 : la France termine 4e au tableau des médailles"

JEUX PARALYMPIQUES 2021. Grâce notamment à la 3e médaille d'or d'Arthur Bauchet ce dimanche 13 mars, l'équipe de France paralympique termine les Jeux avec 12 médailles dont 7 en or.

Arthur Bauchet est l'homme de ces Jeux paralympiques pour l'équipe de France. Avec une troisième médaille d'or acquise ce dimanche 13 mars lors du dernier jour des Jeux, le Français entre dans la légende et change de dimension. "J'ai carrément changé de statut pendant ces Jeux. Mais ces Jeux-là montrent aussi à quel point les performances de Marie (Bochet) étaient surhumaines. Avec trois ors, j'ai l'impression d'avoir tellement donné ; Marie avec ses quatre ors, sur deux paralympiades différentes, c'est dingue !" Lance-t-il en conférence de presse.

Avec un total de 12 médailles, dont 7 en or, le bilan de la France dans ces Jeux paralympiques est positif avec une 4e place au tableau des médailles.

La délégation française est composée de 19 sportifs, dont quatre guides pour les épreuves de para ski alpin (2) et de para ski nordique (2), avec notamment Marie Bochet. La para-skieuse, possédant près de huit titres paralympiques dans la catégorie debout, quatre à Sotchi en 2014 et autant à Pyeongchang en 2018 peut de nouveau ramener des médailles en descente, super-G, géant, slalom et super-combiné.

Les 19 Français en lice pour les Jeux paralympiques sont : Arthur Bauchet, Marie Bochet, Hyacinthe Deleplace, Valentin Giraud-Moine (guide), Maxime Jourdan (guide), Manoël Bourdenx, Jordan Broisin, Lou Braz-Dagand, Oscar Burnham, Victor Pierrel, Jules Segers, Benjamin Daviet, Anthony Chalençon, Brice Ottonello (guide), Alexandre Pouyé (guide), Maxime Montaggioni, Mathias Menendez, Laurent Vaglica et Cécile Hernandez.

La France termine les Jeux paralympiques de Pékin 2022 à la 4e place des nations avec un total de 12 médailles, dont 7 en or. La Chine termine largement en tête avec 61 médailles devant l'Ukraine.