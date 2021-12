Mondial de handball féminin 2021 : chaîne TV, date et heure des demi-finales

CHAMPIONNAT DU MONDE HAND. Après le sacre olympique cet été à Tokyo, l'équipe de France de hand est qualifiée pour le dernier carré du Mondial de hand.

[Mis à jour le 16 décembre 2021 à 09h02] Les Bleues iront-elles jusqu'au sacre mondial ? En battant la Suède 31-26 en quart de finale du championnat du monde de handball, l'équipe de France s'offre une demi-finale face au Danemark qui s'est débarrassé du Brésil dans l'autre quart de finale. "On accède aux demi-finales, ça veut dire un week-end de handball ici et en France. Le devoir est accompli, et plus si affinités. On est resté calme et stable. On était un peu déçu de prendre ce dernier but en fin de première période. Mais ça reste anecdotique, et on a très bien géré ce début de seconde mi-temps. Ensuite, c'était difficile pour elles de revenir, parce que l'on n'a rien lâché. Quand l'équipe de France mène, elle ne se relâche pas" a expliqué Olivier Krumbholz. Pour la seconde demi-finale, c'est le pays hôte, l'Espagne, qui jouera sa place en finale face à la Norvège qui a éliminé les Russes.

Quel est le calendrier des matchs pour les Bleues ?

Présente dans le groupe I du tour principal, la France affrontera la Pologne, la Serbie avant de terminer le périple face aux Russes, le calendrier :

France - Danemark, vendredi 17 décembre à 17h30

Quels sont les groupes du Mondial féminin de hand ?

Voici tous les groupes du tour principal pour ce championnat du monde de hand féminin en Espagne :

Groupe I : France, Pologne, Serbie, Russie, Slovénie, Monténégro

France, Pologne, Serbie, Russie, Slovénie, Monténégro Groupe II : Suède, Norvège, Roumanie, Pays-Bas, Kazakhstan, Paraguay

Suède, Norvège, Roumanie, Pays-Bas, Kazakhstan, Paraguay Groupe III : Danemark, Allemagne, République Tchèque, Hongrie, Corée du Sud, Congo

Danemark, Allemagne, République Tchèque, Hongrie, Corée du Sud, Congo Groupe IV : Espagne, Brésil, Japon, Argentine, Croatie, Autriche

Quel est le calendrier des matchs du Mondial de hand ?

Demi-finales le vendredi 17 décembre

Espagne - Norvège, vendredi 17 décembre à 20h30

Finale le dimanche 19 décembre (17 h 30)

Quelle diffusion TV pour le Mondial féminin de hand ?

Comme depuis plusieurs années maintenant, l'ensemble du championnat du monde sera en direct et en intégralité sur les antennes de beIN Sports. La demi-finale sera diffusée sur TMC alors que la finale sera visible sur TF1, si les Françaises y participent.