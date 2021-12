Mondial de handball féminin 2021 : chaîne TV, horaires et calendrier des matchs

CHAMPIONNAT DU MONDE HAND. Début du tour principal du championnat du monde de handball féminin pour les Bleues qui espèrent monter en puissance.

[Mis à jour le 8 décembre 2021 à 09h56] Qualifiées pour le tour principal sans grosse difficulté, les Bleues débutent ce "deuxième tour" face à la Pologne avant d'affronter la Serbie ce samedi et surtout la Russie lundi, un programme jugé progressif même si Olivier Krumbholz n'est pas du même avis. "La Pologne est une très bonne équipe avec beaucoup de bonnes joueuses et de tireuses à tous les postes. Cette équipe vaut mieux que ce qu'on voit à chaque compétition. Depuis 2013 et l'élimination de l'équipe de France en quarts de finale du Mondial, la Pologne n'est pas apparue dans les fins de compétitions et pourtant cela joue bien et cela joue juste. Ceci dit, étant donné que la Pologne a perdu contre la Serbie, la cible essentielle sur ces deux équipes, c'est plutôt la Serbie. Il suffit de faire quelques calculs pour comprendre les choses. Je pense qu'après l'alerte subie hier (mardi), sans dommages, c'est bien de jouer une équipe à fort potentiel. J'espère que le jeu de la Pologne nous conviendra mieux et surtout qu'on l'abordera mieux."

Quel est le calendrier des matchs pour les Bleues ?

Présente dans le groupe I du tour principal, la France affrontera la Pologne, la Serbie avant de terminer le périple face aux Russes, le calendrier :

France - Pologne : jeudi 9 décembre à 20h30

France - Serbie : samedi 11 décembre à 18h

France - Russie : lundi 13 décembre à 20h30

Quels sont les groupes du Mondial féminin de hand ?

Voici tous les groupes du tour principal pour ce championnat du monde de hand féminin en Espagne :

Groupe I : France, Pologne, Serbie, Russie, Slovénie, Monténégro

France, Pologne, Serbie, Russie, Slovénie, Monténégro Groupe II : Suède, Norvège, Roumanie, Pays-Bas, Kazakhstan, Paraguay

Suède, Norvège, Roumanie, Pays-Bas, Kazakhstan, Paraguay Groupe III : Danemark, Allemagne, République Tchèque, Hongrie, Corée du Sud, Congo

Danemark, Allemagne, République Tchèque, Hongrie, Corée du Sud, Congo Groupe IV : Espagne, Brésil, Japon, Argentine, Croatie, Autriche

Quel est le calendrier des matchs du Mondial de hand ?

Tour principal (quatre groupes de six équipes) du 8 au 13 décembre

Quarts de finale les 14 et 15 décembre

Demi-finales le vendredi 17 décembre (17 h 30 et 20 h 30)

Finale le dimanche 19 décembre (17 h 30)

Quelle diffusion TV pour le Mondial féminin de hand ?

Comme depuis plusieurs années maintenant, l'ensemble du championnat du monde sera en direct et en intégralité sur les antennes de beIN Sports. Certains matchs de l'équipe de France seront aussi diffusés en clair sur TMC. C'est le cas de la rencontre du tour préliminaire contre la Slovénie, le 5 décembre, ainsi que des éventuels quarts et demies des Bleues. La finale sera visible sur TF1, si les Françaises y participent.