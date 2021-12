Mondial de handball féminin 2021 : chaîne TV, matchs et calendrier de la France

CHAMPIONNAT DU MONDE HAND. L'équipe de France de hand, qualifiée pour le tour principal, visent le titre mondial après le sacre olympique.

[Mis à jour le 7 décembre 2021 à 18h30] Deux matchs, deux victoires et déjà une qualification pour le tour principal du championnat du monde de handball pour l'équipe de France. Les Bleues, championnes olympiques en titre, sont considérées comme l'une des nations favorites de la compétition même si Chloé Valentini ne veut pas s'enflammer. "C'était important pour nous de bien commencer après avoir manqué le début de match contre l'Angola (victoire 30-20). Là, on a déroulé, surtout en défense, et on a monté des ballons. Est-ce qu'on avait des doutes ? On en a toujours, car on est forcément plus attendues en étant championnes olympiques, tout le monde veut battre la France. Je reste concentrée, il reste le Monténégro (mardi, 20 h 30) et il faut qu'on gagne ce match pour sortir en tête de notre groupe. La compétition est encore longue, il ne faut pas s'enflammer.

Quel est le calendrier des matchs pour les Bleues ?

Présente dans le groupe A, la France affrontera le Monténégro, l'Angola et la Slovénie pour le premier tour du Mondial de hand, le calendrier :

France - Monténégro : 7 décembre à 20h30

Quels sont les groupes du Mondial féminin de hand ?

Voici tous les groupes pour ce championnat du monde de hand féminin en Espagne :

Groupe A : France, Monténégro, Angola, Slovénie

France, Monténégro, Angola, Slovénie Groupe B : Russie, Serbie, Cameroun, Pologne

Russie, Serbie, Cameroun, Pologne Groupe C : Norvège, Roumanie, Iran, Kazakhstan

Norvège, Roumanie, Iran, Kazakhstan Groupe D : Pays-Bas, Suède, Puerto Rico, Ouzbékistan

Pays-Bas, Suède, Puerto Rico, Ouzbékistan Groupe E : Allemagne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie

Allemagne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie Groupe F : Danemark, Corée du Sud, Tunisie, Congo

Danemark, Corée du Sud, Tunisie, Congo Groupe G : Croatie, Japon, Brésil, Paraguay

Croatie, Japon, Brésil, Paraguay Groupe H : Espagne, Autriche, Chine, Argentine

Les trois premiers de chaque groupe se qualifie pour le Tour Principal. Les résultats contre les autres équipes qualifiées seront conservés. Le Groupe A croisera avec le Groupe B dans le Groupe I, le Groupe C croisera avec le Groupe D dans le Groupe II, le Groupe E croisera avec le Groupe F dans le Groupe III et le Groupe G croisera avec le Groupe H dans le Groupe IV.

Quel est le calendrier des matchs du Mondial de hand ?

Mardi 7 décembre

Groupe A

18 h. Angola – Slovénie

20 h 30. France – Monténégro

Groupe B

18 h. Cameroun – Pologne

20 h 30. Russie – Serbie

Groupe C

18 h. Kazakhstan – Iran

20 h 30. Norvège – Roumanie

Groupe D

18 h. Porto Rico – Ouzbékistan

20 h 30. Pays-Bas – Suède

Tour principal (quatre groupes de six équipes) du 8 au 13 décembre

Quarts de finale les 14 et 15 décembre

Demi-finales le vendredi 17 décembre (17 h 30 et 20 h 30)

Finale le dimanche 19 décembre (17 h 30)

Quelle diffusion TV pour le Mondial féminin de hand ?

Comme depuis plusieurs années maintenant, l'ensemble du championnat du monde sera en direct et en intégralité sur les antennes de beIN Sports. Certains matchs de l'équipe de France seront aussi diffusés en clair sur TMC. C'est le cas de la rencontre du tour préliminaire contre la Slovénie, le 5 décembre, ainsi que des éventuels quarts et demies des Bleues. La finale sera visible sur TF1, si les Françaises y participent.