Mondial de handball féminin 2021 : les Bleues vice-championnes du monde

CHAMPIONNAT DU MONDE HAND. Elles espéraient le doublé JO, Mondial, les Bleues n'ont pas tenu le choc face au rouleau compresseur norvégien et terminent à la 2e place de ce championnat du monde de hand.

[Mis à jour le 20 décembre 2021 à 09h18] Les Bleues doivent se contenter de l'argent ! Après un parcours quasiment parfait et une première mi-temps dans cette finale du championnat du monde de hand largement dominée, l'équipe de France féminine de hand n'a rien pu faire face à la furia norvégienne et s'incline assez largement 29-22 et termine pour la 4e fois de son histoire à la 2e place d'un Mondial. Des regrets mais du positif pour l'avenir selon Olivier Krumbholz. "Ça a été un match en deux parties, une première partie de rêve où on mène de six buts et, à ce moment-là, on fait de très grosses erreurs. Ce n'est pas possible de faire de grosses erreurs si on veut battre ce type d'équipe. Les Norvégiennes ont repris de l'énergie, elles s'en sortent bien au niveau du score, avec la domination que l'on a pu avoir. Et derrière, elles nous ont marché dessus, elles sont vite revenues au score, ça nous a mis un coup au moral. A ce moment-là, en plus on a encore raté pas mal de tirs. Derrière, c'était impossible, la dynamique avait changé. Elles se sont battues avec bravoure en défense, les gardiennes se sont battues. Il y a toujours des regrets, mais c'était la première finale pour certaines, la compétition a été longue, il y a neuf matches. Peut-être que la prochaine fois quand elles vont revenir, elles auront plus d'expérience, et on maîtrisera mieux la finale comme on a su les maîtriser par le passé."

Les images de la défaite de la France en finale

[ RÉSUMÉ VIDÉO] Mondial de Handball

Que c'est dur pour les Bleues qui s'inclinent en finale du Mondial...

Alors qu'elle menait 16-12 à la mi-temps de cette finale du mondial, l'équipe de France s'est effondrée, le résumé du match juste au-dessus.